A pesar de la prosperidad de San Francisco, hay residentes que tienen dificultades para llevar alimentos a su mesa. Para quienes necesitan ayuda, distintas organizaciones entregarán víveres gratuitos del 23 al 26 de noviembre en varios puntos de la ciudad. En esta nota encontrarás las direcciones y los horarios de reparto para que puedas acudir o compartir la información con alguien que necesite este apoyo. Recuerda: antes de asistir debes revisar los requisitos de cada jornada, ya que algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026:
ENTREGA LUNES 23 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 23 de noviembre:
|Organización y tipo de ayuda
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|APA Family Support Services (Chinatown). Víveres
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12:00 p. m. a 2:30 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años.
|District 10 Community Market (Bayview). Víveres
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Consultar los criterios de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility.
|Glide Foundation (Tenderloin). Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
11:30 a. m. a 1:00 p. m.
4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview). Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.
5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC). Tipo de ayuda no especificado
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore derivados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin). Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.
10:00 a. m. a 1:30 p. m.
2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
ENTREGA MARTES 24 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 24 de noviembre:
|Organización y tipo de ayuda
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|Chinatown YMCA. Víveres
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center). Comidas preparadas
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Personas derivadas por organizaciones asociadas.
|Glide Foundation (Tenderloin). Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
11:30 a. m. a 1:00 p. m.
4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview). Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.
5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC). Tipo de ayuda no especificado
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore derivados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin). Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.
10:00 a. m. a 1:30 p. m.
2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
ENTREGA MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 25 de noviembre:
|Organización y tipo de ayuda
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|APA Family Support Services (Visitacion Valley). Víveres
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años.
|Glide Foundation (Tenderloin). Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
11:30 a. m. a 1:00 p. m.
4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mission Action: Casa Colibri (Excelsior). Víveres
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|---
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview). Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.
5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC). Tipo de ayuda no especificado
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore derivados por organizaciones asociadas.
|Self-Help for the Elderly (Excelsior). Víveres
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|1:30 p. m. a 4:30 p. m.
|Presentar un comprobante de domicilio del código postal 94112.
|Self-Help for the Elderly (Sunset). Víveres
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|1:30 p. m. a 4:30 p. m.
|Presentar un comprobante de domicilio del código postal 94116.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin). Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.
10:00 a. m. a 1:30 p. m.
2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
ENTREGA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 26 de noviembre:
|Organización y tipo de ayuda
|Dirección
|Horarios
|Requisitos
|APA Family Support Services (Visitacion Valley). Víveres
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|Familias residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años.
|Bayanihan Equity Center (SoMa). Víveres
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3:00 p. m. a 4:30 p. m.
|Residentes de San Francisco: adultos mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidades.
|Chinatown YMCA. Comidas preparadas
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12:00 p. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133.
|Curry Senior Center (Tenderloin). Víveres
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes del código postal 94102.
|Glide Foundation (Tenderloin). Comidas preparadas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.
11:30 a. m. a 1:00 p. m.
4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview). Comidas preparadas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.
5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC). Tipo de ayuda no especificado
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore derivados por organizaciones asociadas.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin). Comidas preparadas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.
10:00 a. m. a 1:30 p. m.
2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos.
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