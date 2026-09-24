Una pareja de adultos mayores están contentos tras recibir alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores están contentos tras recibir alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tu presupuesto no alcanza para comprar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos básicos: mantén la calma, ya que varias organizaciones distribuirán comida gratuita en distintos puntos de , del 25 al 27 de septiembre. Puedes acudir solo o acompañado de tu familia y/o compartir la información con otras personas que puedan necesitar apoyo. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios de atención.

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Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.

Una mujer inmigrante junto a su menor hijo recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una mujer inmigrante junto a su menor hijo recibiendo alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026:

ENTREGA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 25 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Booker T. Washington (Western Addition) —
Groceries		800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. a 6:00 p.m.Residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
Booker T. Washington (Western Addition) —
Meals		800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 p.m. a 6:00 p.m.Residente del código postal 94115 o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
Chinatown YMCA —
Meals for Seniors & People with Disabilities		855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810:00 a.m. a 1:00 p.m.Personas de 60 años o más, o de 18 a 59 años que viven con una discapacidad
District 10 Community Market (Bayview) —
Groceries		5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. a 6:00 p.m.Consulta los requisitos de elegibilidad en district10market.com/eligibility
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) —
Groceries		690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941022:00 p.m. a 4:30 p.m.Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos
The Richmond Neighborhood Center —
Groceries		741 30th Avenue, San Francisco, CA 941211:00 p.m. a 3:30 p.m.Residente del código postal 94121

ENTREGA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 26 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mission Action: The Little Market (Mission) —
Groceries		1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012:00 p.m. a 4:00 p.m.Residente del código postal 94110
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 27 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals		330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals		2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.		Todos son bienvenidos
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals		121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

Si estas opciones están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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