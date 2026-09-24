Si tu presupuesto no alcanza para comprar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos básicos: mantén la calma, ya que varias organizaciones distribuirán comida gratuita en distintos puntos de San Francisco, del 25 al 27 de septiembre. Puedes acudir solo o acompañado de tu familia y/o compartir la información con otras personas que puedan necesitar apoyo. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios de atención.
Antes de asistir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas distribuciones pueden solicitar información básica, mientras que otras no exigen comprobantes migratorios. Asimismo, ten en cuenta que los productos disponibles pueden variar según cada centro y la existencia de alimentos al momento de la distribución.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 25 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Booker T. Washington (Western Addition) —
Groceries
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residente de los códigos postales 94115 o 94102, o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
|Booker T. Washington (Western Addition) —
Meals
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residente del código postal 94115 o tener un hijo inscrito en un programa extraescolar
|Chinatown YMCA —
Meals for Seniors & People with Disabilities
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Personas de 60 años o más, o de 18 a 59 años que viven con una discapacidad
|District 10 Community Market (Bayview) —
Groceries
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Consulta los requisitos de elegibilidad en district10market.com/eligibility
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) —
Groceries
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p.m. a 4:30 p.m.
|Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|The Richmond Neighborhood Center —
Groceries
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 p.m. a 3:30 p.m.
|Residente del código postal 94121
ENTREGA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 26 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: The Little Market (Mission) —
Groceries
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p.m. a 4:00 p.m.
|Residente del código postal 94110
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 27 de septiembre:
|Organización / punto de entrega
|Dirección
|Horario
|Requisitos o notas
|Glide Foundation (Tenderloin) —
Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.
11:30 a.m. a 1:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) —
Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) —
Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Todos son bienvenidos
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