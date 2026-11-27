Aunque San Francisco es una ciudad próspera, algunos de sus habitantes tienen problemas para poner comida en la mesa. Para quienes necesitan apoyo, varias organizaciones repartirán alimentos sin costo del 27 al 29 de noviembre en distintos lugares de la ciudad. En esta nota encontrarás las direcciones y los horarios de entrega, para que puedas asistir o pasarle los datos a alguien que lo necesite. Eso sí, antes de ir, revisa los requisitos de cada jornada: algunas piden datos básicos y otras no exigen comprobantes de estatus migratorio.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026:
ENTREGA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
|Lugar y tipo de ayuda
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|Booker T. Washington (Western Addition) – Alimentos
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residir en el código postal 94115 o 94102, o tener un hijo en un programa extraescolar
|Booker T. Washington (Western Addition) – Comidas
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Residir en el código postal 94115, o tener un hijo en un programa extraescolar
|Chinatown YMCA – Comidas para adultos mayores y personas con discapacidad
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Tener 60 años o más, o tener entre 18 y 59 años y vivir con una discapacidad
|District 10 Community Market (Bayview) – Alimentos
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Consultar la elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Alimentos
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|2:00 p.m. a 4:30 p.m.
|Ser recomendado por organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 1:00 p.m.; 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Abierto a todos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
|Abierto a todos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.; 10:00 a.m. a 1:30 p.m.; 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Abierto a todos
|The Richmond Neighborhood Center – Alimentos
|741 30th Avenue, San Francisco, CA 94121
|1:00 p.m. a 3:30 p.m.
|Residir en el código postal 94121
ENTREGA SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 28 de noviembre:
|Lugar y tipo de ayuda
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 1:00 p.m.; 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Abierto a todos
|Mission Action: The Little Market (Mission) – Alimentos
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12:00 p.m. a 4:00 p.m.
|Residir en el código postal 94110
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Abierto a todos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.; 10:00 a.m. a 1:30 p.m.; 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Abierto a todos
ENTREGA DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 29 de noviembre:
|Lugar y tipo de ayuda
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|Glide Foundation (Tenderloin) – Comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 1:00 p.m.; 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Abierto a todos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a.m. a 9:00 a.m.; 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Abierto a todos
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a.m. a 8:00 a.m.; 10:00 a.m. a 1:30 p.m.; 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
|Abierto a todos
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