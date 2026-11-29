Si tu presupuesto no te alcanza para comprar alimentos, en San Francisco hay organizaciones que ofrecen comidas y víveres gratis en distintos puntos de la ciudad. En esta nota te damos las direcciones y los horarios para que puedas acudir. Si conoces a alguien que también atraviesa dificultades económicas, comparte esta información. Antes de ir, confirma las horas y los requisitos de cada sitio, ya que pueden variar: algunas piden datos básicos y otras no exigen comprobantes de estatus migratorio.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
A continuación, te presentamos varias tablas con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2026:
ENTREGA LUNES 30 DE NOVIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 30 de noviembre:
|Organización (zona) y tipo
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|APA Family Support Services (Chinatown), víveres
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12:00 p. m. a 2:30 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
|District 10 Community Market (Bayview), víveres
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1:00 p. m. a 6:00 p. m.
|Consultar la elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
|Glide Foundation (Tenderloin), comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.; 11:30 a. m. a 1:00 p. m.; 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview), comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin), comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.; 10:00 a. m. a 1:30 p. m.; 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MARTES 1 DE DICIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 1 de diciembre:
|Organización (zona) y tipo
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|Chinatown YMCA, víveres
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center), comidas
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Recomendado por organizaciones asociadas
|Glide Foundation (Tenderloin), comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.; 11:30 a. m. a 1:00 p. m.; 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview), comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin), comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.; 10:00 a. m. a 1:30 p. m.; 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 2 de diciembre:
|Organización (zona) y tipo
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|APA Family Support Services (Visitacion Valley), víveres
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
|Glide Foundation (Tenderloin), comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.; 11:30 a. m. a 1:00 p. m.; 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mission Action: Casa Colibri (Excelsior), víveres
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|No se indican requisitos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview), comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|Self-Help for the Elderly (Excelsior), víveres
|5050 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|1:30 p. m. a 4:30 p. m.
|Prueba de domicilio en el código postal 94112
|Self-Help for the Elderly (Sunset), víveres
|3133 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
|1:30 p. m. a 4:30 p. m.
|Prueba de domicilio en el código postal 94116
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin), comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.; 10:00 a. m. a 1:30 p. m.; 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
ENTREGA JUEVES 3 DE DICIEMBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 3 de diciembre:
|Organización (zona) y tipo
|Dirección
|Horario
|Requisitos
|APA Family Support Services (Visitacion Valley), víveres
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|Residentes del código postal 94134, familias con hijos de 0 a 17 años
|Bayanihan Equity Center (SoMa), víveres
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3:00 p. m. a 4:30 p. m.
|Residentes de San Francisco, adultos mayores (60 años o más) y personas con discapacidad
|Chinatown YMCA, comidas
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12:00 p. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de los códigos postales 94108 o 94133
|Curry Senior Center (Tenderloin), víveres
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes del código postal 94102
|Glide Foundation (Tenderloin), comidas
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8:00 a. m. a 9:00 a. m.; 11:30 a. m. a 1:00 p. m.; 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview), comidas
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7:00 a. m. a 9:00 a. m.; 5:00 p. m. a 7:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
|San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)
|4439 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin), comidas
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7:00 a. m. a 8:00 a. m.; 10:00 a. m. a 1:30 p. m.; 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
|Todos son bienvenidos
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