Los conductores que circulen de noche por la 101 Freeway en Agoura Hills (California) deberán planificar sus rutas esta semana. Caltrans programó cierres de carriles para avanzar en los trabajos finales del paso de fauna que cruza la autopista y que está a punto de inaugurarse. Las restricciones se deben a la instalación de cercas y a la estabilización del suelo.

Los cierres afectarán un carril en cada sentido entre Liberty Canyon Road y Chesebro Road/Palo Comado Canyon Road. No hay cierres programados para la noche del jueves. Aquí tienes el detalle para los viajeros madrugadores:

Sentido Días y horarios Norte Martes 7 p.m. – miércoles 6 a.m.; miércoles 7 p.m. – jueves 6 a.m.; viernes 8 p.m. – sábado 8 a.m.; sábado 7 p.m. – domingo 8 a.m.; domingo 7 p.m. – lunes 30 de noviembre 6 a.m. Sur Martes 8 p.m. – miércoles 6 a.m.; miércoles 8 p.m. – jueves 6 a.m.; viernes 8 p.m. – sábado 8 a.m.; sábado 8 p.m. – domingo 9 a.m.; domingo 9 p.m. – lunes 30 de noviembre 6 a.m.

Un puente para salvar a los pumas

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing abrirá oficialmente el 2 de diciembre sobre la autopista, al noroeste de Los Ángeles. Cuando esté terminado, conectará un hábitat natural que quedó dividido por 10 carriles de tráfico. La plataforma de concreto ya cruza la autopista y la calle Agoura Road, donde recientemente se completó una sección del puente. A principios de octubre, los equipos habían movido más de un millón de pies cúbicos de tierra.

La construcción del puente de este tipo más grande del mundo comenzó el Día de la Tierra de 2022. La fase de suelo incluyó la participación de científicos, biólogos, ingenieros y micólogos que seleccionaron la mejor tierra y hongos para el puente.

El suelo se colocó en capas, lo que permite añadir unas 5,000 plantas nativas que crecerán hasta formar un hábitat para pumas, ciervos, murciélagos, conejos, linces, aves y mariposas monarca, entre otros.

La obra, de US$90 millones, busca evitar la extinción de los pumas de las Montañas de Santa Mónica al permitirles cruzar la autopista con seguridad.(Foto referencial: Pixabay)

¿Por qué se construye este cruce?

Se estima que la población de pumas en las Montañas de Santa Mónica podría extinguirse en 50 años sin una afluencia de diversidad genética. Los felinos están prácticamente aislados debido a las autopistas que actúan como barreras para su movimiento. Los conservacionistas esperan que este cruce de 85 millones de dólares (cuyo costo total asciende a 90 millones) alivie el problema.

La estrella de la campaña de recaudación fue el puma P-22, famoso por cruzar dos autopistas y establecer su hogar en un gran parque de Los Ángeles. El felino se convirtió en un símbolo de la reducción de la diversidad genética de los animales salvajes, que quedan atrapados por el desarrollo urbano o corren el riesgo de morir atropellados. Los vehículos y los tóxicos, como los venenos para ratas, son dos de las mayores amenazas para los pumas del sur de California.

Un proyecto con apoyo casi unánime

La idea de un paso de fauna no es nueva, pero lo que hace diferente a este proyecto es que cruza una de las autopistas más transitadas del mundo. El puente se extenderá 200 pies sobre 10 carriles y una vía lateral, a solo 35 millas al noroeste del centro de Los Ángeles. El costo de 90 millones de dólares se cubrirá en un 60% con donaciones privadas y el resto con fondos públicos destinados a la conservación. La estructura llevará el nombre de Wallis Annenberg, la filántropa cuya fundación donó 25 millones.

Los pasos de fauna (puentes y túneles) son comunes en Europa occidental y Canadá. Uno famoso en el Parque Nacional Banff, en Alberta, cruza la autopista Trans-Canada y es utilizado con frecuencia por osos, alces y ciervos. El puente de Los Ángeles goza de apoyo casi universal, algo inusual para una obra pública: el documento ambiental preliminar recibió casi 9,000 comentarios, con solo 15 en contra, según la federación de vida silvestre.

En California hay entre 4,000 y 6,000 pumas, aunque las autoridades advierten que es una estimación aproximada sin un estudio estatal continuo. Más de la mitad del estado se considera hábitat ideal para estos felinos, que se encuentran donde hay ciervos. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recibe cientos de informes de avistamientos cada año, pero pocos resultan en que un puma represente una amenaza inminente para la seguridad pública. Los ataques de pumas a humanos son muy raros y su naturaleza es evitar a las personas.