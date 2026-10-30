Arnold Schwarzenegger pidió ampliar la energía nuclear en California como parte de los esfuerzos para reducir la contaminación y cumplir las metas climáticas del estado. El actor y exgobernador advirtió sobre el riesgo de retrasar las decisiones en esta materia: “Lo fundamental es no quedarse demasiado rezagados, porque entonces es muy difícil ponerse al día”. A continuación, lo que debes saber sobre su propuesta que busca impulsar la construcción de nuevas centrales nucleares.

El exgobernador volvió a poner la energía nuclear en el centro del debate ambiental de California y alertó sobre las dificultades de recuperar el tiempo perdido (Foto: AFP)

ARNOLD SCHWARZENEGGER APUESTA POR LA ENERGÍA NUCLEAR

En una entrevista con Financial Times, Schwarzenegger fue tajante: “Necesitamos construir centrales nucleares en California. No hay duda al respecto”.

El exgobernador sostiene que California debe actuar con mayor firmeza para evitar quedarse atrás en sus compromisos ambientales. El estado tiene como objetivos reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto de los niveles de 1990 para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2045. Su planteamiento es ampliar la generación nuclear como parte de ese esfuerzo.

Señaló que, para concretar su propuesta, los responsables de las políticas públicas deben actuar con mayor determinación. “Lo fundamental es no quedarse demasiado rezagados, porque entonces es muy difícil ponerse al día”, dijo.

Schwarzenegger no dudó en comparar la gestión gubernamental con la disciplina que debe tenerse durante el entrenamiento físico.

“Es como cuando haces culturismo, si quieres ganar el título de Mr. Universo y quieres tener bíceps de 50 centímetros, en algún momento tienes que decir: ‘Está bien, el año que viene tengo que tener 35 centímetros’. Y dentro de dos años, tengo que tener 40 centímetros”, manifestó.

El exgobernador volvió a poner la energía nuclear en el centro del debate ambiental de California y alertó sobre las dificultades de recuperar el tiempo perdido (Foto: AFP)

¿Qué obstáculo enfrenta California?

California mantiene desde 1976 una moratoria que condiciona la autorización de nuevas centrales a que exista una solución permanente para la disposición de residuos radiactivos, publica Washington Examiner.

Por eso, el pedido implica revisar esa restricción: no se trata únicamente de mantener operativa la infraestructura existente, sino de permitir nuevas instalaciones.