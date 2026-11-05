Una asistente ejecutiva de California reconoció haber cometido un millonario fraude contra su empleador, un inversionista de capital de riesgo retirado del Área de la Bahía. La mujer aprovechó la confianza que tenía con su jefe y el acceso a una de sus cuentas bancarias para desviar casi US$18 millones y financiar una vida llena de propiedades, viajes exclusivos y artículos de diseñador. Pero, ¿cómo logró realizar las compras durante tanto tiempo y qué encontraron las autoridades cuando registraron su vivienda?

De acuerdo con la Fiscalía federal, Lizbeth Guadalupe Sherman, de 47 años y residente de El Dorado Hills, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico. La mujer trabajaba como asistente ejecutiva del empresario y tenía entre sus funciones pagar los gastos de sus tarjetas de crédito, una responsabilidad que le permitió acceder a una de sus cuentas bancarias.

¿Cómo robó casi US$18 millones a su empleador?

Según la investigación, Sherman aprovechó el acceso a una de las cuentas bancarias de su jefe para financiar sus gastos personales. Entre las adquisiciones y operaciones identificadas por las autoridades figuran:

Compras con tarjetas de crédito: realizaba adquisiciones personales y luego utilizaba la cuenta bancaria del inversionista para pagar los cargos.

de crédito: realizaba adquisiciones personales y luego utilizaba la cuenta bancaria del inversionista para pagar los cargos. Una casa de US$2 millones : adquirió una vivienda en El Dorado Hills con el dinero de su empleador.

: adquirió una vivienda en El Dorado Hills con el dinero de su empleador. Vehículos y artículos de lujo : compró bolsos de diseñador y relojes Rolex.

: compró bolsos de diseñador y relojes Rolex. Viajes exclusivos: financió vuelos en aviones privados y vacaciones en complejos turísticos de lujo.

De esta manera, logró mantener un elevado nivel de vida utilizando los recursos de su empleador.

Una mujer de California utilizó el dinero de su jefe para comprar propiedades y artículos de lujo. | Crédito: U.S. Attorney's Office

¿Qué hacía con los artículos de lujo que compraba?

La investigación también reveló que Sherman utilizaba plataformas de venta por internet para comercializar parte de los productos que adquiría con el dinero de su empleador.

De esa manera, convertía los artículos de lujo en efectivo y obtenía importantes cantidades de dinero. La Fiscalía federal señaló que consiguió más de US$450,000 mediante una de estas plataformas durante un periodo de nueve meses en 2025.

Esta actividad formaba parte del esquema que le permitió aprovechar los recursos de su jefe para financiar sus gastos y adquisiciones personales.

¿Qué encontraron las autoridades en su casa de California?

En diciembre de 2025, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia de Sherman y encontraron más de 1,500 artículos de lujo.

La mayoría de los objetos estaban en excelentes condiciones, conservaban sus empaques originales y tenían las etiquetas intactas. Algunos se encontraban almacenados, mientras que otros estaban exhibidos en diferentes espacios de la vivienda.

Entre los artículos recuperados había decenas de bolsos Louis Vuitton, numerosos pares de botas Christian Louboutin y una vitrina con carteras elaboradas con pieles exóticas.

Los agentes también encontraron otros bolsos de diseñador, relojes Rolex y botellas de vino de alto precio. Según la Fiscalía, estos bienes habían sido adquiridos como parte del fraude contra su empleador.

El caso en California podría llevar a la acusada a pasar hasta 20 años en prisión. | Crédito: U.S. Attorney's Office

¿Cuántos años de prisión podría recibir Lizbeth Sherman?

Tras declararse culpable de un cargo federal de fraude electrónico, Sherman aceptó entregar los bienes correspondientes y pagar una restitución de casi US$18 millones a su antiguo empleador.

La audiencia en la que se determinará su sentencia está programada para el 22 de marzo de 2027. Por el delito cometido, enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión federal y una multa de hasta US$250,000.

La investigación estuvo a cargo de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el apoyo del FBI y del programa de decomiso de bienes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).