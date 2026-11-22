Si resides en Los Ángeles , debes prestar total atención a las advertencias realizada por las autoridades. Sucede que han solicitado a sus habitantes que eviten ingresar a sus playas durante estos días, pues no se trataría de una acción segura. ¿Cuál es la razón de este petición y hasta cuándo durará? Para conocer los detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Es importante resaltar que, el pasado 19 de noviembre, California registró una tormenta severa, la cual produjo lluvias torrenciales en ciertos puntos del estado, afectando principalmente a Los Ángeles y San Francisco.

Estas intensas y continuas precipitaciones lograron que numerosas calles de ambas ciudades presenten inundaciones repentinas, impidiendo el tránsito peatonal y vehicular de manera adecuada, así lo explicó el medio France 24 .

Producto de este fenómeno meteorológico, las autoridades correspondientes advirtieron a sus residentes que tomen en cuentan las actualizaciones y estén preparados ante una eventual evacuación.

Las lluvias torrenciales registradas en Los Ángeles el pasado 19 de noviembre a tenido consecuencias en la ciudad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué se impide el ingreso a las playas de Los Ángeles

Tras esta tormenta, las condiciones no han sido favorables para los residentes del condado de Los Ángeles. Recientemente, el Departamento de Seguridad Pública del condado mencionado exhortó a esta población que evite todo contacto con agua ante un posible riesgo de contaminación.

Según la dependencia citada, es posible que estas aguas —incluyendo desagües pluviales, arroyos y ríos— pueden presentar niveles elevados de bacterias, productos químicos, escombros, basura y otros riesgos para la salud pública.

Ante las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas, estas aguas están bajo riesgo de contaminación. Por eso, se ordenó no entrar en contacto. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Es así que esta alerta sanitaria se mantendrá vigente hasta el lunes 23 de noviembre de 2026 hasta las 12:00 p.m. (hora local), aunque puede ampliarse ante la posibilidad de precipitaciones adicionales.

Se trata de una advertencia que se debe tomar la importancia del caso. Al entrar en contacto con estas aguas contaminadas, es posible experimentar diarrea, erupciones cutáneas, infecciones de oído e irritación a los ojos y los pulmones, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)