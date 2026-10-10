Una ciudad de California ha declarado emergencia local tras detectarse un peligroso fuerte oleaje provocado por la tormenta Rachel. Ante el aumento del nivel del agua y sus efectos destructivos, las autoridades locales han puesto en marcha una serie de medidas de seguridad y han realizado unas recomendaciones a sus habitantes para mantener la seguridad y tranquilidad. Para conocer más detalles al respecto te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Qué ciudad de California declaró emergencia local ante fuerte oleaje

Según la información compartida por N+ Univision 34 , la ciudad de Newport Beach fue quien declaró emergencia local el pasado viernes 9 de octubre tras registrarse calles inundadas en la península de Balboa producto de la tormenta tropical Rachel.

Desde la fecha mencionada, las autoridades municipales tomaron la decisión de cerrar el acceso hacia las playas y los muelles. Por su parte, el Departamento de Policía de Newport Beach solicitó a los residentes en cumplir con estas disposiciones.

Si bien no se han registrado daños a viviendas o vehículos en esta área, se está monitoreando las condiciones del mar para actuar de manera inmediata en caso ocurra una inundación que afecte a los residentes.

Es importante resaltar que esta alerta se mantendrá vigente debido a que la tormenta tropical Rachel puede impactar en el momento menos oportuno.

Las autoridades municipales de Newport Beach exhortaron a sus ciudadanos a no acercarse a las playas y los muelles durante este fin de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

NWS recomienda tomar precauciones

Los residentes de Newport Beach deben mantenerse a la expectativa debido a la alerta de inundación costera emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La entidad citada precisó que es posible que se registren olas grandes entre el domingo 11 y martes 13 de octubre.

Si bien la ciudad cuenta con 86 válvulas que pueden impedir el paso del agua por desagües, los habitantes deberán comprometerse a seguir las recomendaciones de las autoridades municipales y del NWS. Estas son algunas de los consejos a poner en práctica para este fin de semana:

Colocar sacos de arena en los exteriores del hogar.

Retirar escombros y basura de las canaletas.

Mantener los vehículos fuera de las zonas que pueden inundarse.

Evitar mantenerse cerca a las playas y muelles.

Se mantiene el riesgo de inundaciones costeras en esta ciudad hasta los primeros días de la siguiente semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)