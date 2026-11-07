Quienes cruzan el puente Vincent Thomas para llegar al trabajo, ingresar a Terminal Island o trasladarse entre San Pedro y Long Beach tendrán que reorganizar sus recorridos desde el sábado 7 de noviembre de 2026. Caltrans confirmó que esta conexión del área portuaria de Los Ángeles permanecerá cerrada durante 16 meses debido al reemplazo de su plataforma de concreto. La medida modificará la rutina de miles de personas que dependen del carro para cumplir un turno, atender compromisos familiares o transportar mercancías. Ante ese escenario, las autoridades anunciaron desvíos y acciones de control vial para reducir las complicaciones en las comunidades cercanas. La reapertura está prevista para principios de marzo de 2028.

Por esta vía circulan aproximadamente 53,000 vehículos diarios, de los cuales cerca del 9% corresponde a camiones pesados. Aunque la estructura mantiene condiciones de seguridad, la superficie de rodamiento presenta un deterioro que requiere una intervención integral, según el Departamento de Transporte de California.

Los cierres de este puente en Los Ángeles afectaría a miles de conductores todos los días (Foto: Getty Images)

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ CERRADO EL PUENTE VINCENT THOMAS?

La restricción comenzará el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 12:01 a. m., hora local. A partir de ese momento, los conductores no podrán utilizar este tramo de la Ruta Estatal 47 para desplazarse entre San Pedro y Terminal Island.

Estos son los principales datos del proyecto:

Información Detalle Puente afectado Vincent Thomas Bridge Ubicación San Pedro, área portuaria de Los Ángeles Carretera Ruta Estatal 47 Inicio del cierre Sábado 7 de noviembre de 2026, a las 12:01 a. m. Duración prevista 16 meses Reapertura al tráfico Principios de marzo de 2028 Costo aproximado US$750 millones Autoridad responsable Caltrans, Distrito 7

El regreso de los automóviles no significará que todas las labores hayan concluido. El calendario contempla una etapa posterior con circulación habilitada, durante la cual se completarán intervenciones pendientes y se retirarán instalaciones temporales.

¿CUÁLES SERÁN LAS RUTAS ALTERNAS PARA CIRCULAR POR EL ÁREA DEL PUERTO?

El plan oficial identifica cuatro vías principales para distribuir el tránsito. La elección dependerá del origen y destino de cada viaje: no existe un único recorrido que resulte conveniente para todos los automovilistas.

Vía alterna Nombre o identificación Interstate 710 Long Beach Freeway Interstate 110 Harbor Freeway State Route 103 Ruta Estatal 103 Harry Bridges Boulevard Conexión local incluida en el esquema de desvíos

Para quienes viven en San Pedro o Wilmington, uno de los principales desafíos será evitar que el tráfico adicional invada calles residenciales. Las medidas anunciadas buscan mantener la movilidad en los corredores establecidos y reducir las afectaciones a los vecindarios.

Antes de salir de casa, conviene revisar Caltrans QuickMap, la herramienta oficial para consultar incidentes, congestión y restricciones. También será importante seguir la señalización instalada en el terreno, especialmente cuando las condiciones obliguen a modificar un trayecto habitual.

Mapa de los cambios relacionados al Vincent Thomas Bridge (Foto: Caltrans)

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN PARA CONTROLAR EL TRÁFICO?

Las autoridades combinarán mejoras viales con supervisión en cruces estratégicos. El operativo contempla las siguientes acciones:

Despliegue de agentes de control en 18 intersecciones, según sea necesario.

Instalación de cámaras en los corredores de desvío.

Repavimentación y renovación de marcas sobre el pavimento.

Colocación de semáforos temporales.

Mayor vigilancia del cumplimiento de las restricciones para camiones comerciales.

El objetivo es facilitar los desplazamientos sin trasladar toda la presión vehicular a las comunidades cercanas. La coordinación entre dependencias permitirá atender los problemas que surjan durante la ejecución del proyecto.

¿POR QUÉ CERRARÁN EL PUENTE DURANTE 16 MESES?

Después de más de seis décadas de servicio, la plataforma de concreto necesita ser reemplazada. Según la agencia estatal, el desgaste responde a las cargas acumuladas por el paso de vehículos y a las condiciones del ambiente marino.

La intervención no se limitará a tapar baches o reparar pequeños segmentos. Durante la suspensión del tránsito se realizarán estas labores:

Sustitución de la superficie de rodamiento.

Renovación de la barrera central.

Reemplazo de barandillas y cercas.

Actualización de la señalización.

El programa también incorpora nuevos sensores sísmicos. Su instalación está contemplada en una fase posterior a la reapertura, junto con otras tareas finales y el retiro de elementos provisionales utilizados durante la construcción.

Para los trabajadores del puerto y las familias que se desplazan entre San Pedro, Terminal Island y Long Beach, el cambio exigirá planear cada salida con mayor atención. Consultar las condiciones viales antes de ponerse al volante y contemplar tiempo adicional ayudará a organizar los traslados mientras permanezca vigente la restricción.