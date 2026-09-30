Si vives en California y tienes un hijo que aprende inglés, su camino para ser reclasificado como estudiante competente en el idioma será ahora más simple. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley, el pasado 27 de septiembre de 2026, que modifica las reglas de reclasificación para los alumnos identificados como aprendices de inglés. Se trata de la AB 2555. ¿Cómo funcionará el nuevo proceso y cuándo entra en vigor? A continuación, te lo contamos.

Las familias recibirán información sobre la clasificación de su hijo como aprendiz de inglés, su avance hacia el dominio del idioma y los apoyos educativos disponibles después de la reclasificación (Foto: Magnific)

¿DE QUÉ TRATA LA AB 2555?

La AB 2555 simplifica la reclasificación de estudiantes identificados como aprendices de inglés (English Learners); por lo tanto, desde ahora alcanzar el nivel de dominio requerido en una sola evaluación estatal de este idioma será suficiente para que sean reclasificados como competentes en inglés.

Lo que cambia con la ley firmada por Newsom

Antes, los distritos escolares debían considerar cuatro criterios para reclasificar a un estudiante: dominio del inglés, desempeño académico, consulta con maestros y opinión de padres o tutores. La nueva norma elimina esos requisitos adicionales como condiciones obligatorias para la reclasificación, precisa el Departamento de Educación de California (CDE).

Ahora, el criterio decisivo será el resultado en una prueba estatal:

Evaluación Puntaje requerido para reclasificación Summative ELPAC Nivel general de desempeño 4 Summative Alternate ELPAC Nivel general de desempeño 3

El ELPAC (English Language Proficiency Assessments for California) evalúa el dominio del inglés de estudiantes cuyo idioma principal no es inglés. El Alternate ELPAC está dirigido a estudiantes elegibles con discapacidades cognitivas significativas.

¿CÓMO SERÁ LA RECLASIFICACIÓN?

Para el año escolar 2026–27, los distritos locales deben reclasificar a un estudiante tan pronto como sea posible cuando alcance el puntaje establecido. Ya no deben esperar una revisión adicional de calificaciones, evaluación de maestros o consulta con las familias antes de efectuar el cambio de estatus.

La buena noticia es que la regla también se aplica de forma retroactiva:

Estudiantes que lograron un nivel 4 en el Summative ELPAC o un nivel 3 en el Summative Alternate ELPAC durante la primavera de 2026 deben ser reclasificados para el actual año escolar.

ELPAC o un nivel 3 en el ELPAC durante la primavera de 2026 deben ser reclasificados para el actual año escolar. Los distritos deberán completar esas reclasificaciones a más tardar el 31 de enero de 2027.

Cabe precisar que a partir del año escolar 2027–28, California planea automatizar el proceso a través del Departamento de Educación estatal, de modo que los estudiantes que obtengan el puntaje requerido puedan ser reclasificados sin demoras administrativas de cada distrito, precisa EdSource.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La AB 2555 entró en vigor de inmediato, el 27 de septiembre de 2026, el día en que Newsom la firmó. La aplicación del nuevo criterio comienza en el año escolar 2026–27.

Qué no cambia

La reclasificación como competente en inglés no significa que la escuela deje de apoyar al estudiante. Los distritos deben seguir monitoreando su progreso académico y ofrecer apoyo lingüístico adicional cuando lo necesite. La novedad es que ese seguimiento ya no puede usarse para retrasar la reclasificación si el alumno cumplió el puntaje estatal exigido.

La nueva regla no significa que los estudiantes dejarán de recibir ayuda al ser reclasificados. Las escuelas deberán mantener apoyo lingüístico y seguimiento académico durante cuatro años para quienes salgan del programa (Foto: Magnific)