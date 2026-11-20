Si resides en calles aledañas a las costas de Los Ángeles, debes tener en cuenta la reciente advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés): se espera la presencia de las “King Tides”. Quizás te parezca un término desconocido, pero es importante prestarle atención, pues puede causar complicaciones severas a corto plazo. Te invito a leer esta nota para tener más detalles sobre este riesgo latente.

Qué es un “King Tides”

Una "King Tides" es conocida como mareas excepcionalmente altas, según la NOAA. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Thuruchen

Ante la reciente advertencia del NWS sobre Los Ángeles surge la duda sobre qué significa este término; a continuación te lo explicaré.

De acuerdo al Servicio Nacional Oceánico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) , dicho término no científico se refiere a las mareas extraordinariamente altas.

Para la entidad, las mareas que superan una altura habitual ocurren habitualmente “durante la Luna nueva o llena, cuando la Luna está en su perigeo o durante ciertas estaciones de año” en todo Estados Unidos.

Cuándo se pueden registrar las “King Tides” en Los Ángeles y cómo impactarán en Los Ángeles

Se esperan que las olas en Los Ángeles alcancen una altitud de 7 pies durante la próxima semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Según información de Univision 34 Los Angeles , las costas de Los Ángeles y Orange County resultarán afectadas con este fenómeno. Por lo tanto, los residentes cercanos a estas áreas pueden presenciar mareas extremadamente altas y un aumento de oleaje.

Por su parte, el NWS alertó que los “King Tides” en estas zonas pueden alcanzar niveles récords durante la semana de Acción de Gracias. De concretarse este pronóstico, es altamente probable que se registren inundaciones costeras.

La NOAA precisó que el nivel de la marea en la estación de Los Ángeles alcanzaría los 7 pies entre el martes y el jueves 26 de noviembre (Thanksgiving).

Con esta advertencia, las autoridades de estas zonas posiblemente afectadas alertaron a sus residentes en evitar ingresar al océano durante estas condiciones y respetar cualquier cierre o señalización de seguridad.