Si solicitaste una tarjeta SUN Bucks en California para ayudar a alimentar a tu hijo durante las vacaciones de verano, presta atención: los 120 dólares depositados podrían vencer pronto si aún no los has utilizado. Por eso, es importante revisar el monto disponible y tener en cuenta que este beneficio tiene un periodo limitado de uso; por lo que dejar pasar el plazo podría significar perder el dinero restante. A continuación, te explicamos cómo saber cuál es la fecha de vencimiento y hasta cuándo podrás utilizarlo.

Cabe precisar que SUN Bucks es un programa federal, cuyos fondos cubren un período de tres meses (40 dólares por mes) y se depositan de una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT). El dinero está destinado a la compra de alimentos durante las vacaciones de verano en la mayoría de los estados de EE.UU.

Miles de familias podrían perder el dinero de SUN Bucks en California si todavía no usaron sus beneficios (Foto: Freepik / SUN Bucks)

¿CÓMO SABER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS FONDOS DE SUN BUCKS?

Si piensas que el dinero depositado por SUN Bucks puede usarse por tiempo indefinido, estás equivocado: estos fondos tienen fecha de caducidad y vencen 122 días después de la fecha en que se cargan en la tarjeta.

Por lo tanto, hay que tener claro algo: el plazo de 122 días corre desde la fecha en que se depositan los beneficios en tu tarjeta EBT/SUN Bucks, NO desde el día en que activas la tarjeta ni desde que haces la primera compra . Pasado ese tiempo, el saldo que no usaste caduca y no se puede volver a emitir ni recuperar.

Según CalMatters, California entregó las tarjetas del programa a unos 3.8 millones de niños este 2026, pero cerca de US$106 millones todavía permanecen sin utilizar y corren el riesgo de perderse si caducan.

El año pasado, un promedio de US$118 millones de fondos de SUN Bucks no fueron utilizados, de acuerdo con registros del Departamento de Servicios Sociales obtenidos por el consultor de políticas públicas David Rubel y citados por CalMatters. No solo ello, cerca de una quinta parte de las tarjetas enviadas jamás fueron activadas.

¿DÓNDE VER LA FECHA DE EMISIÓN/DISPONIBILIDAD?

Según el estado donde te encuentres, normalmente puedes revisar:

Vía web (ebtEDGE u otro portal EBT de tu estado): al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos.

al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos. App móvil (ebtEDGE u otra app EBT oficial): descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos.

descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos. Por teléfono (número del reverso de la tarjeta): puedes llamar a la línea de atención de la tarjeta EBT (número que figura atrás). Allí suelen darte saldo y también la fecha en que se depositaron los beneficios, con lo cual puedes contar los 122 días.

Aunque en algunas jurisdicciones se envía un aviso por correo o notificación antes de que venzan los fondos, indicando la fecha límite para usarlos, las autoridades recomiendan no esperar al aviso y revisar periódicamente el saldo y la fecha de disponibilidad, porque una vez que el dinero expira no se puede reemplazar.

El plazo no comienza al activar la tarjeta ni al realizar la primera compra, sino el día en que los fondos se depositan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)