Aunque el otoño comenzó oficialmente el 22 de septiembre, el sur de California se prepara para varios días de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 105 °F en algunas zonas. El episodio, inusual para esta época del año, ha puesto en alerta a las autoridades ante los riesgos que las altas temperaturas pueden representar para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre. ¿Dónde se reportará la ola de calor y hasta cuándo se extenderá? A continuación, te lo contamos.

El calor no dará tregua en varias comunidades del sur de California, con máximas que podrían superar los 100 °F (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ZONAS DEL SUR DE CALIFORNIA ALCANZARÁN TEMPERATURAS DE HASTA 105 °F?

Las temperaturas de hasta 105 °F se esperan principalmente en los valles de los condados de Los Ángeles y Ventura, así como en el Inland Empire y los valles de San Bernardino y Riverside, publica el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las zonas más afectadas te las detallamos en esta tabla:

Área Temperaturas previstas Valles de Los Ángeles y Ventura Hasta 105 °F; las zonas costeras podrían llegar a unos 90 °F. Inland Empire Entre 100 °F y 105 °F en amplias zonas. Valles de San Bernardino y Riverside Máximas en los 90 °F altos y hasta 105 °F. Interior del condado de Orange Temperaturas en los 90 °F, cerca de 100 °F, especialmente el sábado y domingo. Valles de San Diego Entre los 90 °F altos y 105 °F; el litoral será menos caluroso, aunque podría superar los 80 °F.

¿HASTA CUÁNDO SE EXTENDERÁ LA OLA DE CALOR?

De acuerdo con la advertencia por calor extremo del NWS cubre desde las 10:00 a.m. del viernes 2 hasta las 8:00 p.m. del jueves 8 de octubre en varias zonas del sur de California.

“Es probable que continúen las temperaturas muy altas hasta la segunda semana de octubre”, precisa NWS, por lo que el aviso que emitió podría ser extendido por más días.

¿CUÁNDO SE ALCANZARÁN LAS TEMPERATURAS MÁS PELIGROSAS?

El sábado 3 de octubre será el punto máximo del calor, con temperaturas de entre 100 °F y 107 °F en algunos valles; el domingo continuará el calor intenso, aunque con un descenso leve en algunas zonas. El alivio podría comenzar cerca del 10 de octubre, aunque el pronóstico puede cambiar, según National Weather Service.

EL CALOR LLEGÓ A LOS ÁNGELES

El calor llegó el viernes 2 de octubre al condado de Los Ángeles y superó expectativas en el área del centro y sus alrededores donde se alcanzaron máximos de 102 °F a las 12:50 p.m., precisó NWS.

La agencia del gobierno federal estadounidense también señaló la probabilidad de que el sábado haya un pequeño repunte con un incremento muy leve.

Ante los cambios, emitirá avisos por calor para diversos sectores como los condados de San Luis Obispo y el norte de Santa Bárbara el sábado y el domingo.

¿DÓNDE ENCONTRAR CENTROS DE ENFRIAMIENTO Y AYUDA?

En el condado de Los Ángeles, las personas pueden buscar el centro más cercano en ready.lacounty.gov/heat o llamar al 211; las bibliotecas del condado están disponibles durante su horario habitual y varias operan como centros de enfriamiento designados.

En los condados de Orange, Riverside y San Bernardino, también se puede llamar al 211 o al 311 para obtener ubicaciones y horarios actualizados; Riverside mantiene centros gratuitos con aire acondicionado abiertos hasta el 15 de octubre.

Senamhi manifestó que para los meses de abril, mayo y junio se prevén condiciones térmicas sobre lo normal. (Foto: Freepik).