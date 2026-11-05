Los conductores que utilicen la autopista 605 (I-605) en el sur de California en dirección norte deberán prepararse para cambios en la circulación durante este fin de semana. Las autoridades realizarán trabajos de pavimentación en el tramo comprendido entre Beverly Boulevard y Rose Hills Road, en Whittier, con restricciones que comenzarán desde las 7 p. m. del viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta las 6 a. m. del lunes 9.

Caltrans informó que no será necesario cerrar completamente la autopista, pero sí habrá reducciones de carriles en diferentes horarios. Entre las 10 p. m. del viernes y las 4 a. m. del sábado quedará habilitado un solo carril; posteriormente, desde las 4 a. m. del sábado hasta las 11 p. m. del domingo, habrá dos carriles disponibles. La circulación volverá a reducirse a un solo carril entre las 11 p. m. del domingo y las 5 a. m. del lunes.

Horarios de cierre de rampas y rutas alternativas

Según NBC Los Ángeles, las restricciones también afectarán los accesos a la autopista. La rampa de entrada desde Beverly Boulevard hacia el norte permanecerá cerrada desde las 7 p. m. del viernes hasta las 6 a. m. del lunes.

El mismo horario se aplicará a las rampas de entrada y salida de Rose Hills Road. Según Caltrans, todos los carriles en dirección norte estarán nuevamente habilitados a partir de las 5 a. m. del lunes.

Marc Bischoff, portavoz de Caltrans, advirtió que los trabajos de demolición del antiguo concreto de los carriles se realizarán durante las noches del viernes. Por esta razón, los residentes y negocios cercanos podrían experimentar ruido, vibraciones y presencia de polvo.

Los trabajos de pavimentación obligarán a reducir los carriles entre Beverly Boulevard y Rose Hills Road, en Whittier. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Para evitar las zonas afectadas, se recomienda utilizar las autopistas 110, 710 o 57 como rutas alternativas.

Las obras forman parte del proyecto Super 605, una iniciativa destinada a rehabilitar el corredor de esta autopista entre Long Beach y el Valle de San Gabriel.

Además, las autoridades tienen previstos otros fines de semana con reducciones prolongadas de carriles, de aproximadamente 55 horas, hasta finales de 2026.