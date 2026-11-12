Si eres beneficiario de CalFresh, puedes obtener hasta US$60 mensuales adicionales por hogar en beneficios alimentarios al comprar frutas y verduras elegibles en establecimientos participantes de California. Este incentivo busca ayudarte a aprovechar tu presupuesto para alimentos, pero no se entrega en efectivo ni se asigna automáticamente: el monto depende de las compras que realices con tu tarjeta EBT, hasta alcanzar el límite mensual. A continuación, te explicamos en qué consiste este programa piloto, qué condiciones debes cumplir y más.

Los usuarios pueden obtener hasta US$60 mensuales por hogar, según sus compras (Foto: Magnific)

CALFRESH OFRECE UN INCENTIVO POR COMPRAR FRUTAS Y VERDURAS

Se trata del CalFresh Fruit & Vegetable EBT Pilot Project, un programa piloto de California que permite obtener hasta US$60 mensuales por hogar en beneficios adicionales al comprar frutas y verduras elegibles con CalFresh en establecimientos participantes. Funciona mediante una devolución equivalente al gasto: por cada dólar utilizado en esas compras, se obtiene un dólar adicional, hasta alcanzar el límite mensual, precisa el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California.

Cabe precisar que no es un reembolso en efectivo para retirar o gastar libremente: son beneficios alimentarios que se acreditan en la cuenta EBT y pueden utilizarse para comprar alimentos elegibles donde se acepte CalFresh.

¿En qué consiste y cómo funciona?

El objetivo es facilitar la compra y el consumo de frutas y verduras mediante un incentivo adicional al monto habitual de CalFresh. Para obtenerlo, la persona debe comprar productos elegibles, pagar con sus beneficios alimentarios EBT y hacerlo en un comercio o mercado autorizado para este programa piloto que se reanudó el 1 de octubre de 2026.

En esta tabla te explicamos e incentivo que se puede generar con una compra elegible pagada por Calfresh:

Compra elegible pagada con CalFresh Incentivo que puede generar US$10 en frutas y verduras US$10 adicionales US$25 en frutas y verduras US$25 adicionales US$60 en frutas y verduras US$60 adicionales, el máximo mensual Más de US$60 durante el mismo mes El incentivo no supera los US$60 mensuales por hogar

Estos ejemplos suponen que el hogar todavía no ha utilizado su límite mensual y que las compras cumplen las condiciones del programa. No se entregan US$60 automáticamente: el monto depende de lo que se compre.

¿A quiénes está dirigido?

Personas que reciben CalFresh actualmente.

Personas que dejaron de recibir nuevas asignaciones de CalFresh, pero todavía tienen saldo de beneficios alimentarios en su tarjeta EBT.

Por tanto, no basta con ser una familia de bajos ingresos: para generar el incentivo es necesario contar con saldo alimentario de CalFresh y utilizarlo en las compras elegibles.

El informe oficial del piloto aclara que las tarjetas de WIC y SUN Bucks no son elegibles para generar estos incentivos.

¿Hay que inscribirse o llenar un formulario?

No requiere inscripción adicional ni completar formularios. Quienes cumplen las condiciones pueden obtener el incentivo al realizar las compras correspondientes en los puntos participantes.

Los pasos básicos para aprovecharlo son:

Comprobar que el establecimiento participa en el piloto. Elegir frutas y verduras elegibles. Pagar con los beneficios alimentarios de CalFresh. Revisar el incentivo obtenido y el acumulado del mes en ebtEDGE.

¿Dónde se puede obtener y dónde se puede gastar?

Debes tener claro que son dos cosas distintas:

Operación ¿Dónde puede hacerse? Generar el incentivo por la compra de frutas y verduras Únicamente en tiendas y mercados de agricultores participantes. Gastar los beneficios adicionales obtenidos En cualquier establecimiento que acepte CalFresh EBT, aunque no participe en el piloto.

El dinero adicional no está limitado a volver a comprar frutas y verduras, ya que puede utilizarse para adquirir alimentos elegibles bajo las reglas de CalFresh.

El CDS informa que participan 92 puntos de venta. Entre ellos figuran las 82 sucursales de Mothers Nutritional Center, en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego e Imperial. Clic aquí para consultar el listado oficial antes de comprar.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La actualización oficial señala que el programa se reanudó el 1 de octubre de 2026, después de que se aprobaran US$20 millones adicionales mediante la Ley de Presupuesto de 2026. Continuará mientras haya fondos disponibles; no debe presentarse como una ayuda permanente garantizada.

¿Qué sucede si no gastas los beneficios que has ganado?

Al igual que con los beneficios convencionales de CalFresh, los incentivos de CF&V solo caducan si no utilizas tu tarjeta EBT para comprar alimentos durante 270 días. Una vez caducados, no podrás recuperarlos.