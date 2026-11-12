Los residentes de una zona costera de California recibieron una advertencia de las autoridades ante la próxima llegada de mareas reales (king tides), un fenómeno que podría provocar inundaciones en las viviendas cercanas al océano. La ciudad de Huntington Beach pidió a los propietarios de Sunset Beach que adopten medidas preventivas para proteger sus inmuebles y evitar posibles sanciones económicas durante la semana de Acción de Gracias.

¿Qué deben hacer los propietarios para evitar las multas?

Los avisos comenzaron a llegar aproximadamente una semana antes de las mareas previstas. Según informó NBC Los Angeles, los propietarios recibieron un plazo de apenas tres días para cumplir con las disposiciones municipales. Entre las exigencias figuran despejar las zonas de drenaje, asegurar los objetos que puedan desplazarse y colocar sacos de arena u otras barreras contra inundaciones que tengan una altura mínima de dos pies (unos 61 centímetros).

Amy Osete, una de las propietarias que recibió la notificación, cuestionó el poco tiempo que le dieron para completar los trabajos. “Lo publicaron un jueves por la noche y dice tres días, lo que significa que sería como el domingo. Y eso es bastante ridículo, especialmente cuando tienes tanto espacio del que ocuparte”, declaró. El plazo indicado en su aviso ya había vencido cuando se conoció el caso.

Osete también expresó dudas sobre la efectividad de estas medidas si otros vecinos no cumplen con las indicaciones municipales. A su juicio, aunque ella prepare su propiedad, el agua podría terminar ingresando si las viviendas cercanas no cuentan con protección.

“Simplemente va a entrar”, advirtió al referirse al riesgo de que las mareas afecten su casa.

¿De cuánto serían las multas y cuándo comenzarán las inspecciones?

Las autoridades de Huntington Beach informaron que todavía no habían comenzado las inspecciones de las propiedades notificadas, aunque estaban previstas para los próximos días. Los propietarios que se nieguen a cumplir con las disposiciones podrían recibir sanciones de entre US$200 y US$1.000; sin embargo, los funcionarios señalaron que están dispuestos a colaborar con los residentes antes de imponer cualquier multa y que, hasta el miércoles en que se difundió el reporte, no se había emitido ninguna sanción.

La medida también generó malestar entre otros habitantes de la zona. Greg Wagner, uno de los vecinos, consideró que la posibilidad de recibir multas era una respuesta “extrema”. Aunque explicó que su vivienda está en un sector propenso a las inundaciones, aseguró que no había recibido ninguna notificación. “Supongo que intentan que esto se tome lo más en serio posible”, comentó.

Por su parte, el municipio indicó que los propietarios que tengan dudas sobre las modificaciones necesarias pueden solicitar asistencia para que un representante municipal visite sus viviendas y les explique cómo cumplir con los requisitos. Las autoridades insistieron en que su objetivo es preparar las propiedades antes de la próxima tormenta y no recaudar dinero mediante sanciones.

Una situación similar ocurre en Newport Beach, otra ciudad costera del condado de Orange, donde ya se entregaron notificaciones a propietarios: hasta el momento, se han registrado 21 avisos de infracción y dos multas de US$200.