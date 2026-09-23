La firma de la SB 1435 por parte del gobernador Gavin Newsom vuelve a mover piezas importantes —aunque muy técnicas— del sistema de impuestos de California. La norma, aprobada el 14 de septiembre de 2026 y presentada ese mismo día ante el secretario de Estado, actualiza la manera en que el estado adopta, modifica o deja fuera ciertas reglas del Internal Revenue Code federal. En la práctica, puede ser relevante para pequeños negocios familiares, trabajadores independientes que emiten formularios 1099, dueños de restaurantes, contratistas, propietarios de empresas de jardinería, transporte o construcción, y personas con declaraciones más complejas en comunidades como Los Ángeles, el Inland Empire, el Valle Central, San Diego o el Área de la Bahía.

La medida no crea un impuesto nuevo para todos los residentes ni significa que cada contribuyente vaya a pagar más o menos al presentar su declaración. Su alcance es distinto: corrige y ajusta disposiciones sobre deducciones, intereses de negocios, pérdidas operativas, depreciación y determinados acuerdos de divorcio o separación. Varios de sus apartados se aplican a años tributarios iniciados desde el 1 de enero de 2025, por lo que la revisión puede importar incluso para quienes ya están organizando documentos, recibos y formularios de períodos anteriores.

Para muchas familias latinas de California, donde son comunes los negocios de comida, servicios de limpieza, construcción, cuidado de niños, agricultura, ventas por cuenta propia y emprendimientos familiares, el mensaje principal es claro: la SB 1435 no modifica automáticamente la declaración de todos, pero sí puede afectar la forma en que ciertos ingresos, gastos o pérdidas se calculan para el impuesto estatal.

En corto, la SB 1435 no crea un impuesto nuevo para todos los residentes de California. Actualiza reglas estatales que pueden afectar, sobre todo, a negocios, trabajadores independientes, contribuyentes con pérdidas fiscales y personas con deducciones o situaciones tributarias complejas.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 1435?

La SB 1435 es una norma de conformidad tributaria federal. En otras palabras, ajusta referencias del Revenue and Taxation Code de California frente a disposiciones del Internal Revenue Code de Estados Unidos.

California no incorpora automáticamente todos los cambios aprobados a nivel federal. El estado puede adoptar esas disposiciones, modificarlas o descartarlas para sus propios impuestos sobre la renta personal y corporativa. La nueva legislación realiza ese ajuste en varias áreas y también corrige problemas derivados de actualizaciones anteriores.

Área Cambio establecido por la SB 1435 Aplicación general Conformidad federal California actualiza referencias al Internal Revenue Code y elimina disposiciones obsoletas. En general, para ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2025. Intereses de negocios Para el impuesto sobre la renta personal estatal, deja de aplicarse la limitación federal sobre ciertos intereses empresariales. Ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2025. Deducciones detalladas Se mantienen criterios propios para limitar determinadas deducciones. Depende de los ingresos y de la situación tributaria. Pérdidas operativas Ajusta la suspensión y el traslado de ciertas pérdidas netas de operación. Con reglas y excepciones según el año fiscal. Divorcio y pensión alimenticia Actualiza el tratamiento estatal para ciertos acuerdos de divorcio o separación. La fecha del acuerdo es determinante. Depreciación Modifica reglas estatales sobre recuperación acelerada del costo de determinados bienes. Principalmente para ejercicios desde 2025. Viñedos Mantiene un tratamiento especial para ciertas vides reemplazadas por filoxera o enfermedad de Pierce. Bajo condiciones documentadas por la ley.

LA FECHA CLAVE: 1 DE ENERO DE 2025

Este es uno de los puntos que puede generar más confusión entre quienes siguen los cambios tributarios en California.

Aunque Newsom firmó la SB 1435 en septiembre de 2026, la medida entró en vigor de inmediato por tratarse de una disposición fiscal. Sin embargo, su regla general indica que los ajustes aplican a ejercicios iniciados el 1 de enero de 2025 o después, salvo que un apartado específico establezca una fecha distinta.

Por eso, no debe interpretarse que todo comienza con la declaración correspondiente a 2026. Para algunas personas y empresas, las modificaciones pueden tener consecuencias en cálculos vinculados con el año tributario 2025.

Esto resulta especialmente importante para quienes preparan documentos con un contador, revisan una declaración estatal presentada anteriormente o evalúan si corresponde hacer una corrección. En California, muchos hogares combinan empleo asalariado con trabajo independiente, entregas, servicios por contrato o pequeños comercios, por lo que una misma familia puede manejar distintas fuentes de ingreso.

Algunos detalles fiscales en California sufrirán ciertos cambios (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

INTERESES DE NEGOCIOS: UNO DE LOS CAMBIOS RELEVANTES

Uno de los ajustes con impacto más directo afecta a propietarios de empresas y personas que trabajan por cuenta propia.

La legislación federal contempla una limitación sobre cuánto interés de determinadas deudas empresariales puede deducirse. La SB 1435 establece que esa restricción, identificada como la sección 163(j) del Internal Revenue Code, no se aplicará para fines del impuesto sobre la renta personal de California en ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

En términos simples, el estado se aparta de esa limitación federal para el cálculo del impuesto estatal sobre la renta personal.

Esto podría importar, por ejemplo, a una persona que abrió una taquería, una tienda, un negocio de landscaping, una compañía de transporte local o una empresa de construcción y utilizó financiamiento para comprar equipos, vehículos o inventario. No significa que cualquier interés sea deducible de manera automática ni que desaparezcan las demás restricciones fiscales, pero sí cambia una disposición que podía limitar el gasto permitido bajo el marco federal.

La SB 1435 modifica la sección 17225 del Revenue and Taxation Code para reflejar ese tratamiento dentro de California.

CAMBIOS PARA PÉRDIDAS DE NEGOCIOS

La ley también ajusta criterios relacionados con las net operating losses, conocidas como NOL o pérdidas netas de operación. Se trata de resultados negativos que, bajo condiciones específicas, pueden utilizarse para reducir ingresos sujetos a impuestos en años posteriores.

Para ciertos períodos tributarios entre 2024 y 2027, California mantiene restricciones temporales a la deducción para determinados contribuyentes. A cambio, amplía el tiempo disponible para trasladar algunos montos a ejercicios futuros.

La suspensión no se aplica, en términos generales, a contribuyentes que registren menos de US$1 millón en ingresos netos de negocios o menos de US$1 millón de ingreso bruto ajustado modificado durante los períodos señalados por la norma.

Los ingresos empresariales pueden incluir actividades comerciales, determinados alquileres, agricultura e importes obtenidos mediante entidades conocidas como pass-through, entre ellas sociedades y corporaciones S.

Pérdida correspondiente a Extensión del período de traslado Ejercicio iniciado en 2025 1 año Ejercicio iniciado en 2024 2 años Ejercicios anteriores a 2024 3 años

Este apartado puede tener importancia para comercios que atravesaron un período difícil, como restaurantes, tiendas de vecindario, salones de belleza, contratistas, empresas agrícolas o trabajadores independientes cuyos gastos superaron los ingresos en un año determinado.

La aplicación de estas pautas depende del período tributario y de la realidad financiera de cada contribuyente. Antes de modificar una declaración o reclamar una pérdida, resulta recomendable revisar el caso con un profesional que conozca las reglas vigentes en California.

DEDUCCIONES DETALLADAS Y DIVORCIOS

La SB 1435 también actualiza el criterio estatal sobre la limitación general de deducciones detalladas.

Para este cálculo, la norma sustituye el porcentaje federal del 3% por un 6% y conserva montos de referencia para definir cuándo puede entrar en juego esa restricción:

US$100,000 para una persona soltera o casada que presenta una declaración por separado.

US$150,000 para una persona que presenta como cabeza de familia.

US$200,000 para una pareja que presenta una declaración conjunta o una persona viuda que reúne los requisitos.

Estas cantidades se reajustan anualmente con la metodología utilizada para actualizar los tramos del impuesto sobre la renta de California.

No es una modificación que afecte de la misma manera a todos los declarantes. En muchos hogares que presentan un formulario sencillo y toman la deducción estándar, el efecto puede ser limitado o inexistente. La relevancia aumenta cuando una persona detalla gastos y tiene una situación tributaria de mayores ingresos o con conceptos deducibles específicos.

La legislación también incluye cambios relacionados con divorcios y pensión alimenticia. California mantiene para ciertos fines la referencia a las secciones 71 y 215 del Internal Revenue Code tal como estaban redactadas el 1 de enero de 2015, con excepciones puntuales.

Hay una fecha decisiva: estas disposiciones no se aplican a instrumentos de divorcio o separación ejecutados después del 31 de diciembre de 2025. Tampoco rigen del mismo modo para acuerdos anteriores que sean modificados tras esa fecha cuando el documento indique expresamente que deben aplicarse los nuevos criterios.

Para una familia con un acuerdo de manutención, pensión alimenticia o separación, el día exacto de firma y cualquier modificación posterior pueden cambiar el análisis tributario.

DEPRECIACIÓN Y VIÑEDOS

La SB 1435 modifica además la manera en que California trata ciertas reglas federales de depreciación. Ese mecanismo permite recuperar gradualmente, con fines fiscales, el costo de determinados bienes utilizados en una actividad comercial o empresarial.

Un caso particular involucra a los viñedos. Las plantas que deban reemplazarse por filoxera o por la enfermedad de Pierce pueden recibir, bajo las condiciones previstas, un tratamiento de depreciación de cinco años en lugar de diez.

El beneficio no se obtiene únicamente con afirmar que una plantación enfermó. El contribuyente debe conservar una certificación escrita de un asesor estatal certificado en manejo integrado de plagas, o de un comisionado o asesor agrícola estatal, que confirme que la replantación era necesaria para restaurar un viñedo afectado.

Aunque este apartado está dirigido a una actividad específica, tiene importancia en regiones agrícolas y vitivinícolas como el Valle Central, Napa, Sonoma, Paso Robles y otras zonas donde la producción de vino forma parte de la economía local.

¿CUÁNDO EMPIEZAN A APLICARSE LOS CAMBIOS?

La SB 1435 ya está vigente porque fue firmada por Newsom el 14 de septiembre de 2026 y entró en vigor de inmediato como una medida tributaria.

Sin embargo, varias de sus disposiciones tienen alcance sobre ejercicios iniciados desde 2025, por lo que no se limitan a las declaraciones que se presenten luego de septiembre de 2026.

Fecha Qué significa 14 de septiembre de 2026 Gavin Newsom aprobó la SB 1435 y la medida fue presentada ante el secretario de Estado. Inmediatamente La ley entra en vigor como norma tributaria. 1 de enero de 2025 Fecha general de aplicación de sus disposiciones, salvo excepciones. 1 de enero de 2026 Fecha relevante para ciertas reglas, incluidas algunas vinculadas con divorcio y separación.

NO TODOS SENTIRÁN EL CAMBIO IGUAL

La SB 1435 no cambia automáticamente cuánto pagará cada californiano en impuestos. Se trata de una actualización tributaria amplia que modifica reglas puntuales dentro del Personal Income Tax Law y el Corporation Tax Law.

Para una persona que recibe únicamente un formulario W-2, utiliza la deducción estándar y presenta una declaración sencilla, muchos de estos cambios probablemente no tendrán efecto directo. La revisión puede ser más relevante para los siguientes grupos:

Dueños de pequeños negocios y trabajadores independientes.

Personas con préstamos y gastos financieros vinculados a una actividad comercial.

Contribuyentes que arrastran pérdidas de años anteriores.

Quienes detallan deducciones en vez de usar la deducción estándar.

Empresas sujetas al impuesto corporativo estatal.

Personas con acuerdos de divorcio, separación o pensión alimenticia.

Agricultores y propietarios de viñedos que cumplen condiciones específicas.

En resumen, la SB 1435 no equivale a un impuesto nuevo ni a una rebaja universal. La medida modifica la forma en que California incorpora ciertas normas federales y corrige criterios dentro de su sistema estatal. Para contribuyentes con ingresos de negocio, pérdidas acumuladas o una declaración compleja, el cambio puede ser relevante al revisar el año fiscal 2025, preparar el siguiente o evaluar una posible corrección.

Antes de presentar una declaración modificada, reclamar una deducción o utilizar pérdidas de años anteriores, es recomendable consultar las instrucciones vigentes del Franchise Tax Board y, de ser necesario, pedir orientación a un preparador de impuestos, contador público certificado o profesional tributario autorizado en California.