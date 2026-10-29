LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 08/10/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Los Ángeles y San Francisco? Revisa la fecha del cambio de horario 2026 en California y qué debes ajustar. FOTO DE PEEPO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 08/10/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Los Ángeles y San Francisco? Revisa la fecha del cambio de horario 2026 en California y qué debes ajustar. FOTO DE PEEPO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES
/ PEEPO
Noé Yactayo
Noé Yactayo
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

termina el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar del Pacífico. El ajuste será el mismo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Sacramento y el resto del estado. Para los residentes, habrá una hora adicional durante la madrugada y una tarea antes de empezar el domingo: comprobar qué dispositivos se actualizan solos y cuáles deben atrasar manualmente.

¿Qué cambiará en la rutina de los residentes de California?

El efecto más visible llegará al mirar el reloj: el amanecer y el atardecer aparecerán una hora antes respecto del horario anterior, aunque el ajuste no modifica la cantidad de luz solar. California dejará el horario de verano del Pacífico —PDT, UTC−7— y volverá al horario estándar —PST, UTC−8—. Durante la transición, el tramo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces; quienes trabajen o tengan compromisos en esa franja deberán distinguir a cuál de las dos horas se refiere su programación.

Clave del cambioInformación para California
FechaDomingo 1 de noviembre de 2026.
Hora del ajusteA las 2:00 a. m., hora local.
Qué marcará el relojVolverá a la 1:00 a. m.
Horario que comienzaPST: horario estándar del Pacífico, UTC−8.
Qué sucede esa madrugadaSe repite una hora.

¿El ajuste será igual en Los Ángeles, San Diego y las ciudades del norte?

No habrá diferencias entre las ciudades californianas: Los Ángeles y San Diego realizarán el cambio a la misma hora local que San Francisco, San José y Sacramento. Tampoco será necesario volver a ajustar el reloj al desplazarse entre ellas. La referencia para todo el estado será el horario del Pacífico, por lo que una llamada o una cita entre estas localidades mantendrá la misma hora para ambos participantes.

Ciudades de referenciaTransición del domingo
Los Ángeles y San DiegoDe las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.
San Francisco y San JoséDe las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.
SacramentoDe las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Cómo y cuándo ajustar los relojes y los dispositivos?

No hace falta quedarse despierto hasta las 2:00 a. m. La noche del sábado 31 de octubre puedes revisar la configuración de los dispositivos y retrasar los relojes manuales antes de acostarte; también puedes hacerlo al levantarte el domingo. En los equipos electrónicos, la clave es verificar la hora automática y la zona horaria correcta, no mover el reloj por precaución: si el aparato ya realizó la actualización, un segundo ajuste manual dejaría una hora equivocada.

EquipoQué debe revisarCómo actuar
TeléfonosHora y zona horaria automáticas. En iPhone: Configuración > General > Fecha y hora.Deja que el equipo haga el cambio si está correctamente configurado. Apple recomienda conexión a internet y software actualizado.
ComputadorasZona del Pacífico y configuración del horario de verano. En Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora.Comprueba las opciones de actualización automática y de ajuste estacional.
Relojes inteligentesConfiguración y sincronización según el modelo.No presupongas que todos funcionan igual; verifica sus ajustes y mantén actualizado el software.
Relojes de pared y despertadores sin ajuste automáticoLa hora que muestran.Retrásalos una hora antes de dormir o el domingo por la mañana.
Hornos, microondas y relojes de automóvil sin función automáticaEl reloj del aparato y su procedimiento de ajuste.Corrige la hora manualmente siguiendo las instrucciones del equipo.

Antes de acostarte, dedica la revisión a tres puntos:

  • Confirma que el teléfono y la computadora tengan la configuración automática adecuada.
  • Identifica los relojes de casa que no se actualizan solos.
  • Comprueba los ajustes del reloj inteligente, en lugar de asumir que cambiará junto con el teléfono.

¿Qué diferencias habrá al llamar o viajar a otros estados?

Después de que cada zona complete su transición, California conservará sus diferencias habituales con los lugares que también cambian de hora: Nueva York seguirá tres horas por delante y el estado de Washington mantendrá la misma hora. La relación sí cambiará con la mayor parte de Arizona y con Hawái, que no utilizan horario de verano. La Nación Navajo es una excepción dentro de Arizona porque sí aplica el ajuste estacional. Si tienes un viaje o una llamada durante la madrugada del domingo, verifica la hora local del destino: la transición ocurre a las 2:00 a. m. de cada zona, no simultáneamente en todo el país.

DestinoDiferencia después del cambioCuando en California sean las 9:00 a.m.
Nueva YorkTres horas por delanteSerán las 12:00 p. m.
Estado de WashingtonLa misma horaSerán las 9:00 a. m.
Mayor parte de ArizonaUna hora por delanteSerán las 10:00 a. m.
HawáiDos horas por detrásSerán las 7:00 a. m.

¿La Sunshine Protection Act eliminará los cambios de horario?

La propuesta federal sigue siendo un debate legislativo, no una modificación del calendario vigente. La Sunshine Protection Act de 2025, presentada por el senador Rick Scott como S.29, busca mantener el horario de verano todo el año. En el registro de Congress.gov consultado para esta nota, el proyecto figura remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, sin convertirse en ley. Donald Trump apoyó públicamente esa opción en abril de 2025, pero su pronunciamiento no cambió las reglas. Actualmente, los estados pueden optar por el horario estándar permanente, aunque no pueden adoptar por su cuenta el horario de verano permanente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Se gana una hora de sueño con el cambio?

La madrugada incorpora una hora adicional porque el reloj retrocede. Puedes aprovecharla para descansar si mantienes tu hora habitual de levantarte, aunque dormir más dependerá de tu rutina.

¿Qué hago si mi iPhone no muestra la hora correcta?

Revisa la conexión a internet, las actualizaciones del software y la opción de ajuste automático en Configuración > General > Fecha y hora. Estas son las comprobaciones que recomienda Apple cuando hay problemas con la hora o la zona horaria.

¿Por qué la computadora podría mostrar una hora distinta?

Conviene comprobar tanto la zona horaria como la configuración del cambio estacional. En Windows, ambas se revisan desde Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora.

¿California y Arizona dejarán de tener la misma hora?

Sí, en la mayor parte de Arizona: después del ajuste californiano, esa zona quedará una hora por delante. La Nación Navajo requiere una comprobación aparte porque sí observa el horario de verano.

¿Está confirmado que este será el último cambio de hora?

No. La propuesta federal consultada no se ha convertido en ley y las reglas vigentes mantienen el ajuste del 1 de noviembre de 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC