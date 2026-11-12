Las autoridades sanitarias de California ordenaron el cierre de Capitola Beach, una concurrida playa del condado de Santa Cruz, luego de detectar un brote de la bacteria E. coli O157 que afectó al menos a nueve niños. Los funcionarios investigan cómo se produjo la contaminación y analizan distintos puntos de los alrededores para identificar el posible origen de la infección.

De acuerdo con la Agencia de Servicios de Salud del condado de Santa Cruz, cuatro de los menores afectados viven en esa jurisdicción y los otros cinco proceden de diferentes condados del área de la bahía de San Francisco. Todos los casos estarían relacionados con posibles exposiciones en Capitola Beach o en los cursos de agua cercanos.

Por este motivo, los especialistas tomaron muestras en cuatro lugares: un sector río arriba, cerca de Nob Hill; el espigón; la laguna de Soquel Creek y el canal por donde el agua llega a la bahía de Monterey.

Los casos estarían relacionados con exposiciones en la playa o en cursos de agua cercanos, donde se realizan análisis para localizar la bacteria. (Foto: Freepik)

¿Qué zonas deben evitar los visitantes de Capitola Beach?

Aunque la playa permanece cerrada, los establecimientos comerciales ubicados en Esplanade continúan abiertos. La ciudad de Capitola difundió una alerta el martes en la que pidió a los visitantes y a sus mascotas evitar cualquier contacto con el agua del océano, el arroyo y la laguna. La medida busca reducir el riesgo de nuevas exposiciones mientras continúa la investigación sobre la presencia de la bacteria.

La situación ocurre pocas semanas después de otro brote de E. coli registrado en el condado de San Luis Obispo, ubicado al sur de California. En ese caso, las autoridades confirmaron el martes 11 de noviembre la muerte de una persona que había contraído la infección en un grupo de casos relacionado con Brookshire Farms, una granja de calabazas.

Más de una docena de visitantes que acudieron al establecimiento a finales de octubre reportaron síntomas y, según los reportes, tres niños necesitaron atención en cuidados intensivos pediátricos.

La E. coli O157 es un tipo específico de bacteria que vive normalmente en los intestinos de animales como las vacas y las ovejas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Un brote en una granja terminó con una muerte

Según LA Times, el Departamento de Salud Pública del condado de San Luis Obispo confirmó mediante pruebas de laboratorio cinco infecciones; sin embargo, los análisis realizados a muestras de alimentos, agua y otros elementos de la granja no detectaron la cepa específica de E. coli vinculada a los pacientes, por lo que el origen exacto del brote todavía no ha sido establecido.

El portavoz del departamento de salud, Tom Cuddy, confirmó el fallecimiento en un comunicado enviado por correo electrónico: “Podemos confirmar que una persona relacionada con el brote de E. coli ha fallecido. Compartimos esta información con el permiso de la familia de la persona”. También expresó: “Este es un acontecimiento verdaderamente desgarrador, y nuestros pensamientos están con la familia y con todas las personas afectadas por este brote”.

El episodio obligó a Brookshire Farms a cerrar temporalmente durante la temporada de calabazas. Además, la ciudad de San Luis Obispo canceló su tradicional evento Pumpkin Smash, previsto para el 1 de noviembre, por precaución ante la bacteria. La actividad permitía a los residentes desechar sus calabazas después de Halloween y aprender sobre el manejo de residuos orgánicos; no obstante, las autoridades sanitarias señalaron la semana pasada que el riesgo de nuevas exposiciones relacionadas con ese incidente ya había pasado.

La directora de Salud del condado de San Luis Obispo, la doctora Christy Mulkerin, explicó que las pruebas ambientales no encontraron E. coli O157 en la granja, aunque sí detectaron otras bacterias, incluidas distintas cepas de E. coli. La funcionaria indicó: “Aunque es frustrante no poder identificar la fuente exacta de la infección mediante pruebas de laboratorio ambientales, esto no es inesperado, y la contaminación bacteriana suele ser temporal y difícil de detectar con los métodos de muestreo disponibles”.

Asimismo, agregó que “aunque el muestreo ambiental no identificó una fuente, la información clínica y epidemiológica sigue apuntando a una exposición compartida de corta duración”.