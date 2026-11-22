Los residentes de California fueron llamados a evitar una popular playa tras un importante derrame de aguas residuales. El martes 17 de noviembre, la Oficina de Salud Ambiental (EHB) del Departamento de Salud del Condado de Monterey anunció una advertencia por contacto con el agua para Del Monte Beach. La advertencia se emitió debido a un vertido de aguas residuales que comenzó en 5 Spray Avenue, según informó la EHB.

Citando a funcionarios de la Ciudad de Monterey, KSBW reportó que una línea principal de alcantarillado fue dañada por el fuerte oleaje, lo que provocó que empezara a vaciarse. La EHB indicó en su aviso que las aguas residuales han ingresado al agua de la playa y se expulsan a un ritmo estimado de 10 galones por minuto.

Señalización y reparaciones en la zona

Tras el anuncio se colocaron letreros de cierre en la playa, que también mostró a equipos trabajando en el área. La EHB confirmó en su sitio web que las reparaciones están en proceso.

El público debe evitar el contacto con el agua en Del Monte Beach durante 72 horas después de que se haya verificado que el vertido de aguas residuales se detuvo, según la advertencia.

Advertencia adicional por lluvia en el condado

La EHB señaló que el período de advertencia de 72 horas se basa en la verificación del cese del vertido. Asimismo, hay una advertencia separada por lluvia vigente para todas las playas del condado de Monterey, emitida porque la lluvia puede arrastrar bacterias, virus y otros contaminantes desde las calles, los desagües pluviales y las áreas circundantes hacia las aguas costeras.

Se recomienda a los residentes locales evitar el contacto con el agua del océano durante 72 horas después de la última lluvia.

La información oficial del Departamento de Salud del Condado de Monterey confirma que la advertencia por aguas residuales en el área de Spray Avenue sigue vigente y que las reparaciones continúan.

Para conocer el estado más reciente, las autoridades ponen a disposición la línea telefónica Beach Condition Hotline: 831-755-4599.