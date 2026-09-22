California entró en una nueva fase de preparación ante el posible impacto de un El Niño muy intenso durante los próximos meses. El gobernador Gavin Newsom declaró el lunes 21 de septiembre una emergencia estatal para acelerar las medidas destinadas a proteger comunidades, infraestructura y zonas costeras antes de que aumente la actividad de las tormentas.

El fenómeno podría generar varios episodios de tiempo severo, con lluvias abundantes, fuertes vientos, nieve en las montañas y grandes olas. Entre los efectos que preocupan a las autoridades están las inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de escombros, erosión de las playas, daños en la costa y cortes de electricidad.

El anuncio señala que el riesgo “requiere acciones de preparación tempranas, coordinadas y específicas para proteger a los californianos, la infraestructura crítica, las tierras agrícolas, los recursos naturales y la economía del estado”.

¿Qué cambia con la emergencia declarada?

La medida permite que distintas agencias estatales coordinen recursos y aceleren trabajos de prevención. Entre otras acciones, California planea colocar con anticipación suministros para combatir inundaciones, preparar equipos para carreteras y nieve y facilitar proyectos destinados a reducir riesgos de inundaciones, deslizamientos y daños costeros.

Newsom defendió la decisión como una forma de adelantarse a los posibles efectos del fenómeno.

“California es más fuerte cuando nos cuidamos unos a otros”, dijo el gobernador en el comunicado. “Nos estamos preparando para este El Niño con anticipación porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares, conectados con su comunidad y protegidos cuando llegue el clima severo”.

Los pronósticos indican que existe un 75% de probabilidad de que este El Niño alcance una intensidad histórica, según las autoridades estatales.

Aunque El Niño no garantiza por sí solo un invierno lluvioso, el patrón suele aumentar el riesgo de tormentas fuertes en California.

Las autoridades anticipan lluvias intensas, fuertes vientos, nieve en las montañas, inundaciones, deslizamientos y oleaje elevado (Foto: APU GOMES / AFP)

Las zonas costeras ya muestran señales de riesgo

La preocupación no se limita a las lluvias. Varias comunidades de la costa del sur de California ya han sufrido erosión y daños provocados por fuertes oleajes durante las últimas semanas. Orange County, Laguna Beach, Dana Point y Carlsbad se encuentran entre las zonas que han declarado emergencias locales relacionadas con los efectos de las tormentas recientes.

En Orange County, las autoridades incluso avanzaron con un proyecto para trasladar 200.000 yardas cúbicas de arena desde la desembocadura del río Santa Ana hacia la costa de Newport Beach, donde la erosión ha dejado expuestas estructuras antiguas.

Según Los Angeles Times, la supervisora del condado, Katrina Foley, dijo: “Estamos muy agradecidos de que el gobernador esté siendo proactivo para ayudarnos a prepararnos para El Niño”.

Foley también explicó que la emergencia estatal podría facilitar la autorización de proyectos y acelerar el apoyo del Departamento de Transporte de California.

“Ese es un cambio drástico que nos permitirá acelerar el traslado de la arena antes de que lleguen las lluvias, y sabemos que vienen”, afirmó. “Cuanto más podamos hacer para prepararnos, menor será el impacto de estos sistemas de tormentas previstos en nuestra comunidad”.

Long Beach también acelera sus preparativos

Long Beach es otra de las ciudades que se encuentra expuesta al oleaje y las tormentas. Después de que las olas dañaran partes de un rompeolas y un histórico paseo marítimo, la ciudad está analizando nuevas medidas para reducir los riesgos durante el próximo invierno.

El administrador municipal Tom Modica señaló: “Esperamos que esta sea una de las peores temporadas que hemos visto en la memoria reciente”, especialmente por el aumento del oleaje de tormenta y las lluvias intensas.

Asimismo, destacó la importancia del respaldo estatal: “Que el estado ya se esté posicionando será de gran ayuda”.

Varias comunidades costeras ya han sufrido erosión y daños por los recientes temporales. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La ciudad analiza acelerar su proyecto de dragado de Alamitos Bay para colocar más arena frente a la vulnerable península de Long Beach.

El posible impacto también alcanza al transporte. A comienzos de septiembre, el fuerte oleaje obligó a cerrar un tramo vulnerable de la vía ferroviaria costera en San Clemente.

Foley señaló que espera que el apoyo estatal permita reforzar los acantilados sobre los que se encuentra esta importante línea de transporte.

“Siento que finalmente hemos logrado avanzar para romper el estancamiento”, dijo. “Estoy preocupada, pero muchas de nuestras ciudades, especialmente las costeras, están ayudando a educar a las comunidades. Todos tenemos nuestros deberes y obligaciones para prepararnos”.