La costa de California enfrenta inundaciones costeras de niveles récord debido a las llamadas King Tides o mareas reales que ya han afectado zonas densamente pobladas como Los Ángeles. El fenómeno comenzó a causar acumulaciones de agua el lunes 26 de octubre y se espera que las inundaciones continúen durante los próximos días, al menos hasta el jueves en algunas áreas.

En determinados sectores de Los Ángeles, el agua alcanzó niveles de hasta 2,54 pies (unos 77 centímetros) por encima del terreno que normalmente permanece seco. San Diego y Santa Mónica también registraron inundaciones costeras superiores a los 2,50 pies (76 centímetros).

El riesgo se extiende desde San Francisco hasta San Diego, donde las autoridades mantienen avisos y advertencias por inundaciones costeras hasta el viernes.

Qué son las mareas reales y por qué causan inundaciones

Según Fox Weather, las mareas reales son las mareas altas naturales más elevadas del año. Aunque pueden producirse durante jornadas soleadas y sin tormentas, su intensidad permite que el agua del océano avance hacia zonas costeras, se filtre por los sistemas de drenaje y llegue a calles y espacios públicos.

En la costa oeste de Estados Unidos, este fenómeno está relacionado principalmente con factores astronómicos, como la Luna llena, y con los cambios estacionales en la temperatura del agua.

A diferencia de lo que ocurre en Florida y otras zonas del sureste del país, las mareas reales en California responden a estas condiciones naturales y pueden provocar inundaciones incluso cuando no hay un sistema meteorológico severo cerca.

Las autoridades mantienen alertas por inundaciones, erosión de playas y posibles daños en carreteras, estacionamientos, viviendas y negocios. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué zonas están en riesgo y cuáles son las consecuencias

Según el medio citado, los residentes deben prepararse para una mayor erosión de las playas, oleaje más elevado de lo habitual e inundaciones en estacionamientos y carreteras. Las viviendas y los negocios situados en terrenos bajos también podrían verse afectados, especialmente durante los periodos de marea alta.

En Newport Beach, las autoridades declararon el estado de emergencia local antes de las inundaciones y aprobaron un proyecto para reponer arena y construir una barrera arenosa en las playas. La medida busca hacer frente al deterioro de la costa, que ya había sufrido erosión por el oleaje generado por grandes huracanes del Pacífico a comienzos de este año.

Las inundaciones podrían intensificarse durante las mareas altas, que suelen producirse entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 10 y las 11 de la noche. Por ello, las zonas costeras desde San Francisco hasta San Diego deben permanecer atentas a los avisos oficiales, ya que el agua puede alcanzar calles y propiedades cercanas al mar incluso sin lluvias ni tormentas.

Qué precauciones deben tomar los residentes

Ante este panorama, las autoridades recomiendan consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y revisar los posibles cierres de calles antes de salir de casa. También es importante comprobar los horarios de las mareas altas, sobre todo si se vive cerca de la costa o se suele estacionar en zonas propensas a inundarse. Una calle que parece transitable durante la mañana puede acumular agua horas después, cuando sube la marea.

Por último, se aconseja no conducir ni caminar por calles inundadas, ya que puede ser difícil calcular la profundidad del agua o detectar daños en el pavimento. Aunque las lluvias disminuyan durante algunas horas, el peligro puede continuar debido al oleaje y las mareas elevadas.

Los residentes deben mantenerse atentos a los avisos locales durante el lunes y el martes, cuando podrían persistir las condiciones más desfavorables.