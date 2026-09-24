Millones de hogares de California verán este verano un descuento automático en su factura de electricidad mediante el California Climate Credit, una ayuda estatal que puede sumar casi US$100 entre agosto y septiembre para ciertos usuarios de San Diego Gas & Electric (SDG&E). El alivio llega en plena temporada de calor, cuando muchas familias —desde el Valle Central hasta el Inland Empire, Los Ángeles, Orange County y San Diego— dependen más del aire acondicionado y suelen notar un aumento en el recibo de la luz. Para quienes revisan el presupuesto mensual entre la renta, el supermercado, la gasolina y los gastos de regreso a clases, esta reducción puede representar un respiro directo en la cuenta, sin formularios, sin requisitos de ingresos y sin visitar una oficina estatal.

La medida corresponde a un cambio aprobado para 2026 por la California Public Utilities Commission (CPUC). En lugar de distribuir el beneficio eléctrico durante los meses habituales de primavera y otoño, los clientes residenciales de PG&E, Southern California Edison (SCE) y SDG&E lo recibirán en agosto y septiembre, dos periodos de mayor demanda energética por las altas temperaturas. El dinero no llegará como cheque ni depósito bancario: se reflejará como una rebaja en el estado de cuenta, normalmente bajo el nombre “California Climate Credit” o “CA Climate Credit”.

¿QUIÉNES RECIBEN EL CRÉDITO?

No se trata de un programa que requiera solicitud ni de una ayuda determinada por el nivel de ingresos del hogar. La CPUC establece el descuento para cuentas elegibles de empresas eléctricas reguladas por el estado, mientras que las proveedoras lo incorporan de manera automática en los recibos residenciales.

Durante agosto y septiembre de 2026, serán beneficiados los usuarios residenciales de:

Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Southern California Edison (SCE).

San Diego Gas & Electric (SDG&E).

Esto comprende, por ejemplo, a hogares atendidos por PG&E en buena parte del norte y centro del estado; abonados de SCE en amplias zonas del sur de California, incluidos sectores de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino; y residentes con SDG&E en el área de San Diego y el sur de ese condado. La fecha exacta en que se vea la rebaja puede depender del ciclo de facturación de cada cuenta.

También pueden estar cubiertos quienes reciben electricidad de otras compañías supervisadas por la CPUC, así como algunos Community Choice Aggregators (CCA). Sin embargo, los importes y las fechas no necesariamente serán iguales a los establecidos para PG&E, SCE y SDG&E.

Hay una diferencia clave para evitar confusiones. Los usuarios de servicios públicos municipales, como Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) o Sacramento Municipal Utility District (SMUD), no participan en este calendario porque esas entidades no están reguladas por la CPUC.

El monto llega en los meses en los que suele subir la factura de electricidad en California (Foto: Freepik)

MONTOS EN PROMEDIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Las cifras son fijas por compañía y no varían según el consumo de cada vivienda. Es decir, dos familias atendidas por la misma proveedora recibirán la misma cantidad, incluso si una utilizó más aire acondicionado o registró un cargo mensual más alto.

Compañía eléctrica Agosto de 2026 Septiembre de 2026 Total de ambos meses PG&E $36.18 $36.18 $72.36 Southern California Edison (SCE) $36.00 $36.00 $72.00 San Diego Gas & Electric (SDG&E) $49.36 $49.36 $98.72

En la práctica, el apoyo se acerca a $100 únicamente para quienes tengan servicio de SDG&E y reciban las dos reducciones. Para los abonados de PG&E, el total programado asciende a $72.36; en el caso de SCE, llega a $72.00.

¿CÓMO APLICAR AL CRÉDITO?

La respuesta es sencilla: no hay que presentar una solicitud. El California Climate Credit se incorpora de forma automática a las cuentas residenciales que cumplen los requisitos. No es necesario completar formularios por internet, mostrar comprobantes de ingresos, inscribirse en un listado ni pagar cargos de gestión.

Al recibir el estado de cuenta de agosto o septiembre, conviene revisar el detalle de los cobros. Debe figurar una línea similar a: California Climate Credit o CA Climate Credit.

La denominación puede cambiar ligeramente de acuerdo con la proveedora, pero el resultado será el mismo: la cantidad correspondiente se descontará del monto final a pagar.

En resumen:

No necesitas registrarte.

No tienes que enviar una solicitud.

No debes entregar datos bancarios para “activar” el beneficio.

No existe una tarifa para acceder a la reducción.

El importe se descuenta directamente del estado de cuenta.

La cifra depende de la empresa que presta el servicio.

El apoyo no cambia según la cantidad de energía utilizada en casa.

Si alguien llama, envía un mensaje de texto o publica en redes sociales que puede “tramitar” el California Climate Credit a cambio de dinero, pide información bancaria o solicita códigos de verificación, conviene desconfiar. La iniciativa oficial no exige ese tipo de procedimiento.

¿POR QUÉ CAMBIÓ EL CALENDARIO?

Durante años, la rebaja eléctrica se entregaba en meses como abril y octubre. Sin embargo, la CPUC ordenó que PG&E, SCE y SDG&E realicen las distribuciones en agosto y septiembre a partir de 2026, con el objetivo de concentrar el alivio en la época de mayor presión sobre los gastos de energía.

La decisión responde a una realidad frecuente en California. Durante las olas de calor, los sistemas de enfriamiento pueden permanecer encendidos por varias horas, especialmente en regiones como el Valle Central, el Inland Empire y sectores del norte de Los Ángeles. En viviendas multigeneracionales o con niños, adultos mayores y personas que trabajan desde casa, disminuir el uso de luz no siempre resulta viable cuando la temperatura se eleva.

En el caso de compañías más pequeñas, el cronograma puede ser distinto. La CPUC publica una relación separada con los importes y meses asignados a cada proveedor.

¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?

El California Climate Credit se financia con recursos del programa estatal Cap-and-Invest, antes denominado Cap-and-Trade. Bajo este sistema, ciertos contaminadores deben comprar derechos relacionados con sus emisiones de gases de efecto invernadero. Una parte de lo recaudado se destina a inversiones ambientales y a descuentos para usuarios de servicios públicos.

La California Air Resources Board (CARB) informó que el programa ha generado miles de millones de dólares para iniciativas climáticas en el estado. Dentro de esos recursos, una parte relevante se ha utilizado para aliviar las facturas de energía de hogares atendidos por compañías de servicios públicos.

Por esa razón, cuando aparezca una rebaja de $36.18, $36.00 o $49.36 en el recibo, no será una promoción de PG&E, SCE o SDG&E ni un premio por gastar menos electricidad. Corresponde a un beneficio estatal financiado con ingresos obtenidos mediante el sistema climático de California.

¿QUÉ HACER SI NO APARECE?

Si tienes una cuenta residencial de PG&E, SCE o SDG&E y no ves el ajuste esperado, considera que los ciclos de cobro no siempre coinciden con el inicio o el final de agosto y septiembre. Es posible que se refleje en un documento emitido al cierre de uno de esos meses o al inicio del siguiente, según la fecha de lectura del medidor.

Si el monto continúa sin figurar, sigue estos pasos:

Revisa el desglose completo y busca “California Climate Credit” o “CA Climate Credit”. Confirma que tu cuenta sea residencial y que el suministro esté a cargo de PG&E, SCE o SDG&E. Verifica las fechas de inicio y cierre del periodo facturado. Comunícate con tu empresa de electricidad para consultar el estado de la ayuda. No compartas datos personales, bancarios ni códigos de seguridad con terceros que prometan “liberar” la reducción.

La clave para los hogares elegibles es clara: no se debe llenar ningún formulario. Si el servicio residencial está a cargo de PG&E, Southern California Edison o SDG&E, revisa las facturas de agosto y septiembre de 2026 para confirmar que el California Climate Credit haya sido aplicado.