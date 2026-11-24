Los residentes de California tendrán una nueva alternativa para aprovechar la energía solar sin necesidad de instalar grandes sistemas en los techos de sus viviendas. Una ley estatal permitirá colocar paneles solares enchufables en balcones, terrazas y otras áreas de las propiedades a partir de enero de 2027. La medida busca facilitar el acceso a esta tecnología tanto para propietarios como para personas que alquilan una vivienda, además de ofrecer una oportunidad para reducir el gasto en electricidad.

La medida, conocida como Plug and Play Solar Act (SB 868) y firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2026, exonera a estos dispositivos de los complejos trámites de conexión a la red eléctrica que normalmente se exigen a los paneles tradicionales.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar?

Este es el punto que más interés genera. Según estimaciones de usuarios en foros como Reddit, un sistema de 1.200 vatios (el máximo permitido) podría generar un ahorro de entre 350 y 400 dólares al año con las tarifas de Los Ángeles (LADWP), siempre que reciba buena luz solar. Otros cálculos más conservadores hablan de unos 250 dólares anuales.

Es importante destacar que no cualquier panel servirá. La ley exige que los equipos estén compuestos por uno o dos paneles conectados a un microinversor, que la potencia no supere los 1.200 vatios por vivienda y que cuenten con certificaciones de seguridad reconocidas (como UL). Además, deben cumplir con los códigos eléctricos vigentes.

Aunque podrían generar ahorros de entre US$250 y US$400 anuales, los inquilinos y residentes de condominios deberán revisar las restricciones de sus contratos y asociaciones de propietarios. (Foto referencial: Freepik)

El problema del mercado y los vecinos

Aunque la ley es un avance, hay dos obstáculos importantes:

Poca oferta: Actualmente, solo existen dos dispositivos certificados disponibles en el mercado, según el especialista Will Prowse.

Reglas de los edificios: La ley no elimina las restricciones de los propietarios o de las asociaciones de vecinos (HOA). Si alquilas o vives en un condominio, deberás pedir permiso por escrito antes de instalar nada.

¿Es suficiente?

Expertos como los de la revista PV Magazine dudan que 1.200 vatios sean suficientes para cubrir el consumo de una casa, especialmente en las horas de mayor demanda o durante un apagón. Además, la exención de trámites no es permanente: expirará el 1 de enero de 2030.