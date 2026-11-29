Uno de los aeropuertos más conocidos de California podría dejar de llevar el nombre de una estrella de Hollywood. Las autoridades del condado de Orange tienen previsto evaluar una propuesta para cambiar el nombre de John Wayne Airport por Orange County Airport, recuperando así la denominación que tenía antes de 1979. La iniciativa fue presentada por Doug Chaffee, presidente de la Junta de Supervisores, quien ya había intentado impulsar esta modificación anteriormente.

¿Por qué quieren cambiar el nombre del aeropuerto John Wayne?

La propuesta llega después de que, el pasado 17 de noviembre, los supervisores rechazaran incorporar al actor John Wayne al Salón de la Fama del condado de Orange. Según USA TODAY, la votación terminó con un empate de 2-2: Don Wagner y Janet Nguyen respaldaron su candidatura, mientras que Katrina Foley y Vicente Sarmiento se opusieron. Chaffee decidió abstenerse para no inclinar el resultado.

Parte del rechazo estuvo relacionado con unas declaraciones que el actor realizó durante una entrevista con la revista Playboy en 1971. En aquella ocasión, Wayne afirmó: “Creo en la supremacía blanca hasta que los negros estén educados hasta alcanzar un nivel de responsabilidad”. Asimismo, defendió el desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios y sostuvo que no consideraba que “hiciéramos mal al quitarles este gran país”.

Sus expresiones generaron cuestionamientos sobre su legado y motivado pedidos para retirar su nombre de algunos símbolos públicos del condado.

La iniciativa busca retirar el homenaje al actor casi cinco décadas después de que se adoptara su nombre en 1979. (EFE)

¿Desde cuándo el aeropuerto lleva el nombre del actor?

El aeropuerto recibió oficialmente el nombre de John Wayne el 20 de junio de 1979, el mismo mes en que falleció el artista. Antes de esa decisión, sus instalaciones eran conocidas como Orange County Airport.

Tres años después, en 1982, se inauguró una estatua de bronce de aproximadamente 2,7 metros del actor, que todavía permanece en la terminal Thomas F. Riley. El aeropuerto, identificado por el código SNA, aeropuerto es uno de los principales puntos de conexión aérea del condado y recibe a millones de viajeros del sur de California cada año.

John Wayne, cuyo nombre de nacimiento era Marion Robert Morrison, nació en Iowa en 1907 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense del siglo XX.

Su trayectoria incluyó varias películas del género wéstern y de guerra, entre ellas La diligencia, Más corazón que odio, Un tiro en la noche y Valor de ley, producción por la que ganó el premio Óscar a mejor actor. Conocido popularmente como “The Duke”, también desarrolló un vínculo con el condado de Orange, donde vivió en Newport Beach durante sus últimos años.

Si los supervisores aprueban la propuesta, el aeropuerto recuperará su denominación anterior, aunque por ahora conserva oficialmente el nombre de John Wayne. (Foto: AFP)

¿Qué opinan las autoridades sobre retirar su nombre?

La propuesta también divide a los integrantes de la Junta de Supervisores. Durante el debate sobre su incorporación al Salón de la Fama, Don Wagner defendió que la trayectoria cultural del actor no debería quedar reducida a unas declaraciones polémicas. “Ciertamente, el legado de John Wayne en su conjunto no es lo que se encuentra en un artículo de la revista Playboy, donde sus comentarios definitivamente chocan con la sensibilidad moderna”, señaló.

En cambio, Sarmiento consideró que los cuestionamientos sobre Wayne no se limitaban a una sola entrevista, mientras que Foley insistió en que los reconocimientos públicos deben reflejar tanto los logros como los valores de la comunidad.

Aunque los intentos por cambiar el nombre del aeropuerto cobraron fuerza en 2020, la denominación se mantuvo. Ahora, la Junta de Supervisores deberá evaluar nuevamente la iniciativa: si la aprueba, el establecimiento recuperará el nombre Orange County Airport. Hasta que exista una decisión oficial, continuará llamándose John Wayne Airport.