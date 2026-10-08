La Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal-OSHA) prevé aprobar en octubre una prohibición como regulación de emergencia, según informó The New York Times. El proceso comenzó en mayo y estaría enfocado en la piedra manufacturada que contiene más de 1% de sílice cristalina.

La petición presentada por la Western Occupational and Environmental Medicine Association (WOEMA) sostiene que la medida es necesaria debido a los casos de silicosis registrados entre trabajadores de fabricación de estas superficies.

“La Petición sostiene que esta acción es necesaria a la luz de la epidemia continua de silicosis que está causando enfermedades incapacitantes y muertes entre los trabajadores de fabricación de California como resultado de su exposición laboral al polvo de sílice de la piedra industrializada que contiene sílice cristalina y abrirá el mercado a productos más seguros, que ya están disponibles comercialmente”, señala el documento.

La organización plantea como solución eliminar los productos considerados peligrosos y sustituirlos por materiales que representen un menor riesgo. En concreto, la petición propone la eliminación de “productos peligrosos y su sustitución por materiales más seguros y menos tóxicos”.

La medida sería aprobada como una regulación de emergencia y estaría dirigida a productos de piedra manufacturada con más de 1% de este material. (Foto referencial: Magnific)

Casi 600 trabajadores fueron diagnosticados con silicosis

El problema está relacionado con la exposición al polvo generado durante la fabricación de las encimeras. Según un informe del Departamento de Salud Pública de California publicado en agosto, casi 600 personas del estado desarrollaron una enfermedad pulmonar mortal después de trabajar en empresas dedicadas a fabricar estas superficies de cuarzo.

Los registros muestran un fuerte incremento de los casos en los últimos años. Entre enero de 2019 y junio de 2026, las autoridades sanitarias identificaron 592 casos de silicosis entre trabajadores que fabricaban encimeras de cuarzo. De ese grupo, 65 pacientes necesitaron trasplantes de pulmón y 31 murieron, según la revista People.

Cleveland Clinic señala que la silicosis es una enfermedad pulmonar de larga duración provocada por inhalar partículas extremadamente pequeñas de dióxido de silicio, también conocido como sílice. La exposición suele estar relacionada con determinadas actividades laborales y la enfermedad no tiene cura y puede ser mortal.

Las autoridades y organizaciones médicas sostienen que eliminar estos productos y sustituirlos por materiales más seguros podría ayudar a prevenir nuevos casos. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué ocurriría si California aprueba la prohibición?

Si la prohibición finalmente es aprobada, Cal-OSHA y el Departamento de Relaciones Industriales de California, que también respaldó la medida, estarían reconociendo que las normas vigentes sobre estos materiales peligrosos no han logrado proteger adecuadamente a los trabajadores, según The New York Times.

Denisse Gómez, portavoz del Departamento de Relaciones Industriales de California, destacó la necesidad de actuar ante los riesgos asociados con estos productos.

“La decisión de la junta de normas refleja la necesidad urgente de proteger a los trabajadores de un producto que ha demostrado ser especialmente peligroso”, declaró.

De aprobarse la regulación, California se convertiría en el primer estado del país en adoptar una prohibición de este tipo sobre las encimeras de cuarzo, en medio de la preocupación por el impacto que la exposición a la sílice cristalina viene teniendo entre los trabajadores de este sector.