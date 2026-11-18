Los robotaxis de Waymo no pueden realizar viajes por las autopistas de California desde el 11 de noviembre de 2026. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) impuso la restricción tras dos polémicos y muy sonados incidentes en el Área de la Bahía relacionados con una zona de construcción y un operativo policial. Aunque el servicio continúa disponible en calles locales, quienes utilizan la aplicación en Los Ángeles o San Francisco deberán considerar esta limitación al planificar sus traslados al trabajo, las citas médicas o las visitas familiares.

La orden, confirmada públicamente el 17 de noviembre, también impide las pruebas autónomas en esas vías. Sin embargo, la empresa indicó que mantendrá los ensayos con especialistas al volante mientras colabora con las autoridades para recuperar la autorización.

Los taxis sin conductor han protagonizado algunos incidentes en las autopistas del Área de la Bahía (Foto: Getty Images vía AFP) / HEATHER DIEHL

¿POR QUÉ CALIFORNIA RESTRINGIÓ LOS ROBOTAXIS DE WAYMO?

El DMV citó dos episodios recientes que motivaron su intervención. En uno de ellos, tres unidades ingresaron a un tramo de la U.S. 101 cerrado por obras, cerca de Burlingame, donde había trabajadores, maquinaria y otros vehículos.

La agencia advirtió que las incursiones recurrentes en áreas de construcción activas representaban un peligro inminente para la seguridad pública. Su preocupación radica en que los automóviles deben reconocer las restricciones temporales y mantenerse fuera de los espacios destinados a esas labores.

El segundo incidente ocurrió en la Interestatal 280, en San Francisco. Allí, un robotaxi intentó rebasar a patrullas de la CHP mientras los agentes realizaban un traffic break, una maniobra empleada para reducir la velocidad o detener momentáneamente la circulación.

Ambos casos pusieron bajo revisión la capacidad del sistema para interpretar condiciones extraordinarias. No basta con seguir una ruta: también debe responder ante cierres, señalización provisional e instrucciones policiales.

Siendo conscientes, creo que la mayoría puede coincidir en que autos manejados sin una persona pueden ser peligrosos y más si hay restricciones temporales en algunas vías. El sistema tiene que ser bien avanzado para reconocer que hay cierres, desvíos y demás.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA RESTRICCIÓN?

La orden no tiene una fecha anunciada de vencimiento. Según el DMV, permanecerá vigente hasta que Waymo presente evidencia de medidas correctivas eficaces para resolver las deficiencias identificadas.

Entre las capacidades que deberá acreditar se encuentran las siguientes:

Reconocimiento de zonas de construcción, cierres y señalización temporal.

Identificación de vehículos de emergencia.

Respuesta adecuada ante operativos policiales y otras alteraciones del tránsito.

¿WAYMO DEJARÁ DE FUNCIONAR EN california?

No. La disposición no supone el cierre completo del servicio. La compañía aseguró que continuará atendiendo solicitudes por calles locales, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando su aplicación dentro de las áreas habilitadas.

Para quienes se desplazan habitualmente por las grandes autopistas del estado, la diferencia estará en los recorridos disponibles. El efecto sobre la duración de cada traslado dependerá del origen, el destino y las condiciones del tráfico; no se ha establecido un incremento fijo.

Un vehículo de Waymo transitando por San Bruno en California (Foto: AP) / Jeff Chiu

¿QUÉ RESPONDIÓ WAYMO?

La compañía afirmó que trabaja con el DMV y otros funcionarios estatales para reanudar los recorridos por autopistas. Asimismo, aseguró que los incidentes recientes en las zonas de construcción de la U.S. 101 no ocasionaron lesiones ni colisiones.

También anunció restricciones temporales en los demás mercados donde ofrece esa modalidad, mientras revisa el desempeño de su tecnología. Esa decisión empresarial debe distinguirse de la orden californiana, cuyo alcance corresponde exclusivamente al territorio estatal.

En su respuesta, la firma sostuvo que la seguridad constituye la base de sus operaciones y señaló que mantiene más de medio millón de viajes semanales por calles locales. El dato describe el conjunto del servicio informado, no únicamente su actividad en California.