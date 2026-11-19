Una nueva tormenta amenaza con complicar las condiciones meteorológicas en el sur de California durante esta semana, especialmente en comunidades que todavía presentan riesgos por los incendios forestales de años anteriores. Las autoridades pidieron a los residentes de distintas zonas que se preparen ante posibles evacuaciones debido a que las lluvias podrían provocar inundaciones, deslizamientos de lodo y corrientes de escombros. La preocupación se concentra principalmente en los sectores afectados por los incendios de Eaton y Palisades.

El sistema de lluvias comenzó a ingresar el miércoles por la noche desde el condado de Ventura y avanzó hacia Los Ángeles durante la madrugada del jueves. Para aproximadamente la 1 a. m., las precipitaciones estaban previstas en el condado de Los Ángeles, con una mayor intensidad durante las primeras horas del día.

“La lluvia se extenderá al condado de Los Ángeles durante el trayecto matutino al trabajo, y se espera que las precipitaciones más intensas y constantes se registren en los condados de Ventura y Los Ángeles”, explicó Shanna Mendiola, meteoróloga de NBC Los Angeles.

Hacia el final de la mañana, el sistema comenzaría a desplazarse hacia Orange County y el Inland Empire, antes de perder intensidad y dejar lluvias aisladas.

¿Qué zonas de California podrían ser evacuadas por las lluvias?

Una de las principales preocupaciones está en Malibu, Pacific Palisades, Topanga y las áreas cercanas a los antiguos incendios de Palisades, Hurt y Sunset. En estos sectores se emitieron advertencias de evacuación ante la posibilidad de que las precipitaciones generen peligrosos flujos de lodo y escombros. La medida estará vigente desde las 6 p. m. del miércoles hasta las 8 a. m. del viernes. Además, las autoridades informaron que agentes de la Policía de Los Ángeles visitarán hasta 90 viviendas ubicadas en sectores de alto riesgo. También se esperan ráfagas de viento de entre 30 y 45 millas por hora (48 y 72 km/h) en el condado.

Otra zona bajo vigilancia es Altadena, especialmente las comunidades próximas a las estribaciones de las montañas San Gabriel y al área afectada por el incendio Eaton. Los residentes recibieron instrucciones de prepararse ante una posible evacuación, reuniendo a sus familiares, mascotas y artículos esenciales.

Los equipos de emergencia también inspeccionaron y limpiaron depósitos y cuencas para garantizar espacio suficiente para retener agua y sedimentos. Asimismo, las autoridades recomendaron despejar canaletas y desagües, mientras que los agentes del sheriff recorrerán los sectores más vulnerables para recordar a los vecinos las medidas preventivas.

Las autoridades emitieron advertencias de evacuación para comunidades de Malibu, Pacific Palisades, Altadena, Castaic y Val Verde. También se implementaron medidas preventivas en Wilmington, Ventura, Orange County y el Inland Empire. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Inundaciones y medidas preventivas en otras ciudades

En Wilmington, las autoridades trabajan para evitar nuevos problemas en las vías después de que la semana pasada se registraran inundaciones cerca de Harry Bridges Boulevard, una zona utilizada como desvío tras el cierre del puente Vincent Thomas. Algunos vehículos quedaron atrapados en el agua, por lo que el condado de Los Ángeles desplegó tres bombas portátiles y seis camiones adicionales.

En el norte del condado, las comunidades de Castaic y Val Verde, afectadas por el incendio Canyon de 2025, también recibieron advertencias ante posibles evacuaciones por deslizamientos de lodo y escombros. En Ventura County, mientras tanto, se construye una barrera temporal de arena de aproximadamente seis pies de altura (1,8 metros) y hasta 15 pies de ancho en su base, cerca de Pierpont Beach, para reducir el impacto de las olas sobre las viviendas, carreteras e infraestructura costera.

En Orange County, se espera que la tormenta llegue con menor intensidad, aunque las ciudades costeras mantienen sus preparativos ante las próximas mareas extraordinariamente altas, que podrían alcanzar al menos 9,4 pies (2,9 metros). Newport Beach inspeccionó sus sistemas de drenaje y bombeo, reforzó sus barreras de arena de 5,3 millas (8,5 kilómetros) y distribuyó 150.000 sacos gratuitos para proteger las propiedades.

En el Inland Empire, particularmente en Oak Glen, condado de San Bernardino, los equipos de obras públicas instalaron barreras de protección y reforzaron montículos de contención para reducir los daños que podrían ocasionar los flujos de escombros.

¿Dónde conseguir sacos de arena gratuitos en California?

Las autoridades habilitaron distintos puntos de distribución para que los residentes puedan proteger sus viviendas ante posibles inundaciones. Estos son los lugares indicados por las autoridades:

Zona del incendio Eaton: LA County Public Works Fleet Maintenance Yard, 252 Mountain View St., Altadena.

Newport Beach: Corporation Yard, 592 Superior Ave., Newport Beach.

Zona del incendio Palisades: Malibu Equestrian Park, 6225 Merritt Dr., Malibu.

Condado de San Bernardino: Wildwood Park, intersección de 40th Street y Waterman Avenue, San Bernardino.

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que podrían emitirse nuevos avisos por oleaje peligroso e inundaciones costeras en las playas durante el jueves. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las comunidades vulnerables y recomiendan a los residentes prestar atención a las alertas oficiales, especialmente en los sectores cercanos a antiguos incendios forestales.