California adelanta sus preparativos ante el pronóstico de una temporada de invierno que podría estar marcada por un fuerte fenómeno de El Niño. El estado busca reducir los riesgos de inundaciones, proteger las comunidades costeras y aprovechar las lluvias para almacenar agua ante posibles periodos de sequía.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el 21 de septiembre de 2026 para acelerar las labores preventivas. Desde entonces, las agencias estatales coordinan con los gobiernos locales la inspección de diques, la preparación de infraestructura hídrica y el despliegue de equipos para responder ante posibles emergencias.

“Estamos tomando medidas ahora para proteger a los californianos antes de que lleguen las tormentas invernales de El Niño”, afirmó Newsom.

California refuerza sus obras para prevenir inundaciones y tormentas invernales. | Crédito: California State Portal

¿Qué obras y medidas impulsa California ante El Niño?

Las autoridades estatales están reforzando la preparación ante posibles lluvias intensas, inundaciones y daños en la costa. Según informó la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, estas son algunas de las principales medidas que impulsa el estado para prepararse ante El Niño:

Suministros para combatir inundaciones: el Departamento de Recursos Hídricos de California tiene materiales almacenados en 68 puntos del estado. Entre ellos figuran 4,4 millones de sacos de arena, más de 52.000 pies de barreras portátiles contra inundaciones y 400.000 toneladas de roca para reparar diques de emergencia.

el Departamento de Recursos Hídricos de California tiene materiales almacenados en 68 puntos del estado. Entre ellos figuran 4,4 millones de sacos de arena, más de 52.000 pies de barreras portátiles contra inundaciones y 400.000 toneladas de roca para reparar diques de emergencia. Inspección de diques y represas: los equipos revisan las 1.600 millas de diques incluidos en el plan estatal de control de inundaciones. También se realizan inspecciones y preparativos en las represas para reducir los riesgos asociados con las lluvias intensas.

los equipos revisan las 1.600 millas de diques incluidos en el plan estatal de control de inundaciones. También se realizan inspecciones y preparativos en las represas para reducir los riesgos asociados con las lluvias intensas. Nueva flota de rescate acuático: 13 departamentos de bomberos recibirán vehículos de remolque, remolques de rescate, dos botes inflables motorizados por equipo y equipos de protección. Estas unidades podrán atender emergencias locales y desplazarse a otras zonas del estado cuando sea necesario.

13 departamentos de bomberos recibirán vehículos de remolque, remolques de rescate, dos botes inflables motorizados por equipo y equipos de protección. Estas unidades podrán atender emergencias locales y desplazarse a otras zonas del estado cuando sea necesario. Obras de protección costera: el estado acelera la revisión de permisos para proyectos destinados a proteger a las comunidades de inundaciones, erosión y deslizamientos. Entre las intervenciones figuran reparaciones en Carlsbad State Beach y trabajos para reforzar el muelle de Malibú, con una inversión de US$2,125 millones.

el estado acelera la revisión de permisos para proyectos destinados a proteger a las comunidades de inundaciones, erosión y deslizamientos. Entre las intervenciones figuran reparaciones en Carlsbad State Beach y trabajos para reforzar el muelle de Malibú, con una inversión de US$2,125 millones. Mayor capacidad para almacenar agua: el proyecto Lookout Slough, en el condado de Solano, incorporó capacidad para almacenar más de 40.000 acres-pie de agua de inundación. La obra busca reducir el riesgo para las comunidades cercanas y restaurar hábitats naturales.

el proyecto Lookout Slough, en el condado de Solano, incorporó capacidad para almacenar más de 40.000 acres-pie de agua de inundación. La obra busca reducir el riesgo para las comunidades cercanas y restaurar hábitats naturales. Mejor respuesta ante desastres: California modernizó el centro estatal de operaciones de emergencia y amplía el uso de tecnología satelital para obtener información casi en tiempo real sobre inundaciones y otros desastres.

El Niño pone en alerta a las autoridades, que preparan equipos de rescate y protección costera. | Crédito: California State Portal

¿Por qué preocupa El Niño en California?

El fenómeno de El Niño se relaciona con el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de lluvia y las condiciones meteorológicas. En California, las autoridades también advierten sobre los riesgos de inundaciones costeras y erosión asociados con el aumento del nivel del mar y el fuerte oleaje.

Los preparativos buscan proteger a los residentes, las empresas y la infraestructura, además de captar y almacenar agua de las tormentas cuando las condiciones lo permitan. El objetivo es reducir los daños de una temporada invernal potencialmente intensa y aprovechar los recursos hídricos para el futuro.