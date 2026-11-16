California tendrá una semana marcada por las lluvias, fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas. Los pronósticos anticipan varios episodios de precipitaciones y la llegada de la primera tormenta importante de la temporada, que podría generar inundaciones y nevadas en las zonas montañosas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre los posibles efectos del sistema.

“Existe riesgo de impactos significativos e inundaciones con una tormenta a mitad de semana”, señaló la agencia, destacando que “esta podría ser la primera tormenta de la temporada con lluvias moderadas a intensas verdaderamente generalizadas y nieve en las zonas montañosas de mayor altitud”.

El organismo también mantiene una alerta por oleaje elevado en las playas del condado de Los Ángeles hasta las 3 p. m. del martes. Se esperan olas rompientes de entre 6 y 9 pies, además de corrientes de resaca que representan un peligro para quienes ingresen al mar. La advertencia también contempla nuevos episodios de fuerte oleaje durante el lunes, miércoles y jueves, cuando podrían registrarse los mayores impactos en la costa.

Cierran muelles y advierten sobre peligros en las playas

Las condiciones marítimas ya provocaron restricciones en algunos puntos turísticos. El muelle de Manhattan Beach, que había reabierto después de permanecer cerrado el sábado, volvió a clausurarse al atardecer del domingo y continuará cerrado durante la noche. Por su parte, el muelle de Hermosa Beach también permanecía cerrado desde el sábado, sin una fecha confirmada para su reapertura.

Ante el riesgo de ahogamientos, las autoridades recomendaron evitar ingresar al océano o permanecer cerca de torres de salvavidas que cuenten con personal. Asimismo, pidieron mantenerse alejados de los espigones rocosos, debido a que pueden convertirse en zonas especialmente peligrosas durante los episodios de fuerte oleaje.

El NWS advirtió que las olas podrían provocar erosión moderada o significativa en las playas e inundaciones en sectores normalmente secos, como accesos y senderos costeros.

Las autoridades cerraron algunos muelles y recomendaron evitar ingresar al océano por el riesgo de corrientes de resaca y ahogamientos. (Foto referencial: Magnific)

Lluvias, nieve y restricciones para embarcaciones

Las precipitaciones previstas hasta la noche del lunes serán generalmente ligeras, aunque algunos sectores podrían no recibir lluvia. La cota de nieve se ubicará inicialmente por encima de los 7.000 pies, pero podría descender hasta los 5.000 o 6.000 pies durante la noche. También se esperan ráfagas de viento del noroeste y norte en las montañas del interior, con una probabilidad del 20% al 30% de alcanzar niveles que justifiquen una advertencia meteorológica en algunos sectores.

Además, se emitió una advertencia para embarcaciones pequeñas en el área de Santa Catalina, vigente desde las 2 p. m. del lunes hasta las 3 a. m. del miércoles. Las autoridades recomendaron que los navegantes sin experiencia, especialmente quienes utilizan embarcaciones pequeñas, eviten salir al mar mientras persistan las condiciones peligrosas.

Alertas por contaminación del agua y temperaturas en California

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles también mantiene una advertencia sobre la calidad del agua del océano, al menos hasta las 8 a. m. del lunes, aunque podría extenderse si continúan las lluvias.

Se recomienda evitar el contacto con el agua, especialmente cerca de desagües pluviales, arroyos y ríos, debido a que las precipitaciones pueden elevar los niveles de bacterias. En Orange County, la alerta por oleaje elevado permanecerá vigente hasta las 4 a. m. del miércoles.

Durante esta semana, las temperaturas máximas diurnas en ambos condados se mantendrán en los 60 °F (entre 16 y 21 °C), mientras que las mínimas nocturnas oscilarán principalmente entre los 40 °F y los primeros 50 °F (aproximadamente entre 4 y 12 °C).