Si estás buscando trabajo en el gobierno de California, pero no sabes qué puestos podrían encajar con tu experiencia, hay una buena noticia: CalCareers tiene una herramienta que puede ayudarte a dar el primer paso. Se llama Find my State Classification y permite subir tu currículum o ingresar tu trayectoria laboral para recibir sugerencias de categorías de empleo relacionadas con tu perfil. Si bien, no garantiza una contratación ni confirma que cumplas todos los requisitos, puede orientarte para saber por dónde empezar. A continuación, te explicamos cómo usarla.

Puedes subir tu currículum o ingresar tu experiencia para explorar opciones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA HERRAMIENTA PARA SABER QUÉ EMPLEOS ESTATALES PODRÍAN ENCAJAR CONTIGO

Se trata de Find my State Classification que ya está disponible en CalCareers, el portal de empleos del gobierno estatal de California. Para ayudarte a sugerir categorías de empleo que podrían encajar con tu experiencia, habilidades y educación, utiliza inteligencia artificial. Vale precisar que en su página oficial aclara que todavía funciona como un programa piloto.

Ten en cuenta que esta herramienta te ayudará a identificar qué tipos de puestos estatales podrías explorar. No equivale a presentar una solicitud ni confirma por sí sola que cumples todos los requisitos de una vacante. CalCareers mantiene por separado la búsqueda de empleos, las evaluaciones y el proceso de postulación.

¿Qué es una “clasificación” y para qué sirve encontrarla?

En el sistema de empleo estatal, una clasificación agrupa trabajos similares y establece sus características y requisitos. Identificar la clasificación adecuada permite buscar oportunidades con los nombres que utiliza el gobierno, en lugar de depender únicamente del título que tenía tu puesto en una empresa privada.

Precisamente, la dificultad para determinar qué clasificaciones corresponden a la trayectoria de un candidato fue uno de los obstáculos que CalHR buscó abordar con esta herramienta, según explicó su directora, Monica Erickson, a The Sacramento Bee.

“No es ninguna novedad que las personas que buscan empleo constantemente en el estado tienen dificultades para encontrar puestos que se ajusten a sus habilidades y a las clasificaciones laborales que tenemos en el gobierno estatal, así que estábamos tratando de encontrar una manera de facilitarles la tarea de encontrar el puesto que mejor se adapte a sus habilidades”, dijo.

¿Cómo funciona Find my State Classification?

La página ofrece dos maneras de proporcionar tu información:

Subir tu currículum: el sistema extrae automáticamente tu experiencia y habilidades. El tamaño máximo indicado para el archivo es de 5 MB.

el sistema extrae automáticamente tu experiencia y habilidades. El tamaño máximo indicado para el archivo es de 5 MB. Ingresar tu experiencia manualmente: puedes describir el tipo de trabajo y las responsabilidades que has tenido, tus habilidades principales, nivel educativo y años de experiencia.

A partir de esos datos, la herramienta sugiere clasificaciones relacionadas con tu perfil.

¿Dónde puedes acceder y cómo utilizarla?

Puedes entrar directamente a Find my State Classification en CalCareers. También se puede acceder desde la página principal de CalCareers mediante la opción “Find my Classification”.

Si deseas convertir las sugerencias en una búsqueda de empleo, debes hacer lo siguiente:

1. Carga tu currículum o introduce tu experiencia en la herramienta.

2. Revisa las clasificaciones sugeridas y consulta sus requisitos mínimos.

3. Busca vacantes con esas clasificaciones en CalCareers.

4. Consulta el boletín del examen o evaluación correspondiente y las instrucciones de la convocatoria.

5. Presenta tu solicitud siguiendo los requisitos y plazos del puesto que te interesa.

TEN EN CUENTA: la recomendación de la inteligencia artificial es un punto de partida, por lo tanto, la documentación oficial de la clasificación y de la convocatoria es la que permite comprobar qué educación, experiencia y otros requisitos se necesitan.

Asimismo, los datos del currículum se utilizan únicamente para ayudar a identificar tu clasificación y no serán almacenados ni compartidos.

Find my State Classification ayuda a identificar categorías de puestos según tu experiencia y formación, pero no sustituye la revisión de requisitos (Foto: Freepik)