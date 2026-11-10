California disfrutará de varios días de condiciones agradables, con cielos mayormente despejados y temperaturas superiores a los valores habituales para noviembre; sin embargo, este panorama podría cambiar hacia el próximo fin de semana con la llegada de un río atmosférico procedente del Pacífico, que tendría capacidad para generar lluvias en diferentes sectores del estado e incluso nevadas en las zonas montañosas.

Durante los primeros días de la semana, el Valle Central registrará máximas cercanas a los 75 °F (24 °C), con condiciones similares hasta el jueves. El miércoles sería la jornada más cálida, cuando algunas localidades de las estribaciones de Sierra Nevada y los alrededores de San José podrían alcanzar los 80 °F (27 °C).

En el norte de California y el valle de Sacramento se esperan algunas nubes pasajeras, mientras que cerca de Eureka podrían presentarse lluvias aisladas que perderán intensidad al avanzar hacia las montañas Klamath.

¿Por qué California tendrá temperaturas superiores al promedio?

Según el pronóstico de Sean Macaday para The Sacramento Bee, el ambiente cálido también se extenderá hacia el sur del estado, donde algunas localidades podrían registrar temperaturas de hasta 80 °F (27 °C). Estas condiciones están relacionadas, en parte, con una importante ola de calor oceánica vinculada al fenómeno de El Niño.

Las temperaturas de la superficie del mar frente a la costa californiana se mantienen hasta 10 °F (5,6 °C) por encima del promedio para noviembre. Durante estos días, las noches también serán relativamente agradables, con mínimas cercanas a los 40 °F (4 °C) y vientos ligeros.

Se esperan posibles nevadas en Sierra Nevada, justo antes del inicio de la temporada de esquí y las vacaciones de Acción de Gracias. (Foto referencial: Freepik)

Cuándo llegará el río atmosférico y qué zonas podrían recibir lluvias

El cambio más importante se espera entre el sábado 14 y el miércoles 18 de noviembre, periodo en el que podría desarrollarse un río atmosférico que trasladaría grandes cantidades de humedad desde el océano Pacífico hacia California. A comienzos de la semana, este sistema favorecerá principalmente las precipitaciones en el noroeste del Pacífico, aunque el extremo norte de California podría recibir algunas lluvias aisladas cerca de Eureka. Posteriormente, la interacción entre el aire frío procedente del golfo de Alaska y la humedad cálida relacionada con El Niño podría desplazar la corriente en chorro hacia el sur y favorecer la llegada de nuevas precipitaciones al estado.

Aunque los ríos atmosféricos pueden provocar lluvias abundantes cuando permanecen varios días sobre una misma región, el pronóstico inicial apunta a que cada episodio de precipitaciones podría durar menos de 24 horas debido a la mayor inestabilidad atmosférica en el noroeste del Pacífico; no obstante, los meteorólogos no descartan una segunda ronda de lluvias durante este periodo.

Por ahora, las fechas y la intensidad del sistema todavía podrían cambiar a medida que se acerque el fin de semana.

Sierra Nevada podría recibir nuevas nevadas antes de Acción de Gracias

Además de las lluvias, el sistema meteorológico podría dejar una cantidad importante de nieve en la cordillera de Sierra Nevada. Esta posibilidad es importante porque la temporada de esquí podría comenzar con mejores condiciones justo antes de las celebraciones de Acción de Gracias. Si se concreta el escenario previsto, las precipitaciones ayudarían a mejorar la cobertura de nieve en las montañas y beneficiarían a los centros de esquí de la región.

Mientras tanto, California tendrá que aprovechar los días soleados y cálidos antes del posible cambio de tiempo.