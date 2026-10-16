Los incendios en California continúan avanzando y han obligado a evacuar varios sectores residenciales, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener los focos activos y proteger a las comunidades amenazadas. El calor intenso, los fuertes vientos y la baja humedad favorecen la rápida propagación de las llamas y dificultan las tareas de combate. Ante este panorama, las autoridades mantienen la vigilancia en las zonas más expuestas y recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las alertas, los posibles cortes de energía y las indicaciones de evacuación. A continuación, te contamos qué condiciones climáticas se esperan durante el fin de semana.
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE SE ESPERAN DURANTE EL FIN DE SEMANA EN CALIFORNIA
El fin de semana seguirá con riesgo elevado de incendios, sobre todo el sábado, debido a los vientos de Santa Ana, el aire muy seco y el calor. Las condiciones empezarán a mejorar gradualmente hacia el final del fin de semana con temperaturas más bajas y un aumento de la humedad.
Los vientos de Santa Ana, de moderados a fuertes, provocarán ráfagas generalizadas y condiciones críticas para incendios en gran parte del suroeste de California hasta el sábado. Además, las temperaturas elevadas aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, incluso en zonas costeras. El domingo se prevé un descenso marcado de las temperaturas y, entre el martes y el miércoles, podrían registrarse lluvias en distintas áreas de la región, precisa National Weather Service (NWS).
CONDICIONES PREVISTAS
A continuación, la condición meteorológica prevista y el pronóstico que se espera para el fin de semana en el sur de California.
|Condición
|Pronóstico
|Viento
|Vientos del noreste de 20 a 40 mph; ráfagas de 50 a 70 mph en áreas propensas al viento y hasta 70 a 90 mph de forma localizada en zonas montañosas.
|Temperatura
|Máximas en los 80 y 90 °F, con algunos puntos costeros y valles cercanos a 100 °F antes del alivio gradual.
|Humedad
|Valores muy bajos, entre 8% y 20%, que secan la vegetación y favorecen una rápida propagación de cualquier incendio.
|Duración
|La alerta por condiciones críticas de incendio se mantiene, en general, hasta la noche del sábado 17 de octubre.
|Mejoría
|Se prevé descenso térmico y recuperación de la humedad durante la segunda parte del fin de semana.
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS MÁS EXPUESTAS?
Las zonas con mayor riesgo están en gran parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, donde la alerta de bandera roja se mantiene hasta la noche del sábado. El peligro aumenta en montañas, estribaciones, cañones y áreas de transición entre zonas urbanas y vegetación seca, por la combinación de vientos de Santa Ana y humedad mínima.
ÁREAS ESPECÍFICAS
|Condado
|Zonas de mayor riesgo
|Los Ángeles
|Costa de Malibu, montañas de Santa Mónica, Calabasas, Agoura Hills, valle de San Fernando —oeste y este—, valle de Santa Clarita y valle de San Gabriel.
|Ventura
|Costa e interior del condado, Lake Casitas, valle de Ojai, valles centrales y del sureste, montañas de Santa Susana; incluye Oxnard, Camarillo, Simi Valley, Thousand Oaks, Fillmore, Piru, Santa Paula, Moorpark y Newbury Park.
|Los Ángeles y Ventura
|Las áreas al oeste de la autopista 405 presentan un riesgo comparativamente mayor, incluidas las franjas occidentales del área metropolitana de Los Ángeles y Ventura.
|Santa Bárbara y San Luis Obispo
|El interior de ambos condados tuvo condiciones críticas durante el viernes, aunque el período de alerta allí es más breve que en Los Ángeles y Ventura.
|Otros sectores vigilados
|Montañas de San Gabriel y San Bernardino, Inland Empire y partes del condado de Orange están expuestos a peligro elevado asociado a los vientos de Santa Ana.
- Una alerta de bandera roja no significa que haya un incendio activo: indica que el viento fuerte, el aire seco y la vegetación reseca pueden hacer que una chispa origine un fuego de propagación rápida.
Las autoridades recomiendan evitar actividades que puedan generar chispas o llamas, cumplir eventuales cortes preventivos de energía y mantenerse pendiente de las órdenes locales de evacuación. Mira aquí el Clima de Incendios en California de NWS.