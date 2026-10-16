Bomberos trabajan para salvar estructuras en Vía La Mirada durante el incendio Norte en San Clemente, California, el viernes 16 de octubre de 2026 (Foto: Paul Bersebach/The Orange County Register vía AP)
Bomberos trabajan para salvar estructuras en Vía La Mirada durante el incendio Norte en San Clemente, California, el viernes 16 de octubre de 2026 (Foto: Paul Bersebach/The Orange County Register vía AP)
Judith Vicente
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Los incendios en California continúan avanzando y han obligado a evacuar varios sectores residenciales, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener los focos activos y proteger a las comunidades amenazadas. El calor intenso, y dificultan las tareas de combate. Ante este panorama, las autoridades mantienen la vigilancia en las zonas más expuestas y recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las alertas, los posibles cortes de energía y las indicaciones de evacuación. A continuación, te contamos qué se esperan durante el fin de semana.

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El incendio Bryson arde en Malibú, California, el 15 de octubre de 2026. El incendio de vegetación en las montañas al oeste de Los Ángeles llevó a las autoridades a emitir advertencias de evacuación, ya que los fuertes vientos de Santa Ana amenazaban con propagar el fuego rápidamente (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
El incendio Bryson arde en Malibú, California, el 15 de octubre de 2026. El incendio de vegetación en las montañas al oeste de Los Ángeles llevó a las autoridades a emitir advertencias de evacuación, ya que los fuertes vientos de Santa Ana amenazaban con propagar el fuego rápidamente (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE SE ESPERAN DURANTE EL FIN DE SEMANA EN CALIFORNIA

El fin de semana seguirá con riesgo elevado de incendios, sobre todo el sábado, debido a los vientos de Santa Ana, el aire muy seco y el calor. Las condiciones empezarán a mejorar gradualmente hacia el final del fin de semana con temperaturas más bajas y un aumento de la humedad.

Los vientos de Santa Ana, de moderados a fuertes, provocarán ráfagas generalizadas y condiciones críticas para incendios en gran parte del suroeste de California hasta el sábado. Además, las temperaturas elevadas aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, incluso en zonas costeras. El domingo se prevé un descenso marcado de las temperaturas y, entre el martes y el miércoles, podrían registrarse lluvias en distintas áreas de la región, .

Automóviles circulan por la Interestatal 5 en dirección al incendio Norte, en San Juan Capistrano, California, el 16 de octubre de 2026. Se han emitido órdenes de evacuación para algunas zonas del condado de Orange (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Automóviles circulan por la Interestatal 5 en dirección al incendio Norte, en San Juan Capistrano, California, el 16 de octubre de 2026. Se han emitido órdenes de evacuación para algunas zonas del condado de Orange (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

CONDICIONES PREVISTAS

A continuación, la condición meteorológica prevista y el pronóstico que se espera para el fin de semana en el sur de California.

CondiciónPronóstico
VientoVientos del noreste de 20 a 40 mph; ráfagas de 50 a 70 mph en áreas propensas al viento y hasta 70 a 90 mph de forma localizada en zonas montañosas.
TemperaturaMáximas en los 80 y 90 °F, con algunos puntos costeros y valles cercanos a 100 °F antes del alivio gradual.
HumedadValores muy bajos, entre 8% y 20%, que secan la vegetación y favorecen una rápida propagación de cualquier incendio.
DuraciónLa alerta por condiciones críticas de incendio se mantiene, en general, hasta la noche del sábado 17 de octubre.
MejoríaSe prevé descenso térmico y recuperación de la humedad durante la segunda parte del fin de semana.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS MÁS EXPUESTAS?

Las zonas con mayor riesgo están en gran parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, donde la alerta de bandera roja se mantiene hasta la noche del sábado. El peligro aumenta en montañas, estribaciones, cañones y áreas de transición entre zonas urbanas y vegetación seca, por la combinación de vientos de Santa Ana y humedad mínima.

ÁREAS ESPECÍFICAS

CondadoZonas de mayor riesgo
Los ÁngelesCosta de Malibu, montañas de Santa Mónica, Calabasas, Agoura Hills, valle de San Fernando —oeste y este—, valle de Santa Clarita y valle de San Gabriel.
VenturaCosta e interior del condado, Lake Casitas, valle de Ojai, valles centrales y del sureste, montañas de Santa Susana; incluye Oxnard, Camarillo, Simi Valley, Thousand Oaks, Fillmore, Piru, Santa Paula, Moorpark y Newbury Park.
Los Ángeles y VenturaLas áreas al oeste de la autopista 405 presentan un riesgo comparativamente mayor, incluidas las franjas occidentales del área metropolitana de Los Ángeles y Ventura.
Santa Bárbara y San Luis ObispoEl interior de ambos condados tuvo condiciones críticas durante el viernes, aunque el período de alerta allí es más breve que en Los Ángeles y Ventura.
Otros sectores vigiladosMontañas de San Gabriel y San Bernardino, Inland Empire y partes del condado de Orange están expuestos a peligro elevado asociado a los vientos de Santa Ana.
  • Una alerta de bandera roja no significa que haya un incendio activo: indica que el viento fuerte, el aire seco y la vegetación reseca pueden hacer que una chispa origine un fuego de propagación rápida.

Las autoridades recomiendan evitar actividades que puedan generar chispas o llamas, cumplir eventuales cortes preventivos de energía y mantenerse pendiente de las órdenes locales de evacuación. .

Un helicóptero de extinción de incendios sobrevuela el incendio Bryson el 15 de octubre de 2026 en Malibú, California (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)
Un helicóptero de extinción de incendios sobrevuela el incendio Bryson el 15 de octubre de 2026 en Malibú, California (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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