Los conductores que circulen por la autopista 101 en Agoura Hills durante la semana de Thanksgiving deberán considerar restricciones nocturnas: los ajustes comenzaron el martes 24 y van hasta la madrugada del lunes 30 de noviembre de 2026. Caltrans programó el cierre de un carril por sentido entre Liberty Canyon Road y Chesebro Road, debido a las obras del cruce de vida silvestre Wallis Annenberg. Si tomas esta ruta para tus habituales desplazamientos, ten en cuenta que algunas limitaciones comenzarán a las 7:00 p.m. y otras se extenderán hasta después del amanecer.

El aviso no contempla la interrupción total del tránsito. Las labores incluyen instalación de cercas y estabilización del suelo alrededor del proyecto, aunque su programación podría cambiar por condiciones meteorológicas u otras circunstancias operativas.

La autopista 101 tendrá varias modificaciones esta semana, así que es importante conocer qué cambiará si es que usas normalmente tal vía (Foto: Getty Images)

¿DÓNDE ESTARÁN LOS CIERRES EN LA AUTOPISTA 101?

El tramo afectado se encuentra entre Liberty Canyon Road y Chesebro Road, en Agoura Hills, al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. En este sector, la vía también se conoce como Ventura Freeway.

Estos son los principales datos para planificar el recorrido:

Ubicación: entre Liberty Canyon Road y Chesebro Road.

Restricción: un carril por sentido, con horarios diferenciados.

Periodo: del martes 24 a la madrugada del lunes 30 de noviembre.

Motivo: trabajos complementarios del Wallis Annenberg Wildlife Crossing.

HORARIOS DE LOS CIERRES EN DIRECCIÓN NORTE — NORTHBOUND

Día de inicio Comienzo del cierre Reapertura prevista Martes 24 de noviembre 7:00 p.m. Miércoles 25, a las 6:00 a.m. Miércoles 25 de noviembre 7:00 p.m. Jueves 26, a las 6:00 a.m. Viernes 27 de noviembre 8:00 p.m. Sábado 28, a las 8:00 a.m. Sábado 28 de noviembre 7:00 p.m. Domingo 29, a las 8:00 a.m. Domingo 29 de noviembre 7:00 p.m. Lunes 30, a las 6:00 a.m.

HORARIOS DE LOS CIERRES EN DIRECCIÓN SUR — SOUTHBOUND

Día de inicio Comienzo del cierre Reapertura prevista Martes 24 de noviembre 8:00 p.m. Miércoles 25, a las 6:00 a.m. Miércoles 25 de noviembre 8:00 p.m. Jueves 26, a las 6:00 a.m. Viernes 27 de noviembre 8:00 p.m. Sábado 28, a las 8:00 a.m. Sábado 28 de noviembre 8:00 p.m. Domingo 29, a las 9:00 a.m. Domingo 29 de noviembre 9:00 p.m. Lunes 30, a las 6:00 a.m.

¿HABRÁ RESTRICCIONES DURANTE THANKSGIVING?

Caltrans no programó bloqueos que comiencen la noche del jueves 26, cuando se celebra Acción de Gracias. Sin embargo, eso no significa que toda la jornada esté libre de afectaciones: las labores iniciadas el miércoles concluirán a las 6:00 a.m. del feriado en ambos sentidos.

Para quienes tengan previsto salir de madrugada rumbo a una reunión familiar, esa diferencia resulta importante. El siguiente cierre arrancará el viernes 27 a las 8:00 p.m., tanto hacia el norte como hacia el sur.

Las autoridades de California han confirmado la programación de los cierres de carriles en la autopista 101 (Foto: Caltrans)

¿POR QUÉ SE REALIZARÁN TRABAJOS EN LA 101?

Las intervenciones forman parte del Wallis Annenberg Wildlife Crossing, una estructura cubierta de vegetación que permitirá a los animales atravesar la freeway sin exponerse al tráfico. Según Caltrans, el puente sobre los carriles mide aproximadamente 210 pies de largo.

Su propósito es restablecer la conexión entre las montañas de Santa Mónica, al sur de la carretera, y las colinas de Simi y la cordillera de Santa Susana, al norte. La infraestructura vial fragmentó estos hábitats y dificultó los desplazamientos de especies como pumas, gatos monteses, coyotes y venados.

En el caso de los felinos silvestres, el aislamiento también limita sus posibilidades de encontrar parejas sin parentesco cercano. Facilitar ese intercambio ayudaría a combatir la baja diversidad genética que amenaza a la población de esta región.

¿CUÁNDO ABRIRÁ EL CRUCE DE VIDA SILVESTRE WALLIS ANNENBERG?

La apertura está anunciada para el 2 de diciembre de 2026. El sitio oficial del proyecto precisa que se trata de una conexión destinada a la fauna, no de una nueva ruta para automovilistas.