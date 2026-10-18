El cambio de hora en California será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse 60 minutos y volver a marcar la 1:00 a. m., cuando terminará el horario de verano y comenzará el horario estándar del Pacífico. El ajuste regirá en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José y otras ciudades del estado. Para evitar llegar tarde a una cita, al trabajo o a un vuelo, conviene revisar los dispositivos que no actualizan la hora automáticamente y confirmar la configuración de los equipos conectados.

¿A qué hora se atrasa el reloj en California el 1 de noviembre?

DATOS CAMBIO DE HORARIO EN CALIFORNIA Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora antes del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que termina Pacific Daylight Time (PDT) Horario que comienza Pacific Standard Time (PST) Diferencia respecto al UTC De UTC−7 a UTC−8

El calendario federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m. hora local. En ese momento, la hora retrocede hasta la 1:00 a. m. y ese tramo de la madrugada se repite. En la práctica, el reloj mostrará una hora menos que antes del cambio para el mismo instante de tiempo.

¿Qué ciudades de California deben atrasar el reloj?

Todas las ciudades de California siguen el mismo calendario estatal para este cambio. Entre las principales localidades se encuentran:

Los Ángeles: el reloj pasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

el reloj pasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. San Diego: aplica el mismo ajuste que el resto del estado.

aplica el mismo ajuste que el resto del estado. San Francisco: vuelve al horario estándar del Pacífico.

vuelve al horario estándar del Pacífico. Sacramento: atrasa el reloj una hora durante la madrugada.

atrasa el reloj una hora durante la madrugada. San José: cambia de PDT a PST en la misma fecha.

cambia de PDT a PST en la misma fecha. Fresno y Oakland: también siguen el calendario de California.

Estas ciudades son ejemplos representativos, no excepciones geográficas. No existe una regla diferente para las localidades mencionadas.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes revisar?

Los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes suelen ajustar la hora sin intervención cuando tienen activadas las opciones automáticas y están configurados correctamente. No obstante, el funcionamiento depende del sistema operativo, el modelo, las actualizaciones y la zona horaria seleccionada. Antes del cambio, revisa lo siguiente:

iPhone: entra en Configuración y comprueba que la fecha y la hora se establezcan automáticamente.

entra en Configuración y comprueba que la fecha y la hora se establezcan automáticamente. Android: busca Fecha y hora en Ajustes y habilita las opciones automáticas; los nombres pueden variar según el fabricante.

busca Fecha y hora en Ajustes y habilita las opciones automáticas; los nombres pueden variar según el fabricante. Windows y Mac: verifica que estén activadas la hora automática y la zona horaria correcta.

verifica que estén activadas la hora automática y la zona horaria correcta. Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red.

comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red. Automóviles: revisa el reloj del tablero; algunos modelos se actualizan solos y otros necesitan un cambio manual en el menú.

revisa el reloj del tablero; algunos modelos se actualizan solos y otros necesitan un cambio manual en el menú. Despertadores y relojes de pared: atrasa manualmente los que no estén conectados a un sistema de sincronización.

atrasa manualmente los que no estén conectados a un sistema de sincronización. Electrodomésticos: revisa hornos, microondas y otros aparatos con reloj integrado si no actualizan la hora por sí mismos.

Una recomendación práctica es revisar estos equipos el sábado 31 de octubre por la noche y confirmar la hora el domingo por la mañana. Si tienes una alarma importante, comprueba también que esté programada para la hora correcta después del cambio.

¿Por qué California sigue cambiando la hora si existe una propuesta para eliminarlo?

California aprobó la Proposición 7 en 2018, una medida que permitió a la Legislatura modificar el periodo del horario de verano bajo determinadas condiciones, incluida la compatibilidad con la legislación federal. Sin embargo, la votación no instauró automáticamente un horario permanente. A nivel nacional, la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Según Associated Press, al 3 de octubre la iniciativa todavía afrontaba resistencia en el Senado. Por tanto, la propuesta no ha sustituido el calendario vigente para el cambio del 1 de noviembre.

¿Qué estados no cambian la hora como California?

La regla de California no se aplica a todos los territorios estadounidenses. La mayoría de los estados observa el horario de verano, pero hay excepciones:

Hawái: no cambia la hora estacionalmente.

no cambia la hora estacionalmente. La mayor parte de Arizona: permanece en horario estándar durante todo el año.

permanece en horario estándar durante todo el año. Nación Navajo: sí observa el horario de verano, incluso en las zonas que se extienden por Arizona.

sí observa el horario de verano, incluso en las zonas que se extienden por Arizona. Puerto Rico, Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes de Estados Unidos: no observan el horario de verano.

Estas diferencias corresponden a otras jurisdicciones de Estados Unidos y no afectan a Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento ni San José.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en California

¿Se gana una hora de sueño el 1 de noviembre?

El reloj repite la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. Eso permite disponer de una hora adicional en el horario, aunque el descanso real depende de los hábitos de cada persona.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en California?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando comenzará de nuevo el horario de verano.

¿Los Ángeles y San Francisco tendrán la misma hora después del cambio?

Sí. Ambas ciudades pertenecen a la zona horaria del Pacífico y aplican el mismo ajuste.

¿Debo cambiar la hora del automóvil manualmente?

Depende del modelo. Algunos vehículos actualizan el reloj automáticamente; otros requieren modificarlo desde el sistema multimedia o el panel de instrumentos.

¿Qué pasa si mi teléfono no cambia la hora?

Comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas. Si el problema continúa, revisa las actualizaciones del sistema y la configuración del dispositivo.