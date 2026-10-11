El horario de verano en California terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., para regresar al horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time). El ajuste permitirá ganar una hora durante la madrugada, pero también hará que oscurezca más temprano por la tarde. Los residentes de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y el resto del estado deberán tener en cuenta el cambio al organizar sus actividades, revisar sus alarmas y programar sus desplazamientos.

¿Cuándo se atrasa el reloj en California y qué cambia el 1 de noviembre?

El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., hora local, cuando el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. California pasará de PDT (UTC−7) a PST (UTC−8), con más luz por la mañana y menos al final de la tarde.

Datos del cambio de hora Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Antes del cambio Pacific Daylight Time (PDT) Después del cambio Pacific Standard Time (PST) Próximo inicio del horario de verano Domingo 14 de marzo de 2027

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en California?

Lo más práctico es revisar los dispositivos antes de acostarte el sábado 31 de octubre. Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos sistemas de los automóviles, hornos y microondas pueden necesitar una corrección manual. Si un aparato no cambia por sí solo, atrasa la hora una hora antes de dormir o corrígela al levantarte el domingo. En el caso de los vuelos, las citas y los turnos de trabajo, conviene comprobar el horario confirmado para evitar confusiones durante la madrugada.

Dispositivo Qué debes comprobar Teléfonos y computadoras Que la hora y la zona horaria automáticas estén activadas Relojes inteligentes Que estén sincronizados con el teléfono o la red Relojes de pared y despertadores Si requieren atrasar manualmente una hora Automóviles Si el sistema multimedia actualiza la hora automáticamente Hornos y microondas Si la pantalla necesita una corrección manual

¿Qué diferencia horaria tendrá California con otros estados?

California comparte el horario del Pacífico con ciudades como Seattle, Washington, y Las Vegas, Nevada, por lo que estas localidades realizan el ajuste estacional en la misma fecha. Después del cambio, California estará tres horas detrás de Nueva York. La situación es distinta al comunicarse con Arizona: la mayor parte de ese estado no observa el horario de verano, mientras que la Nación Navajo sí lo hace. Por eso, la diferencia horaria con Arizona puede variar según la localidad y la fecha.

¿Se eliminará el cambio de hora en California?

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone establecer el horario de verano permanente en Estados Unidos, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. El presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa, pero su apoyo no cambia por sí mismo las reglas vigentes. Mientras el proyecto no complete el proceso legislativo y se convierta en ley, California deberá seguir atrasando el reloj en noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en California

¿Los Ángeles y San Diego cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades siguen el horario del Pacífico y atrasarán el reloj el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Qué ocurre si mi teléfono no cambia la hora automáticamente?

Comprueba la configuración de fecha, hora y zona horaria. Si sigue mostrando la hora anterior, puedes corregirla manualmente.

¿El cambio de hora afecta los vuelos?

Los horarios publicados de los vuelos se expresan según la hora local correspondiente. Revisa la información de tu aerolínea y la hora de salida confirmada antes de viajar.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de hora en California?

No está confirmado. La propuesta federal para establecer el horario de verano permanente todavía no se ha convertido en ley.