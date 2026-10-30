LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/10/2026.- ¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Los Ángeles? Revisa los detalles del cambio de noviembre de 2026 y qué equipos debes comprobar. FOTO DE AZMANJAKA PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 30/10/2026.- ¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Los Ángeles? Revisa los detalles del cambio de noviembre de 2026 y qué equipos debes comprobar. FOTO DE AZMANJAKA PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES
Noé Yactayo
Noé Yactayo
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Los Ángeles cambiará de horario el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora: a las 2:00 a. m., volverá a ser la 1:00 a. m. El ajuste marcará el final del horario de verano y el regreso al horario estándar del Pacífico. Para quienes tengan actividades durante esa madrugada, será importante revisar sus citas, alarmas y turnos, ya que una franja horaria se repetirá.

¿Cuándo es el cambio de horario en Los Ángeles en 2026?

El cambio de horario será durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Aunque algunas personas pueden ajustar sus relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre, la transición oficial ocurrirá a las 2:00 a. m. del domingo.

En ese momento, Los Ángeles dejará el horario de verano del Pacífico, conocido como PDT, y pasará al horario estándar del Pacífico, identificado como PST.

AspectoInformación
Fecha del cambioDomingo 1 de noviembre de 2026
Hora del ajuste2:00 a. m., hora local
Qué hacer con el relojAtrasarlo una hora
Hora después del ajuste1:00 a. m.
Horario que terminaPDT, UTC−7
Horario que comienzaPST, UTC−8

¿El reloj se adelanta o se atrasa en noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. La forma más sencilla de recordarlo es que, cuando llegue el momento del cambio, las manecillas deberán retroceder de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Ese retroceso hará que una hora vuelva a transcurrir en el reloj local. Sin embargo, no significa que todas las personas dormirán una hora más: eso dependerá de sus actividades y horarios de descanso.

Para evitar confusiones:

  • No adelantes el reloj: el ajuste de noviembre es hacia atrás.
  • Comprueba si tu dispositivo realiza el cambio automáticamente.
  • Revisa los relojes manuales antes de comenzar tus actividades del domingo.
  • Confirma las citas o turnos que coincidan con la madrugada del ajuste.

¿Por qué se repetirá la 1:00 a. m. en Los Ángeles?

Durante la madrugada del cambio, el reloj avanzará primero por la franja de la 1:00 a las 2:00 a. m. bajo el horario de verano. Al llegar el momento del ajuste, regresará a la 1:00 a. m., pero ya con el horario estándar.

Por eso, una hora como la 1:30 a. m. aparecerá dos veces, aunque corresponderá a dos momentos distintos.

MomentoHora que mostrará el relojHorario
Antes del cambio1:30 a. m.PDT, horario de verano
Momento del ajusteDe las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.Transición a PST
Después del cambio1:30 a. m., por segunda vezPST, horario estándar

Esta situación merece especial atención en turnos laborales, reservas y actividades nocturnas. Si una confirmación señala la 1:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, conviene preguntar si se refiere a la primera o a la segunda aparición de esa hora.

¿Qué significa que Los Ángeles pase de PDT a PST?

Los Ángeles seguirá dentro de la zona horaria del Pacífico. Lo que cambiará será el horario estacional que utiliza y su diferencia respecto al tiempo universal coordinado, conocido como UTC.

SiglaSignificadoCuándo se utilizaDiferencia con UTC
PTHora del PacíficoReferencia general, según la fechaVariable
PDTHorario de verano del PacíficoDurante el periodo de horario de veranoUTC−7
PSTHorario estándar del PacíficoDespués del cambio de noviembreUTC−8

La diferencia importa al interpretar invitaciones, reservas y reuniones virtuales. Una cita identificada como “PT” requiere tener en cuenta la fecha; una que indique “PDT” o “PST” especifica el horario estacional.

¿Qué revisar antes del cambio de horario?

La preparación puede concentrarse en dos tareas: comprobar los relojes y revisar las actividades programadas durante la madrugada del domingo.

  • Teléfonos y computadoras: Comprueba que la configuración de fecha, hora y zona horaria sea correcta. Si utilizas opciones automáticas, revisa la hora después de la transición antes de hacer un ajuste manual.
  • Despertadores y relojes independientes: Verifica los equipos que no dependen de la configuración de tu teléfono o computadora. Entre ellos pueden estar los relojes de pared, algunos despertadores y el reloj del automóvil.
  • Calendarios y reuniones: Antes de editar una cita, revisa la zona horaria del evento. Si la aplicación ya muestra correctamente la hora local, modificarla manualmente podría cambiar el momento de la reunión.
  • Turnos y actividades de madrugada: Si trabajas o tienes una reserva entre la 1:00 y las 2:00 a. m., confirma cómo se identificará la hora repetida.
Equipo o actividadQué comprobar
Teléfono móvilFecha, hora y zona horaria configuradas
ComputadoraZona del Pacífico seleccionada correctamente
Reloj de paredSi requiere atrasarse manualmente
Reloj del automóvilSi realiza el cambio por sí solo
Calendario digitalHora local y zona horaria de cada evento
Turno nocturnoA qué momento corresponde una hora repetida

¿Otras ciudades de California cambiarán la hora?

Sí. San Diego, San Francisco y Sacramento seguirán el mismo cambio que Los Ángeles. Por ello, estas ciudades mantendrán la misma hora local después del ajuste.

Para una comunicación entre ellas, no será necesario sumar o restar horas: una cita a las 9:00 a. m. en Los Ángeles también será a las 9:00 a. m. en las otras tres ciudades.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles

¿Debo cambiar el reloj el sábado por la noche?

El cambio oficial será el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m. Si tienes un reloj manual y no necesitas utilizarlo durante la madrugada, puedes atrasarlo antes de acostarte el sábado.

¿Mi teléfono cambiará la hora automáticamente?

Dependerá de su configuración. Comprueba que tenga activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria, y verifica el resultado después del cambio.

¿Los Ángeles cambiará de zona horaria?

No. Permanecerá en la zona del Pacífico. El ajuste consiste en pasar del horario de verano, PDT, al horario estándar, PST.

¿Qué hago si tengo una cita a la 1:30 a. m.?

Confirma con el organizador si corresponde a la primera 1:30 a. m., antes del retroceso, o a la segunda, después del ajuste.

¿Cuándo volverá el horario de verano?

De acuerdo con el calendario indicado, Los Ángeles volverá al horario de verano el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes avanzarán a las 3:00 a. m.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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