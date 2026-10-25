California se prepara para regresar al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora al llegar las 2:00 a. m., que volverán a ser la 1:00 a. m. El ajuste se aplicará en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y San José, que comparten la zona horaria del Pacífico y siguen el calendario estacional vigente. Para los residentes, la recomendación práctica es revisar la configuración de sus dispositivos y tener presente que esa madrugada una hora se repetirá.

¿Cuándo cambia la hora en California y cómo debe ajustarse el reloj?

El cambio está previsto para la madrugada del domingo 1 de noviembre. En California, el horario de verano (Daylight Saving Time) termina a las 2:00 a. m., momento en que la hora local vuelve a la 1:00 a. m. El estado utiliza la hora del Pacífico y aplica las fechas federales para el inicio y el final del periodo estacional. La normativa de California establece ese calendario y contempla que cualquier cambio hacia un horario de verano permanente depende de que la legislación federal lo autorice.

¿Qué ciudades de California deben atrasar el reloj?

Los principales centros urbanos del estado aplicarán el mismo ajuste, por lo que no habrá diferencias entre estas ciudades en la fecha ni en la dirección del cambio. La tabla resume los datos para organizar horarios de trabajo, viajes y comunicaciones.

Ciudad Zona horaria Fecha del cambio Ajuste a las 2:00 a. m. Los Ángeles Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San Diego Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San Francisco Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. Sacramento Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San José Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m.

El calendario de 2026 está confirmado por el NIST. Las ciudades de la tabla son ejemplos representativos de California.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente?

Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Aun así, conviene comprobar que la zona horaria seleccionada sea la del Pacífico y que el dispositivo tenga instaladas las actualizaciones disponibles. Si viajas o utilizas equipos con una configuración manual, verifica la hora antes de una cita, un turno laboral o un trayecto.

Los aparatos que no se conectan a una red —como los relojes de pared y muchos despertadores— normalmente deben ajustarse a mano. Algunos vehículos también requieren cambiar la hora desde el tablero o el sistema multimedia; lo mismo puede ocurrir con ciertos electrodomésticos. Para evitar confusiones, puedes atrasar esos relojes antes de acostarte el sábado 31 de octubre y comprobar la hora al despertar el domingo.

¿California adoptará el horario de verano permanente?

California ha debatido la posibilidad de mantener el horario de verano durante todo el año, pero esa alternativa depende de la legislación federal. El Departamento de Transporte explica que los estados pueden eximirse del cambio estacional mediante una ley estatal, pero no pueden adoptar unilateralmente el horario de verano permanente bajo las reglas vigentes.

En el Congreso, la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone establecer el horario de verano permanente, fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2026 y remitida al Senado el día 15 de ese mes. El expediente oficial consultado no la muestra como una ley promulgada. Por tanto, el proyecto no cambia el calendario previsto para California: los residentes deben atrasar sus relojes el 1 de noviembre de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Se adelanta o se atrasa el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. Cuando sean las 2:00 a. m., el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Los Ángeles y San Francisco cambian la hora el mismo día?

Sí. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y San José siguen la hora del Pacífico y aplican el mismo calendario estacional.

¿Tengo que cambiar manualmente la hora de mi celular?

Normalmente no, si la actualización automática está activada y el dispositivo tiene configurada la zona horaria correcta. Los relojes tradicionales y algunos equipos pueden necesitar un ajuste manual.

¿California tendrá horario de verano permanente en 2026?

No. El cambio estacional continúa vigente y la iniciativa federal para establecer el horario de verano permanente no figura como ley promulgada en el expediente consultado.

¿Cuándo comenzará otra vez el horario de verano en California?

El siguiente periodo comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.