California termina el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar del Pacífico. El ajuste será el mismo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Sacramento y el resto del estado. Para los residentes, habrá una hora adicional durante la madrugada y una tarea antes de empezar el domingo: comprobar qué dispositivos se actualizan solos y cuáles deben atrasar manualmente.

¿Qué cambiará en la rutina de los residentes de California?

El efecto más visible llegará al mirar el reloj: el amanecer y el atardecer aparecerán una hora antes respecto del horario anterior, aunque el ajuste no modifica la cantidad de luz solar. California dejará el horario de verano del Pacífico —PDT, UTC−7— y volverá al horario estándar —PST, UTC−8—. Durante la transición, el tramo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces; quienes trabajen o tengan compromisos en esa franja deberán distinguir a cuál de las dos horas se refiere su programación.

Clave del cambio Información para California Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026. Hora del ajuste A las 2:00 a. m., hora local. Qué marcará el reloj Volverá a la 1:00 a. m. Horario que comienza PST: horario estándar del Pacífico, UTC−8. Qué sucede esa madrugada Se repite una hora.

¿El ajuste será igual en Los Ángeles, San Diego y las ciudades del norte?

No habrá diferencias entre las ciudades californianas: Los Ángeles y San Diego realizarán el cambio a la misma hora local que San Francisco, San José y Sacramento. Tampoco será necesario volver a ajustar el reloj al desplazarse entre ellas. La referencia para todo el estado será el horario del Pacífico, por lo que una llamada o una cita entre estas localidades mantendrá la misma hora para ambos participantes.

Ciudades de referencia Transición del domingo Los Ángeles y San Diego De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. San Francisco y San José De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Sacramento De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Cómo y cuándo ajustar los relojes y los dispositivos?

No hace falta quedarse despierto hasta las 2:00 a. m. La noche del sábado 31 de octubre puedes revisar la configuración de los dispositivos y retrasar los relojes manuales antes de acostarte; también puedes hacerlo al levantarte el domingo. En los equipos electrónicos, la clave es verificar la hora automática y la zona horaria correcta, no mover el reloj por precaución: si el aparato ya realizó la actualización, un segundo ajuste manual dejaría una hora equivocada.

Equipo Qué debe revisar Cómo actuar Teléfonos Hora y zona horaria automáticas. En iPhone: Configuración > General > Fecha y hora. Deja que el equipo haga el cambio si está correctamente configurado. Apple recomienda conexión a internet y software actualizado. Computadoras Zona del Pacífico y configuración del horario de verano. En Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora. Comprueba las opciones de actualización automática y de ajuste estacional. Relojes inteligentes Configuración y sincronización según el modelo. No presupongas que todos funcionan igual; verifica sus ajustes y mantén actualizado el software. Relojes de pared y despertadores sin ajuste automático La hora que muestran. Retrásalos una hora antes de dormir o el domingo por la mañana. Hornos, microondas y relojes de automóvil sin función automática El reloj del aparato y su procedimiento de ajuste. Corrige la hora manualmente siguiendo las instrucciones del equipo.

Antes de acostarte, dedica la revisión a tres puntos:

Confirma que el teléfono y la computadora tengan la configuración automática adecuada.

Identifica los relojes de casa que no se actualizan solos.

Comprueba los ajustes del reloj inteligente, en lugar de asumir que cambiará junto con el teléfono.

¿Qué diferencias habrá al llamar o viajar a otros estados?

Después de que cada zona complete su transición, California conservará sus diferencias habituales con los lugares que también cambian de hora: Nueva York seguirá tres horas por delante y el estado de Washington mantendrá la misma hora. La relación sí cambiará con la mayor parte de Arizona y con Hawái, que no utilizan horario de verano. La Nación Navajo es una excepción dentro de Arizona porque sí aplica el ajuste estacional. Si tienes un viaje o una llamada durante la madrugada del domingo, verifica la hora local del destino: la transición ocurre a las 2:00 a. m. de cada zona, no simultáneamente en todo el país.

Destino Diferencia después del cambio Cuando en California sean las 9:00 a.m. Nueva York Tres horas por delante Serán las 12:00 p. m. Estado de Washington La misma hora Serán las 9:00 a. m. Mayor parte de Arizona Una hora por delante Serán las 10:00 a. m. Hawái Dos horas por detrás Serán las 7:00 a. m.

¿La Sunshine Protection Act eliminará los cambios de horario?

La propuesta federal sigue siendo un debate legislativo, no una modificación del calendario vigente. La Sunshine Protection Act de 2025, presentada por el senador Rick Scott como S.29, busca mantener el horario de verano todo el año. En el registro de Congress.gov consultado para esta nota, el proyecto figura remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, sin convertirse en ley. Donald Trump apoyó públicamente esa opción en abril de 2025, pero su pronunciamiento no cambió las reglas. Actualmente, los estados pueden optar por el horario estándar permanente, aunque no pueden adoptar por su cuenta el horario de verano permanente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Se gana una hora de sueño con el cambio?

La madrugada incorpora una hora adicional porque el reloj retrocede. Puedes aprovecharla para descansar si mantienes tu hora habitual de levantarte, aunque dormir más dependerá de tu rutina.

¿Qué hago si mi iPhone no muestra la hora correcta?

Revisa la conexión a internet, las actualizaciones del software y la opción de ajuste automático en Configuración > General > Fecha y hora. Estas son las comprobaciones que recomienda Apple cuando hay problemas con la hora o la zona horaria.

¿Por qué la computadora podría mostrar una hora distinta?

Conviene comprobar tanto la zona horaria como la configuración del cambio estacional. En Windows, ambas se revisan desde Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora.

¿California y Arizona dejarán de tener la misma hora?

Sí, en la mayor parte de Arizona: después del ajuste californiano, esa zona quedará una hora por delante. La Nación Navajo requiere una comprobación aparte porque sí observa el horario de verano.

¿Está confirmado que este será el último cambio de hora?

No. La propuesta federal consultada no se ha convertido en ley y las reglas vigentes mantienen el ajuste del 1 de noviembre de 2026.