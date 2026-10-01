California cambiará al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., por lo que los residentes del estado tendrán una hora adicional durante la madrugada. El cambio también modificará la distribución de la luz natural: amanecerá y anochecerá más temprano según el reloj.

La modificación afecta a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Sacramento. La mayoría de los dispositivos conectados ajustará la hora automáticamente, aunque algunos relojes y aparatos requieren intervención manual. Para evitar confusiones, conviene comprobar la configuración de los equipos y tener en cuenta las diferencias horarias al viajar o comunicarse con otros estados.

¿Cuándo cambia la hora en California en noviembre de 2026?

El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. California pasará del horario de verano del Pacífico (PDT, UTC−7) al horario estándar del Pacífico (PST, UTC−8), de acuerdo con el calendario federal de Estados Unidos.

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. Ajuste Atrasar una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Zona horaria anterior PDT (UTC−7) Zona horaria nueva PST (UTC−8) Próximo cambio previsto 14 de marzo de 2027

El cambio permite dormir una hora más si se mantiene el horario habitual de descanso. Sin embargo, no aumenta la cantidad de luz solar: simplemente modifica la hora que marca el reloj en relación con el amanecer y el atardecer.

¿Cómo y cuándo ajustar los relojes en California?

Lo más práctico es revisar los dispositivos el sábado 31 de octubre antes de acostarse. Los teléfonos, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan habilitadas las opciones correspondientes.

Dispositivo Ajuste recomendado iPhone y Android Comprobar que la fecha, la hora y la zona horaria sean automáticas. Computadoras Windows y Mac Verificar la sincronización de la hora y la zona horaria. Relojes inteligentes Revisar la sincronización con el teléfono o el ajuste automático. Relojes de pared y despertadores Atrasar manualmente una hora. Automóviles y electrodomésticos Comprobar si requieren un ajuste manual.

Antes de dormir, conviene:

Revisar las alarmas y los recordatorios programados para el domingo.

Comprobar la hora de vuelos y otros desplazamientos tempranos.

Ajustar los relojes que no se actualizan automáticamente.

Verificar la zona horaria de los dispositivos que se utilizan para trabajar o conectarse a reuniones.

¿Qué diferencia horaria tendrá California con otros estados?

Tras el cambio, California tendrá una hora menos que las zonas que utilizan el horario estándar de montaña, dos horas menos que las regiones del horario central y tres horas menos que las del horario del este. Estas diferencias son útiles para coordinar reuniones, llamadas y transmisiones deportivas.

Arizona presenta una particularidad: la mayor parte del estado no aplica el horario de verano y, durante noviembre, tendrá la misma hora que California. La Nación Navajo sí observa el horario de verano y, en esa fecha, tendrá una hora más que California. Esta distinción puede ser importante para quienes viajan entre ambos estados.

¿Se eliminará el cambio de horario en California con la Sunshine Protection Act?

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone establecer el horario de verano permanente en gran parte de Estados Unidos, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, pasó al Senado y fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Al 1 de octubre, la propuesta todavía no se ha convertido en ley.

El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la iniciativa y ha pedido al Senado que la apruebe. Sin embargo, el proyecto aún necesita completar el proceso legislativo. En California, la Proposición 7 de 2018 permitió a la Legislatura considerar el horario de verano permanente, sujeto a la autorización federal. Por ahora, el estado mantiene el calendario actual, con el siguiente cambio previsto para marzo de 2027.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Se duerme una hora más cuando termina el horario de verano?

Sí. Al atrasar los relojes, la madrugada del 1 de noviembre tendrá una hora adicional. Esto permite prolongar el descanso si se mantiene la misma hora habitual para acostarse y levantarse.

¿Por qué anochece más temprano después del cambio?

Porque el reloj vuelve al horario estándar. La luz solar se distribuye de otra manera respecto a la hora oficial, por lo que el atardecer ocurre más temprano según el reloj.

¿Qué pasa si no ajusto un reloj manual?

El aparato seguirá mostrando la hora anterior y podría generar confusiones con alarmas, citas y actividades. Es recomendable corregirlo durante la noche del sábado o al comenzar el domingo.

¿California aplica el horario de verano todos los años?

Sí. Mientras no cambie la legislación aplicable, California seguirá adelantando los relojes en marzo y atrasándolos en noviembre, como establece el calendario federal.