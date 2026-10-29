California se prepara para atrasar sus relojes una hora y recuperar el horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que concluirá el horario de verano en todo el estado. A las 2:00 a. m., la hora volverá a ser la 1:00 a. m., un ajuste que afectará la rutina diaria de millones de residentes, incluidos los latinos que deberán adaptar sus jornadas laborales, actividades escolares y compromisos personales. La modificación regirá en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento, mientras continúa el debate sobre la posibilidad de mantener un horario permanente, una alternativa que todavía no ha suprimido el cambio estacional.

TL;DR: Cambio de horario en California

Fecha del cambio : domingo 1 de noviembre de 2026.

: domingo 1 de noviembre de 2026. Qué debes hacer : atrasar una hora los relojes que no se actualicen automáticamente.

: atrasar una hora los relojes que no se actualicen automáticamente. Hora exacta : a las 2:00 a. m., el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

: a las 2:00 a. m., el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. Normativa : California mantiene el cambio estacional conforme a la ley estatal y federal.

: California mantiene el cambio estacional conforme a la ley estatal y federal. Próxima transición: el horario de verano comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes avancen una hora. Time and Date+2

¿Cuándo cambia la hora en California en noviembre de 2026?

La transición se producirá durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., hora local, los relojes retrocederán a la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repetirá.

El cambio marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y el regreso al horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time, PST). La fecha coincide con la regla federal que establece el primer domingo de noviembre como final del periodo de horario de verano.

Datos claves Cambio de horario en California Día del cambio Domingo Fecha 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Dirección Atrasar una hora Hora posterior 1:00 a. m. Abreviatura tras el cambio PST Desfase respecto de UTC UTC−8 Próximo cambio Domingo 14 de marzo de 2027 Dirección del próximo ajuste Adelantar una hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en California?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. Si marca las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, pasará a indicar la 1:00 a. m. Este ajuste permite regresar al horario estándar del Pacífico.

El efecto es que la jornada del cambio contiene una hora adicional en el reloj local. Para quienes trabajan de noche, esto puede repercutir en la duración contabilizada de un turno, aunque la gestión de las horas trabajadas y la remuneración depende de las circunstancias laborales y de las normas aplicables.

El movimiento contrario se produce en marzo. Durante el inicio del horario de verano, las 2:00 a. m. pasan directamente a las 3:00 a. m., de modo que esa hora local no existe ese día.

¿Qué ciudades de California cambian la hora y qué excepciones existen?

El cambio se aplica en todo California. Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento comparten la zona horaria del Pacífico y siguen el mismo calendario estacional. No hay una excepción horaria para las principales ciudades del estado.

Ciudad o zona Zona horaria Hasta el 1 de noviembre Desde el 1 de noviembre Los Ángeles Pacífico PDT, UTC−7 PST, UTC−8 San Diego Pacífico PDT, UTC−7 PST, UTC−8 San Francisco Pacífico PDT, UTC−7 PST, UTC−8 Sacramento Pacífico PDT, UTC−7 PST, UTC−8

PDT significa Pacific Daylight Time (horario de verano del Pacífico); PST corresponde a Pacific Standard Time (horario estándar del Pacífico). Los desfases indicados corresponden al periodo anterior y posterior a la transición del 1 de noviembre de 2026.

Las abreviaturas no son intercambiables: PDT equivale a UTC−7 y PST a UTC−8. Por tanto, una misma hora indicada en California representa un instante distinto según el periodo del año.

La diferencia también importa al coordinar actividades con otros lugares. Por ejemplo, el horario de Arizona no cambia en la mayor parte del estado, mientras que California sí realiza la transición. Las comparaciones deben hacerse con fechas concretas, ya que el desfase entre dos lugares puede variar durante el año.

¿Por qué California sigue cambiando la hora?

California conserva el sistema estacional porque la normativa estatal vigente establece el adelanto de una hora durante el periodo federal de horario de verano. Aunque los votantes aprobaron la Proposición 7 en noviembre de 2018 para permitir cambios legislativos en el régimen horario bajo determinadas condiciones, aquella votación no eliminó automáticamente los ajustes de marzo y noviembre.

La diferencia entre horario estándar y horario de verano es legal y práctica. El primero corresponde al horario base de una zona; el segundo adelanta el reloj una hora durante una parte del año. La expresión «horario de invierno» se utiliza habitualmente para referirse al horario estándar, pero no es una categoría jurídica distinta.

Tampoco debe confundirse el horario de verano con la estación astronómica. El verano astronómico comienza alrededor del solsticio de junio en el hemisferio norte, mientras que el horario de verano se rige por fechas establecidas en la legislación. Son fenómenos independientes.

¿Qué ley regula el cambio de horario en California?

El régimen horario de California está regulado por el Código de Gobierno estatal, sección 6808, y por la legislación federal sobre horario estándar, recogida en el título 15 del Código de Estados Unidos, sección 260a.

La ley federal establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. También contempla excepciones para determinados estados que decidan mantener el horario estándar durante todo el año, siempre que cumplan las condiciones legales correspondientes.

En California, la Proposición 7 autorizó a la Legislatura a modificar el periodo de horario de verano mediante una mayoría de dos tercios, respetando la legislación federal, y a establecer el horario de verano permanente si el Gobierno federal lo autorizaba.

Por eso, una iniciativa legislativa, una resolución de apoyo o una declaración política no bastan por sí solas para cambiar los relojes. Para modificar el calendario efectivo se requiere una medida jurídicamente válida que cumpla las condiciones estatales y federales aplicables.

¿California eliminará el cambio de horario? Estado de las iniciativas en 2026

El debate continúa, pero el calendario de noviembre de 2026 sigue vigente.

En 2026, el Senado estatal tramitó el proyecto SB 1197, que propone establecer el horario estándar permanente y eliminar el cambio estacional. Según el registro legislativo disponible, el 14 de mayo de 2026 la iniciativa quedó pendiente en comisión, sin convertirse en una ley que modificara el régimen horario.

También se aprobó la resolución concurrente SCR 7, registrada el 18 de agosto de 2026. La medida expresa el reconocimiento de la Legislatura a los posibles beneficios sanitarios y de seguridad del horario estándar permanente, pero una resolución de esta naturaleza no sustituye la normativa vigente ni elimina por sí misma los cambios de hora.

Es importante distinguir las dos opciones que suelen aparecer en el debate:

Horario estándar permanente: mantener durante todo el año la hora que rige en California entre noviembre y marzo.

Horario de verano permanente: conservar durante todo el año la hora adelantada que se aplica entre marzo y noviembre.

No son alternativas equivalentes. El horario de verano permanente mantendría más luz solar por la tarde según el reloj, pero también retrasaría la salida del sol durante los meses de invierno. El horario estándar permanente evitaría ese adelanto y conservaría la hora base de la zona.

Mientras no entre en vigor una reforma válida, California continuará aplicando el calendario estacional.

¿Qué ha dicho Donald Trump sobre el cambio de horario?

Donald Trump ha defendido públicamente la eliminación de los cambios de hora, pero sus declaraciones no han modificado automáticamente el sistema que se aplica en California.

El 13 de diciembre de 2024, Trump expresó su intención de que el Partido Republicano hiciera esfuerzos para eliminar el horario de verano, al que calificó de inconveniente y costoso. Sin embargo, el 6 de marzo de 2025 reconoció que la cuestión dividía opiniones, entre quienes prefieren más luz por la tarde y quienes quieren disponer de más luz por la mañana.

Su postura ha incluido el respaldo a mantener el horario de verano durante todo el año, una opción distinta de la iniciativa californiana que busca conservar el horario estándar.

A escala federal, cualquier cambio que permita adoptar el horario de verano permanente debe contar con la autorización legislativa correspondiente. La ley vigente no permite que un estado establezca unilateralmente ese régimen permanente sin cumplir las condiciones federales.

Por tanto, ni las declaraciones presidenciales ni el debate en el Congreso significan que California haya dejado de cambiar la hora. La transición del domingo 1 de noviembre de 2026 sigue programada.

¿Qué dispositivos debes revisar antes del cambio de horario?

Los teléfonos móviles y las computadoras suelen actualizarse automáticamente cuando tienen activadas las opciones correspondientes de fecha, hora y zona horaria. Sin embargo, esa actualización depende de la configuración del dispositivo y de que su sistema disponga de reglas horarias actualizadas.

En relojes de pared, hornos, sistemas de calefacción, relojes de vehículos y otros equipos, el procedimiento puede variar según la marca, el modelo y la versión del software. No existe una secuencia universal para todos los aparatos.

Dispositivo Qué comprobar iPhone y Android Activación de la fecha y hora automáticas y de la zona horaria correcta Computadoras Windows y macOS Hora automática, zona horaria y actualización del sistema Relojes digitales domésticos Si el equipo admite cambios automáticos o requiere ajuste manual Vehículos Hora del sistema multimedia y configuración del reloj, según el modelo Alarmas y electrodomésticos Hora programada y funcionamiento después de la transición

En teléfonos y computadoras, conviene verificar que la zona horaria sea la del Pacífico y que el ajuste automático esté habilitado. En equipos que no se actualicen solos, consulta las instrucciones del fabricante antes de modificar la configuración.

No es necesario adelantar ni atrasar manualmente un dispositivo que ya haya cambiado correctamente. Hacerlo podría generar una diferencia de una hora.

¿Cuándo volverá a cambiar la hora en California en 2027?

La siguiente transición está prevista para el domingo 14 de marzo de 2027, fecha correspondiente al segundo domingo de marzo. A las 2:00 a. m., los relojes pasarán a marcar las 3:00 a. m. y California volverá al horario de verano del Pacífico, PDT, con un desfase de UTC−7.

Esta fecha se deriva de las reglas legales vigentes. Si una reforma estatal o federal entrara en vigor antes de entonces, el calendario podría cambiar; a fecha de esta consulta, no hay una modificación confirmada que sustituya esa transición.

Recomendaciones prácticas para la madrugada del 1 de noviembre

Comprueba el horario de tus turnos de trabajo, especialmente si trabajas durante la madrugada.

Revisa las alarmas, las citas médicas y los compromisos del domingo para evitar confusiones.

Verifica la hora de los dispositivos que no se actualicen automáticamente.

Si tienes reuniones virtuales con personas de otros estados o países, confirma el horario según la fecha.

Si viajas, revisa la hora local del destino y la información actualizada de tu aerolínea o proveedor de transporte.

El cambio de noviembre no exige modificar manualmente todos los relojes: la necesidad depende de cada equipo. Lo importante es confirmar que los dispositivos y los compromisos reflejen la hora local correcta después de la transición.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿El cambio de horario en California se aplica a todo el estado?

Sí. Las principales ciudades y comunidades de California siguen el mismo calendario estacional y la misma zona horaria del Pacífico.

¿Se dormirá una hora más el 1 de noviembre de 2026?

El reloj repetirá la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. Esto permite una hora adicional en el horario local, aunque el descanso real depende de las rutinas de cada persona.

¿El amanecer será más temprano después del cambio?

Sí, según la hora del reloj. Tras volver al horario estándar, el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora antes que el día anterior, aunque la diferencia exacta depende de la ubicación y la fecha.

¿California tiene la misma hora que Nueva York después del cambio?

No. Después de la transición del 1 de noviembre de 2026, California estará tres horas por detrás de Nueva York, que utiliza la zona horaria del Este y también regresará al horario estándar ese día.

¿El cambio de horario puede afectar al sueño?

La modificación del reloj puede alterar temporalmente los horarios de sueño y vigilia. El impacto varía entre personas y no debe confundirse con la duración real del día ni con el inicio de una estación astronómica.

¿California puede eliminar el horario de verano por decisión propia?

Puede modificar su régimen dentro de los límites que permiten las leyes estatales y federales. La adopción del horario de verano permanente requiere autorización federal; el horario estándar permanente está sujeto a las condiciones legales de exención y a la normativa estatal correspondiente.

¿Qué ocurre si el teléfono no cambia la hora automáticamente?

Comprueba que estén activadas la fecha y hora automáticas y la zona horaria correcta. Si el problema continúa, consulta las instrucciones oficiales del fabricante para ese modelo antes de realizar cambios manuales.