Las condiciones marítimas adversas llevaron a las autoridades a cerrar tres conocidos muelles del sur de California durante el sábado 15 de noviembre. Las restricciones alcanzaron a Hermosa Beach, Manhattan Beach y Ventura, debido al fuerte oleaje y a la presencia de peligrosas corrientes de resaca, que representan un riesgo para quienes ingresan al océano.

Las advertencias por oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas se mantienen vigentes en las playas del condado de Los Ángeles. Según los reportes, las olas alcanzaron alturas de entre 10 y 14 pies en algunos sectores de la costa, llegando incluso hasta la parte superior de uno de los muelles afectados.

Los residentes y visitantes señalaron que el tamaño de las olas era considerablemente mayor al habitual. “Estas olas son épicas y El Niño lo demuestra”, comentó Brandi Kopp, residente de Ventura, a ABC7.

Por su parte, Ed McMichael, también vecino de esa ciudad, comparó las condiciones actuales con las que suelen observarse en la zona: “Normalmente son de 2 a 3 pies, pero estas parecen de 8 a 10 pies”.

Las olas alcanzaron alturas de entre 10 y 14 pies en algunos sectores de la costa. (Foto referencial: Pexels)

¿Hasta cuándo permanecerán cerrados los muelles?

Uno de los cierres que tendrá una duración más prolongada es el del muelle de Ventura, que permanecerá fuera de servicio hasta el jueves a las 3 p. m. Además, las autoridades tienen previsto comenzar el lunes la construcción de barreras protectoras de arena (protective berms), que se extenderán aproximadamente una milla a lo largo de la costa. La medida busca ofrecer protección adicional ante las condiciones del océano, según informó el sitio web de la ciudad.

En las playas de Manhattan Beach y Hermosa Beach también se restringió el acceso peatonal a sus respectivos muelles. En estos sectores, las olas alcanzaron alturas de entre 10 y 12 pies, mientras que las fuertes corrientes dificultaron las actividades dentro del agua. McMichael describió el fenómeno como un oleaje poco habitual: “Este oleaje es inusualmente grande”.

1. Las autoridades mantienen una advertencia por oleaje elevado hasta el martes y recomiendan evitar ingresar al océano. (Foto referencial: Pixabay)

Autoridades piden evitar ingresar al océano

Pese a las advertencias, algunos surfistas decidieron ingresar al mar para aprovechar el tamaño de las olas, mientras los salvavidas vigilaban las playas. Uno de ellos reconoció que las condiciones no eran las mejores, aunque destacó el atractivo del oleaje: “No son las mejores condiciones, pero las olas son grandes y es divertido”.

Sin embargo, las corrientes de resaca continúan siendo uno de los principales peligros para quienes se acercan al agua. Ben Black, residente de Ventura, relató la fuerza con la que fue arrastrado por una de ellas: “Definitivamente había una corriente de resaca ahí afuera que nos estaba lanzando hacia el sur. Si empezábamos a nadar, definitivamente habríamos terminado contra aquellas rocas de allá atrás, pero es poderosa”.

Las autoridades recomendaron a los residentes y turistas mantenerse fuera del océano hasta que las condiciones mejoren. El aviso por oleaje elevado permanece vigente hasta el martes, por lo que se pide extremar las precauciones en las playas del sur de California y respetar los cierres establecidos para evitar accidentes.