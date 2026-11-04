La cita del día de Xavier Becerra invita a reflexionar sobre el propósito de asumir una responsabilidad pública y la importancia de generar cambios concretos. El demócrata acaba de ganar las elecciones para gobernador de California y protagonizará un hito en la historia política del estado: será el primer latino en ocupar ese cargo desde el siglo XIX. Su llegada al poder también representa el inicio de una nueva etapa para el estado más poblado de Estados Unidos, donde viven alrededor de 39 millones de personas.

La frase, “No estoy aquí para hacer historia, sino para hacer una diferencia”, pone el acento en que los logros personales o simbólicos no deberían ser el objetivo final de quien asume una función de liderazgo. Más allá del reconocimiento que pueda acompañar a un nombramiento o una victoria electoral, lo importante es el impacto que las decisiones tienen en la vida de las personas.

La cita del día de Xavier Becerra plantea una idea sobre hacer historia y generar cambios. | Crédito: Mag

Cita del día de Xavier Becerra: ¿qué significa su reflexión?

La declaración de Xavier Becerra durante su discurso de victoria transmite una idea sencilla: alcanzar un puesto importante puede representar un momento histórico, pero la verdadera responsabilidad comienza después. Para un gobernante, eso implica convertir las promesas en acciones y responder a las necesidades de la población.

Su mensaje también permite distinguir entre hacer historia por convertirse en el primero en ocupar un cargo y dejar una huella por los resultados de la gestión. En el caso de California, su elección tiene un significado especial para la comunidad latina, pero el desafío de Becerra será gobernar para todos los habitantes del estado.

Momentos después de que se anunciaran las proyecciones de su triunfo, el demócrata se dirigió a sus seguidores en Sacramento y apeló a sus raíces y al electorado latino. “Sí se puede”, expresó en español. Luego agregó en inglés: “Sí podemos. Sí lo hicimos”.

¿Quién es Xavier Becerra, el gobernador electo de California?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California. Es hijo de inmigrantes mexicanos que, según la biografía publicada en su página de campaña, llegaron a Estados Unidos con pocos recursos y le inculcaron desde pequeño el valor del trabajo. Fue el primer integrante de su familia en graduarse de la universidad.

Estudió Derecho en la Universidad de Stanford y, después de trabajar como abogado en el sector privado, comenzó su trayectoria en el servicio público durante la década de 1980. En 1986 formó parte del equipo del entonces senador estatal Art Torres. Posteriormente, trabajó en la Fiscalía General de California, entre 1987 y 1990, y fue integrante de la Asamblea estatal de 1990 a 1992.

Xavier Becerra acompañó su victoria electoral con un mensaje que pone los resultados por encima de los reconocimientos personales. | Foto por BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Su carrera continuó en el Congreso de Estados Unidos, donde representó a California desde 1993 hasta 2017. Ese año dejó su escaño para asumir como fiscal general del estado, cargo que ocupó hasta 2021.

Durante la presidencia de Joe Biden, Becerra se incorporó al Gobierno federal como secretario de Salud y Servicios Humanos. Fue el primer latino en dirigir ese departamento, una experiencia que amplió su trayectoria en la administración pública.

En junio de 2026 se convirtió en el candidato demócrata para la gobernación de California. En las elecciones generales derrotó al republicano Steve Hilton y sucederá a Gavin Newsom. Su victoria lo llevará a convertirse en el primer gobernador latino del estado desde 1875.