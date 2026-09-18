Si manejas todos los días por Long Beach —para ir al trabajo, dejar a tus hijos en la escuela, cruzar hacia el puerto, hacer compras por Atlantic Avenue o volver a casa desde Downtown, Belmont Shore o North Long Beach— hay un cambio que conviene tener presente. La ciudad, ubicada en el condado de Los Ángeles, instalará 18 dispositivos automatizados para detectar vehículos que rebasen el límite permitido en vías seleccionadas. El sistema no castigará excesos mínimos: las notificaciones se activarán cuando un automóvil circule a 11 mph o más sobre la velocidad señalizada. Primero habrá avisos preventivos y, después, sanciones civiles que pueden alcanzar los US$500 en casos de conducción extremadamente rápida.

La iniciativa forma parte del programa piloto estatal autorizado mediante la ley AB 645. Long Beach Public Works eligió los puntos por sus antecedentes de choques, manejo imprudente, carreras clandestinas, exhibiciones de velocidad y proximidad a planteles educativos. Para quienes recorren arterias como Long Beach Boulevard, Anaheim Street, 7th Street u Ocean Boulevard, la recomendación es revisar los avisos viales, respetar el límite indicado y disminuir la marcha antes de llegar a las zonas monitoreadas.

Cada sitio contará con señales de “Photo Enforced” y letreros que informarán el máximo permitido. También se prevé la instalación de tableros electrónicos que muestran a qué velocidad avanza el automóvil, una medida destinada a que el conductor pueda corregir su comportamiento antes de ingresar al área controlada.

LAS 18 CÁMARAS EN LONG BEACH

El plan de Long Beach Public Works contempla 18 ubicaciones iniciales. Nueve fueron escogidas por encontrarse en corredores con alta incidencia de lesiones, cerca de centros educativos o en sectores vinculados con carreras callejeras. Las nueve restantes se distribuyeron por criterios de cobertura territorial entre los distritos del Concejo Municipal.

Calle Tramo Distrito Artesia Boulevard Harbor – Butler 8 y 9 Second Street Bay Shore – Appian 3 Pacific Avenue Willow – PCH 6 y 7 7th Street Cherry – Termino 2 y 3 Atlantic Avenue LA River – Artesia 9 Long Beach Boulevard Victoria – Market 8 Ocean Boulevard Pacific – Atlantic 1 Willow Street Pacific – Atlantic 6 y 7 Anaheim Street Redondo – Termino 3 Shoreline Drive Pine Avenue – Ocean Boulevard 1 Ocean Boulevard Alamitos Avenue – Orange Avenue 2 7th Street Park Avenue – Santiago Avenue 3 Bellflower Boulevard Stearns Street – Willow Street 4 Cherry Avenue Wardlow Road – Bixby Road 5 Anaheim Street Atlantic Avenue – Walnut Avenue 6 Santa Fe Avenue Pacific Coast Highway – 21st Street 7 Long Beach Boulevard San Antonio Drive – 45th Street 8 Long Beach Boulevard Artesia Boulevard – 70th Street 9

Long Beach Boulevard concentrará tres áreas bajo vigilancia. El tramo entre Artesia Boulevard y 70th Street fue señalado por reportes relacionados con carreras clandestinas. La sección entre San Antonio Drive y 45th Street combina un corredor de alto riesgo con una ruta frecuente para camiones. En tanto, el segmento entre Victoria y Market Street fue incluido debido a incidentes de exceso de velocidad y por su cercanía a una zona escolar.

Ubicaciones de las 18 cámaras instaladas (Foto: Long Beach)

¿EN QUÉ VÍAS NO HABRÁ CÁMARAS?

No todas las rutas pueden incorporar estos dispositivos. La AB 645 impide que las ciudades incluyan carreteras estatales, autopistas, expressways, vías interestatales y caminos no incorporados del condado que estén bajo jurisdicción principal de la California Highway Patrol.

Por esa razón, Pacific Coast Highway —conocida como PCH y parte de la State Route 1— y la State Route 22 no podrán recibir equipos de este programa municipal. Ambas son rutas estatales administradas por Caltrans.

¿DESDE QUÉ VELOCIDAD LLEGA UNA MULTA?

Los equipos detectarán vehículos que circulen 11 mph o más por encima de lo establecido. En términos aproximados, equivale a exceder el límite por unos 18 km/h.

No se trata de una infracción tradicional emitida por un oficial durante una parada de tráfico. El aviso será enviado al propietario registrado del auto y tendrá carácter de penalidad civil dentro del piloto estatal. Antes de que se expida la citación, personal capacitado revisará los datos y las imágenes generadas.

La tecnología tomará una fotografía de la parte posterior del automóvil y de la matrícula. No utilizará reconocimiento facial ni deberá captar los rostros del conductor, pasajeros o peatones.

MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD

Las penalidades aumentarán de acuerdo con el margen de mph que el vehículo supere respecto de lo permitido:

Velocidad por encima del límite Multa civil De 11 a 15 mph US$50 De 16 a 25 mph US$100 26 mph o más US$200 Vehículo a 100 mph o más US$500

Estas citaciones no sumarán puntos al historial del DMV, no implicarán suspensión o revocación de la licencia y no se considerarán cargos penales. Al ser sanciones civiles, tampoco se reportarán a las aseguradoras.

HABRÁ ADVERTENCIAS ANTES DE LAS MULTAS

El arranque incluirá un período obligatorio de 60 días calendario durante el cual todas las infracciones detectadas derivarán únicamente en avisos preventivos. Durante esa fase, las personas notificadas no tendrán que pagar.

El cronograma de Long Beach plantea iniciar las advertencias durante el otoño de 2026. Luego de cumplirse los 60 días reglamentarios, comenzará la emisión de citaciones con cobro.

Existe otra consideración para los casos de menor gravedad. Quien reciba por primera vez una infracción de entre 11 y 15 mph por encima de lo permitido tendrá derecho a una advertencia, siempre que no haya recibido una notificación durante el periodo inicial.

Para muchas familias que dependen del auto para movilizarse entre Long Beach, Los Ángeles, Carson, Lakewood y otros puntos del South Bay, el mensaje es práctico: no basta con conocer las ubicaciones. También será necesario estar atento a las señales nuevas, en especial al pasar por escuelas, vías principales o calles utilizadas como atajos en horas de tráfico pesado.

¿QUÉ PASARÁ SI RECIBES UNA CITACIÓN?

La carta deberá incluir la velocidad registrada, el máximo aplicable, el sitio exacto, la fecha, la hora y una imagen de la placa posterior. La norma establece que el aviso debe enviarse al dueño registrado dentro de los 15 días calendario posteriores al hecho.

La persona que reciba la citación podrá solicitar una revisión inicial sin costo dentro de los 30 días siguientes al envío. Si la administración municipal mantiene la sanción, tendrá la opción de pedir una audiencia administrativa.

También deben existir alternativas para quienes no puedan pagar el monto señalado. Entre ellas pueden figurar reducciones, planes de pago o servicio comunitario, de acuerdo con las reglas locales vigentes.

CONTEXTO DEL PROGRAMA

Long Beach es una de las seis jurisdicciones autorizadas en California para participar en el piloto de control automatizado. Las demás son Los Ángeles, San José, Oakland, Glendale y la ciudad y condado de San Francisco.

La autorización estatal estará vigente hasta el 1 de enero de 2032. Sin embargo, cada sistema podrá operar por un máximo de cinco años o hasta esa fecha, según cuál de los dos plazos ocurra primero.

La ciudad sostiene que la iniciativa busca reducir colisiones graves y muertes en las calles. Para los conductores, la conclusión es sencilla: habrá señalización previa, no se impondrán penalidades por circular entre 1 y 10 mph por encima del límite y existirá una fase de adaptación. Una vez que entren en vigor las citaciones, rebasar el máximo por 11 mph o más podrá derivar en una multa desde US$50, con montos mayores según la velocidad registrada.