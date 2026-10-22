El clima seco y soleado marcará los próximos días en gran parte del este de Estados Unidos, donde millones de personas disfrutarán de tardes templadas y cielos despejados hasta los últimos días de octubre. Un sistema de alta presión mantendrá alejadas las lluvias de amplias zonas del país, aunque las temperaturas descenderán rápidamente durante las noches y algunas regiones del noreste podrían registrar heladas al amanecer.

Brett Anderson, meteorólogo de AccuWeather, explicó que este patrón atmosférico favorecerá un ligero aumento de las temperaturas durante las tardes. El calentamiento comenzará en el Medio Oeste hacia el final de esta semana y se extenderá hasta la costa atlántica durante el fin de semana.

Varios estados tendrán tardes templadas, noches frías y condiciones ideales para observar el follaje otoñal. | Foto por TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Qué estados tendrán clima seco y soleado hasta finales de octubre?

El sistema de alta presión mantendrá condiciones mayormente estables en gran parte del tercio oriental de Estados Unidos. Esto significa que numerosas localidades tendrán varios días consecutivos de sol, poca lluvia y temperaturas agradables durante las tardes.

Entre las zonas que disfrutarán de estas condiciones se encuentran:

Nueva Inglaterra: sectores del sur de la región tendrán tiempo favorable para actividades al aire libre, aunque el interior del noreste podría registrar heladas durante las primeras horas del día.

sectores del sur de la región tendrán tiempo favorable para actividades al aire libre, aunque el interior del noreste podría registrar heladas durante las primeras horas del día. Nueva Jersey y Pensilvania: el tiempo estable favorecerá los desplazamientos y las actividades otoñales, especialmente en el noroeste de Nueva Jersey y el centro de Pensilvania.

el tiempo estable favorecerá los desplazamientos y las actividades otoñales, especialmente en el noroeste de Nueva Jersey y el centro de Pensilvania. Michigan: gran parte de la península inferior tendrá condiciones favorables para disfrutar del paisaje otoñal.

gran parte de la península inferior tendrá condiciones favorables para disfrutar del paisaje otoñal. Virginia: las áreas del valle de Shenandoah y las montañas Blue Ridge ofrecerán buenas condiciones para observar el cambio de color de las hojas.

las áreas del valle de Shenandoah y las montañas Blue Ridge ofrecerán buenas condiciones para observar el cambio de color de las hojas. Medio Oeste: las temperaturas de las tardes mostrarán una tendencia al alza antes de la posible llegada de un frente frío la próxima semana.

Aunque el tiempo será mayormente seco, algunos valles de los ríos podrían presentar bancos de niebla durante la noche y las primeras horas de la mañana. También se esperan episodios de niebla en sectores de la región de los Grandes Lagos y los valles de los ríos Misisipi y Ohio.

- Un frente frío podría llevar lluvias aisladas al Medio Oeste y el noreste durante la próxima semana. | Foto por TIMOTHY A. CLARY / AFP

¿Hasta cuándo durará el clima seco en el este de EE.UU.?

El patrón atmosférico podría prolongarse hasta los últimos días de octubre. Una extensa área de alta presión dificultará la formación y el avance de tormentas, por lo que las precipitaciones permanecerán limitadas en buena parte del este del país.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la próxima semana. Un frente frío avanzará desde las Dakotas, el este de Montana y el oeste de Minnesota hacia el Medio Oeste y el noreste. Este sistema podría provocar lluvias aisladas y frenar temporalmente el aumento de las temperaturas.

Por las noches, el aire seco y las condiciones despejadas permitirán que el calor acumulado durante el día se pierda rápidamente. En consecuencia, algunas localidades tendrán mañanas frías, con posibilidad de heladas en sectores del interior del noreste.