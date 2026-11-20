El Día de Acción de Gracias es una fecha especial para muchas personas, pero preparar una cena para celebrarlo puede ser difícil cuando el presupuesto es limitado. Si es tu caso y vives en Los Ángeles o en otras ciudades del condado, tenemos una buena noticia: diversas organizaciones ofrecerán comidas calientes gratis, no solo el jueves 26 de noviembre, sino también antes y después del feriado. A continuación, te contamos dónde puedes recibirlas, en qué fechas y en qué horarios.

Algunos eventos ofrecerán comida para llevar y otros permitirán comer en el lugar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

COMIDAS CALIENTES GRATIS EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES POR THANKSGIVING

En Los Ángeles y otras ciudades del condado habrá entregas de comidas calientes gratis por Thanksgiving entre el 21 y el 28 de noviembre de 2026. Estas son las fechas, los horarios y las direcciones que publica el directorio de asistencia comunitaria 211 LA.

En la ciudad de Los Ángeles

Organización o evento Fecha Horario Lugar Acceso y detalles Potter’s House Sábado 21 de noviembre 5:00 p. m. a 8:00 p. m. 4507 Valley Boulevard, Los Ángeles, CA 90032 Comida caliente gratuita. La ficha de 211 LA incluye un enlace de inscripción. Fred Jordan Mission Miércoles 25 de noviembre 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 445 Towne Ave., Los Ángeles, CA 90013 Atención por orden de llegada, sin identificación ni inscripción. No hay restricciones geográficas. Christy’s Foundation — Northridge Jueves 26 de noviembre 10:30 a. m. a 1:00 p. m. Northridge Fashion Center, 9301 Tampa Ave., Unit 46, Northridge, CA 91324 Brunch caliente gratuito para personas y familias necesitadas. También se anuncia la posibilidad de recibir una tarjeta de regalo, hasta agotar existencias. The Midnight Mission Jueves 26 de noviembre 10:30 a. m. a 12:30 p. m. 601 S. San Pedro St., Los Ángeles, CA 90014 Comida caliente para cualquier persona del condado, sin restricciones geográficas. Westside Thanksgiving Dinner Jueves 26 de noviembre Desde las 11:00 a. m.; la ficha no precisa hora de cierre West Los Angeles Civic Center, 1645 Corinth Ave., Los Ángeles, CA 90025 Sin identificación ni inscripción. También se anuncian ropa, cortes de cabello y música en vivo.

En otras ciudades del condado de Los Ángeles

Organización o evento Fecha Horario Lugar Acceso y detalles Harambee Ministries — Pasadena Lunes 23 de noviembre 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 1609 Navarro Ave., Pasadena, CA 91103 Cena gratuita dirigida a familias afectadas por el incendio Eaton. La ficha incluye un enlace para reservar lugar. Union Station Homeless Services — Dinner in the Park Miércoles 25 de noviembre 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Adult Center, 412 S. Raymond Ave., Pasadena, CA 91105 Comidas para llevar desde las 10:00 a. m. y para comer en el lugar desde las 11:00 a. m. Sin identificación ni inscripción. St. Monica Catholic Church — Santa Mónica Miércoles 25 de noviembre 1:00 p. m. a 4:00 p. m.; la fila comienza a las 11:30 a. m. 725 California Ave., Santa Mónica, CA 90403 Comida caliente servida en mesas al aire libre. También se anuncian artículos de abrigo, higiene y recursos de asistencia. Christian Outreach in Action — Long Beach Sábado 28 de noviembre 11:30 a. m. a 1:00 p. m. 515 E. 3rd St., Long Beach, CA 90802 Comida de Thanksgiving con pavo, acompañamientos y pastel de postre. Sin restricciones geográficas.

¿QUÉ CONVIENE TENER EN CUENTA?

Como no todos los eventos tienen las mismas condiciones, debes revisar si alguna requiere inscripción para poder recibir la comida.

Por ejemplo, Harambee realiza la cena para familias afectadas por el incendio Eaton, por lo que necesita que las personas se inscriban. Para hacerlo haz clic aquí.

Del mismo modo, Potter’s House también requiere inscripción previa. Solamente ingresa a este enlace.

Mientras que Fred Jordan Mission, Union Station y Westside indican expresamente que no exigen identificación ni inscripción.

IMPORTANTE

Antes de acudir, conviene confirmar posibles cambios y consultar el procedimiento de inscripción cuando corresponda. Para orientación sobre estos recursos puedes llamar al 2-1-1.