Para quienes se mueven por Los Ángeles en bus o tren, el martes 3 de noviembre de 2026 habrá una oportunidad de ahorrar en los traslados, ya sea para llegar al trabajo, hacer un mandado o acercarse a un lugar de votación. LA Metro anunció que ofrecerá viajes gratis en sus autobuses, líneas ferroviarias, bicicletas compartidas y vehículos bajo demanda durante el Día de las Elecciones. La iniciativa busca facilitar la movilidad en el condado, pero conviene revisar las condiciones antes de salir de casa: algunas opciones requerirán reservar desde una aplicación o ingresar un código promocional.

La agencia también identificó buzones electorales cerca de 12 estaciones y centros de transporte, entre ellos Westlake/MacArthur Park, North Hollywood y Union Station. Quienes tengan pendiente entregar su boleta podrán organizar el recorrido y combinarlo con sus actividades habituales sin pagar la tarifa de los servicios incluidos.

¿CUÁNDO SERÁN GRATIS LOS VIAJES DE LA METRO EN LOS ÁNGELES?

La jornada gratuita será el martes 3 de noviembre de 2026, con motivo del Día de las Elecciones. El anuncio abarca cuatro alternativas: autobuses, trenes, Metro Bike Share y Metro Micro.

Estas son las condiciones para acceder al beneficio:

Servicio ¿Cómo acceder al viaje gratis? Autobuses de Metro No se cobrará la tarifa durante la jornada electoral. Trenes de Metro No se cobrará la tarifa durante la jornada electoral. Metro Bike Share Seleccionar la opción “1-Ride” e ingresar el código 110326 para obtener 30 minutos gratis. Metro Micro Reservar el trayecto mediante su aplicación. No se necesita un código promocional.

La diferencia importa al planificar la salida: utilizar el bus o el tren no requerirá activar una promoción, mientras que las bicicletas compartidas y los vehículos bajo demanda tendrán sus propios procedimientos.

El servicio de transporte público de Los Ángeles va a tener una fecha en la que no se cobrará pasajes (Foto: LA Metro)

¿CÓMO USAR METRO BIKE SHARE GRATIS EL 3 DE NOVIEMBRE?

Metro Bike Share ofrecerá un viaje gratuito de hasta 30 minutos. Para obtenerlo, habrá que seleccionar la opción “1-Ride” en la aplicación, en la plataforma en línea o en un quiosco del sistema e introducir el código 110326 al completar la operación.

Antes de retirar una bicicleta, ten presentes estas condiciones:

La promoción cubre un recorrido de hasta 30 minutos.

Se requiere una tarjeta de crédito o débito.

Si el trayecto supera la media hora, se aplicarán cargos adicionales.

Si piensas pedalear hasta una estación o acercarte a un punto de entrega de boletas, calcula la duración con anticipación. Esta modalidad tiene un límite: no equivale a disponer de la bicicleta sin costo durante toda la jornada.

¿CÓMO RESERVAR UN VIAJE GRATUITO EN METRO MICRO?

Metro Micro también permitirá viajar gratis el Día de las Elecciones. Para aprovecharlo, deberás reservar desde la aplicación oficial; a diferencia de Bike Share, no será necesario ingresar una clave promocional.

Puedes encontrar la app en estas tiendas:

App Store, para iPhone.

Google Play, para dispositivos Android.

Este transporte bajo demanda opera dentro de zonas específicas del condado de Los Ángeles. No debe confundirse con una alternativa que recoge pasajeros en cualquier dirección y los lleva a todos los destinos de la región. Antes de solicitarlo, comprueba que tu recorrido esté dentro de su cobertura.

BUZONES ELECTORALES CERCA DE ESTACIONES DE METRO: LAS 12 UBICACIONES

Para quienes voten por correo, la agencia señaló que hay buzones de entrega de boletas cerca de las siguientes estaciones y centros de transporte. Esta lista permite identificar una conexión conveniente, aunque es importante revisar la ubicación exacta antes de iniciar el traslado.

Estación o centro de transporte Línea o corredor de Metro North Hollywood Línea B y corredor de autobuses G Hollywood/Western Línea B Wilshire/La Cienega Línea D Wilshire/Vermont Líneas B y D Westlake/MacArthur Park Líneas B y D Union Station Líneas A, B y D; corredor de autobuses J Pomona North Línea A Harbor Freeway Línea C y corredor de autobuses J Norwalk Línea C Canoga Corredor de autobuses G El Monte Transit Center Corredor de autobuses J Harbor Gateway Transit Center Corredor de autobuses J

Si ninguna de estas opciones queda cerca de tu casa, trabajo o ruta habitual, puedes consultar el localizador oficial de buzones electorales del condado de Los Ángeles. La herramienta reúne más de 400 puntos de entrega y permite buscar una alternativa que se ajuste a tus necesidades.

Mapa de las estaciones de LA Metro en la que se podrá dejar las balotas electorales (Foto: LA Metro)

¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE ENTREGAR LA BOLETA ELECTORAL?

El plazo para depositar la boleta en un buzón electoral termina a las 8 p. m. del martes 3 de noviembre, hora local de Los Ángeles. Ese límite corresponde a la entrega del voto, no al funcionamiento de los servicios de transporte.

Antes de salir, revisa estos puntos:

La ubicación exacta del buzón al que quieres llegar.

La ruta y las conexiones necesarias para completar el recorrido.

El límite de 30 minutos si utilizarás Metro Bike Share.

La cobertura y la reserva si viajarás en Metro Micro.

El margen disponible para entregar tu boleta antes de las 8 p. m.

Si vas a desplazarte después del trabajo o entre otras obligaciones familiares, considera posibles esperas y transbordos. Tener identificado el punto de entrega con anticipación puede evitar una carrera de último momento.