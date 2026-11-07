El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) podrá avanzar con un programa piloto para instalar 30 cámaras lectoras de placas en postes de alumbrado público del oeste del Valle de San Fernando. Durante tres meses, estos dispositivos servirán como herramienta de apoyo para investigaciones policiales dentro del Distrito 3, que abarca comunidades como Encino, Woodland Hills y Tarzana. Para quienes recorren esos vecindarios rumbo al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o salen a hacer las compras, hay una precisión importante: las autoridades todavía no han divulgado las calles ni los cruces seleccionados.

La iniciativa seguirá adelante después de que el Concejo Municipal no reuniera los votos necesarios para frenarla el 27 de octubre de 2026. Aunque nueve integrantes respaldaron devolver el acuerdo a revisión y seis rechazaron esa propuesta, hacían falta 10 apoyos para bloquearlo. El resultado dejó abiertas preguntas sobre privacidad, supervisión e intercambio de registros con otras agencias.

LAPD se equipará con cámaras automáticas que leen matrículas de vehículos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE COLOCARÁN LAS CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS?

La primera fase se concentrará en el Distrito 3, ubicado en el oeste del Valle de San Fernando. Entre las comunidades comprendidas en esa demarcación figuran:

Encino.

Woodland Hills.

Tarzana.

Estos nombres describen el área general del proyecto, pero no equivalen a ubicaciones confirmadas para cada equipo. Hasta ahora, la información difundida no permite identificar avenidas, intersecciones o puntos específicos de instalación.

Los aparatos se sujetarán a la parte superior de postes existentes y aprovecharán las conexiones eléctricas del alumbrado. Ubicquia Inc. realizará ese trabajo como subcontratista de Axon Enterprise, compañía responsable de la tecnología.

Característica Información disponible Organismo responsable Policía de Los Ángeles Equipos previstos 30 Área inicial Distrito 3, oeste del Valle de San Fernando Comunidades mencionadas Encino, Woodland Hills y Tarzana Ubicaciones exactas No divulgadas en las fuentes revisadas Duración Tres meses Costo durante la prueba Sin cargo para la ciudad Proveedor tecnológico Axon Enterprise Instalación física Ubicquia Inc., como subcontratista

El avance del acuerdo tampoco implica que los dispositivos permanecerán de forma definitiva ni que su uso se extenderá automáticamente al resto de Los Ángeles. Cualquier ampliación requerirá decisiones posteriores.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SISTEMA DEL LAPD?

Los lectores automáticos, conocidos por las siglas ALPR en inglés, capturan imágenes y extraen la información de las placas. Su finalidad es aportar pistas que permitan identificar vehículos de interés para una investigación.

El funcionamiento previsto incluye estas tareas:

Obtener fotografías de los automóviles que circulen por los puntos seleccionados.

Procesar los caracteres de sus identificadores vehiculares.

Facilitar consultas a personal autorizado.

Apoyar el análisis policial bajo las reglas del departamento.

La discusión no se limita a lo que pueden captar estos aparatos. También abarca quién tendrá acceso a los registros, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones, asuntos que provocaron diferencias entre los representantes municipales.

El Departamento de Policía de Los Ángeles sigue firme para cumplir su labor (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉN PODRÁ CONSULTAR LOS DATOS Y POR CUÁNTO TIEMPO?

El LAPD presentó cambios en su política de acceso, supervisión e intercambio de información que acompañarían al piloto. Entre las medidas anunciadas aparecen requisitos de capacitación y restricciones para las búsquedas rutinarias.

Medida Alcance anunciado Personal autorizado Limitar el acceso a 4,000 agentes Consultas rutinarias Reducir de dos años a 90 días el periodo disponible para estas búsquedas Uso secundario Prohibir aprovechamientos no autorizados Intercambio de registros Restringirlo a determinadas agencias policiales Requisitos internos Exigir aprobación de un supervisor, capacitación y evaluación Auditorías Ajustar la frecuencia de las revisiones Control institucional Preservar la propiedad municipal y la autoridad del departamento sobre su utilización

El plazo de 90 días requiere una aclaración: dejar de ofrecer registros para consultas rutinarias no significa necesariamente borrarlos de manera automática. La descripción publicada establece un límite de búsqueda, pero no permite asegurar su eliminación total al cumplirse ese periodo.

Entre las corporaciones mencionadas para el intercambio limitado figuran las policías de Torrance, Huntington Park, Simi Valley, Glendale, Alhambra y West Covina. Por ello, las condiciones de cada convenio y la vigilancia de su cumplimiento siguen siendo puntos centrales del debate.

¿POR QUÉ PREOCUPA A LAS FAMILIAS INMIGRANTES?

Para las comunidades inmigrantes de Los Ángeles, el destino de los datos representa una inquietud especialmente sensible. Durante la discusión municipal, la concejal Eunisses Hernandez advirtió sobre posibles consecuencias para residentes afectados por operativos migratorios.

El antecedente de Flock Safety, otro proveedor de lectores vehiculares, influyó en ese cuestionamiento. El LAPD dejó vencer su contrato con dicha compañía tras reportes sobre el intercambio de información con organismos federales, entre ellos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La prueba actual corresponde a Axon Enterprise, no a la empresa anterior. Esa diferencia resulta fundamental: los señalamientos previos explican parte de la desconfianza, pero no demuestran que el nuevo esquema entregue registros a autoridades migratorias.

Las restricciones anunciadas buscan limitar ese riesgo, incluida una eventual transferencia mediante otras corporaciones. Su aplicación será uno de los aspectos que requerirán seguimiento durante la evaluación.

¿QUÉ DECIDIÓ EL CONCEJO MUNICIPAL?

El concejal Hugo Soto-Martínez promovió una iniciativa para devolver el acuerdo a la Comisión de Policía y solicitar una revisión adicional. Sus planteamientos incluían una auditoría independiente, mayores controles sobre los convenios externos y límites internos de consulta.

La votación del 27 de octubre de 2026 terminó así:

Nueve representantes apoyaron frenar el proyecto y remitirlo a revisión.

Seis se opusieron a esa medida.

El bloqueo requería 10 votos.

Aunque la propuesta obtuvo mayoría, no alcanzó el requisito de dos tercios. Por esa razón, continuó vigente el aval otorgado por la Comisión de Policía en septiembre.

Esta distinción evita una interpretación equivocada: el resultado de 9-6 no fue una aprobación del piloto, sino un intento fallido de detenerlo.

¿CUÁNTO DURARÁ LA PRUEBA Y QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS?

El convenio contempla tres meses de funcionamiento sin costo para la ciudad. Esa condición corresponde únicamente al periodo de evaluación y no permite anticipar cuánto implicaría una eventual contratación permanente.

El concejal Bob Blumenfield, quien rechazó bloquear la iniciativa, señaló que al finalizar ese plazo habría otra oportunidad para discutir condiciones y decidir sobre una posible ampliación.

Por ahora, quienes manejan por el oeste del Valle de San Fernando cuentan con un panorama general del despliegue, pero no con un mapa de puntos específicos. Los próximos datos relevantes serán la fecha de inicio operativo, las ubicaciones seleccionadas y los resultados que sustenten cualquier decisión de continuidad.