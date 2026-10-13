Quienes toman la línea D para llegar al trabajo, acudir a una cita médica o visitar los museos de Miracle Mile tendrán que ajustar sus recorridos por Los Ángeles a finales de octubre. LA Metro cerrará temporalmente Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega, las tres estaciones de su ampliación por el corredor de Wilshire Boulevard. La interrupción abarcará desde el viernes 23 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, incluido el fin de semana de Halloween, y obligará a completar parte del trayecto en autobús. Sin embargo, no se suspenderá toda la ruta: los trenes mantendrán la conexión entre Union Station, en Downtown LA, y Wilshire/Western, en Koreatown.

La reapertura está prevista para la madrugada del lunes 2 de noviembre, después de los trabajos eléctricos. Mientras duren las obras, habrá un servicio de reemplazo con salidas cada 10 minutos y otras opciones para continuar por ese corredor. Los que planeen asistir a las actividades de Día de los Muertos también deberán considerar estos cambios al organizar su traslado.

Pasajeros durante la inauguración de la extensión de la línea D de LA Metro (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

¿CUÁLES SON LAS TRES ESTACIONES DE LA METRO QUE CERRARÁN EN OCTUBRE?

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority anunció que Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega dejarán de recibir pasajeros a las 2 a. m. del viernes 23 de octubre. El funcionamiento se retomará a las 4 a. m. del lunes 2 de noviembre, según el calendario previsto por la agencia.

Estas son las fechas que deben tener presentes los usuarios:

Estación afectada Inicio del cierre Reapertura prevista Wilshire/La Brea Viernes 23 de octubre, 2 a. m. Lunes 2 de noviembre, 4 a. m. Wilshire/Fairfax Viernes 23 de octubre, 2 a. m. Lunes 2 de noviembre, 4 a. m. Wilshire/La Cienega Viernes 23 de octubre, 2 a. m. Lunes 2 de noviembre, 4 a. m.

Todos los horarios corresponden a la hora local de Los Ángeles.

Durante ese período, Wilshire/Western será el punto de transbordo entre los trenes procedentes de Union Station y los autobuses que cubrirán el tramo cerrado. Para quienes suelen continuar hacia La Brea, Fairfax o La Cienega, la principal modificación consistirá en cambiar de transporte antes de llegar a su destino.

¿POR QUÉ CERRARÁN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA D?

Las labores se concentrarán en Wilshire/La Brea, donde se instalarán equipos eléctricos permanentes. Para realizar esa intervención de manera segura, será necesario cortar temporalmente el suministro de energía del recinto.

La agencia utilizó infraestructura provisional para inaugurar las tres nuevas paradas el 8 de mayo de 2026. Ahora sustituirá esos componentes por sistemas destinados a respaldar las operaciones y el mantenimiento a largo plazo.

También se aprovechará la interrupción para completar conexiones técnicas necesarias para la siguiente ampliación hacia Beverly Hills y Century City. Esa etapa forma parte del proyecto que posteriormente continuará hasta Westwood.

¿QUÉ AUTOBUSES SE PODRÁN TOMAR DURANTE EL CIERRE?

La alternativa de reemplazo será el autobús 855, también conocido como shuttle, que enlazará Wilshire/Western con las tres ubicaciones afectadas. Sus salidas están previstas cada 10 minutos, mientras que las rutas 20 y 720 mantendrán sus recorridos habituales por el boulevard.

Estas serán las opciones disponibles:

Línea 855: conectará Wilshire/Western con Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega, con una frecuencia anunciada de 10 minutos.

Metro Bus 20: continuará con su servicio regular por Wilshire Boulevard.

Metro Bus 720: mantendrá su recorrido habitual por ese corredor.

Si el viaje comienza en Union Station o en otra parada del tramo que permanecerá abierto, se podrá tomar el tren hasta Wilshire/Western y cambiar allí al 855. Para desplazamientos directamente sobre el boulevard, las otras dos rutas serán alternativas según el origen y el destino.

La frecuencia del shuttle no equivale a la duración del trayecto. Habrá que considerar la espera, el transbordo y las condiciones del tráfico; por ello, conviene salir con margen adicional, especialmente cuando se necesita llegar a una hora fija al trabajo o a una cita.

¿SE CANCELARÁN LOS EVENTOS DE HALLOWEEN Y DÍA DE LOS MUERTOS?

La interrupción ferroviaria no supondrá la suspensión de toda la programación cultural. Las actividades de Wilshire/Fairfax continuarán, mientras que las previstas en Wilshire/La Brea quedarán en pausa hasta su reapertura.

Estación Actividad Qué ocurrirá durante el cierre Wilshire/Fairfax Mercado de agricultores de los martes Continuará Wilshire/Fairfax Bake to the Future, el 25 de octubre Se mantendrá Wilshire/Fairfax LATINAfest at Metro: Día de los Muertos, el 31 de octubre Seguirá en la programación de Halloween Wilshire/La Brea Actividades programadas en la estación Se pausarán hasta la reapertura

LATINAfest at Metro: Día de los Muertos permanecerá en el calendario del sábado 31 de octubre, una información relevante para las familias que planean disfrutar de esta propuesta cultural latina. Aunque no habrá acceso en tren a Wilshire/Fairfax, los asistentes podrán organizar su llegada con los autobuses disponibles.

¿CÓMO REVISAR LAS ALERTAS Y PLANIFICAR EL RECORRIDO?

Antes de salir de casa, la agencia recomienda consultar los avisos operativos y utilizar su aplicación oficial gratuita, disponible para Apple y Android. Esa herramienta permite planificar trayectos, revisar llegadas en tiempo real y recibir notificaciones sobre cambios en la red.

Estos son los recursos de consulta:

iPhone: LA Metro - Official, disponible en Apple App Store.

Android: buscar LA Metro Official en Google Play.

Alertas de servicio: portal LA Metro Alerts.

Horarios y mapas: sitio oficial de la agencia, en la sección de itinerarios.

También habrá otro ajuste que puede influir en las conexiones: las líneas B y D tendrán intervalos de 20 minutos entre trenes durante determinados fines de semana, a partir del 10 y 11 de octubre. La medida responde a trabajos en los sistemas de comunicación y mantenimiento de vías, que no se realizarán en fechas festivas, según el anuncio.

Ese aviso no significa que la frecuencia reducida se aplicará todos los sábados y domingos. Conviene comprobar las condiciones correspondientes al día del viaje, sobre todo si el recorrido combina transporte ferroviario con el autobús de reemplazo.

El servicio de transporte público de Los Ángeles está por mejorar su infraestructura con el objetivo de beneficiar a más pasajeros (Foto: LA Metro)

¿SEGUIRÁ VIGENTE EL METRO ART CULTURE PASS PARA VISITAR LOS MUSEOS?

El Metro Art Culture Pass mantendrá su validez durante el cierre. Quienes deseen visitar los establecimientos participantes de Miracle Mile podrán llegar mediante el shuttle 855 o las rutas 20 y 720, de acuerdo con su punto de partida.

Los beneficios estarán disponibles hasta el 30 de abril de 2027, sujetos a las condiciones y restricciones de cada institución. No se trata de una entrada gratuita general: las tarjetas ofrecen ventajas específicas, como descuentos en admisión, compras o acceso a determinados eventos.

Para una salida familiar a Museum Row o un traslado cotidiano por Wilshire, será importante identificar dónde hacer el transbordo y consultar las alertas antes de partir. La conexión ferroviaria desde Union Station terminará temporalmente en Wilshire/Western; a partir de allí, el 855 permitirá continuar hacia las tres estaciones afectadas.